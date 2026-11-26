Ngày 26/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, các bác sĩ tại đây vừa thực hiện phẫu thuật thay đồng thời 2 khớp gối cho người bệnh đến từ Turkmenistan.

Theo đó, suốt hơn 10 năm sống chung với những cơn đau do thoái hóa khớp gối, ông O.S (63 tuổi, quốc tịch Turkmenistan) ngày càng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và đi lại. Cả hai khớp gối của người bệnh đều biến dạng vẹo trong, khả năng gấp và duỗi bị hạn chế nghiêm trọng.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh và ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật thay 2 khớp gối cùng lúc cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trước tình trạng đau đớn kéo dài, ông O.S đã chủ động tìm hiểu thông tin về các cơ sở y tế, đội ngũ chuyên gia và phương pháp điều trị tại nhiều quốc gia. Sau quá trình tìm hiểu, người bệnh quyết định vượt quãng đường dài từ Turkmenistan đến Hà Nội, tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với mong muốn được điều trị và cải thiện khả năng vận động.

Tại đây, qua thăm khám và đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định người bệnh mắc thoái hóa khớp gối độ IV ở cả hai bên, có chỉ định phẫu thuật thay khớp.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, với tình trạng tổn thương nghiêm trọng ở cả hai khớp gối, ê-kíp điều trị phải cân nhắc kỹ phương án phẫu thuật.

Nếu thay khớp từng bên, khớp gối còn lại vẫn đau và biến dạng, gây ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, phục hồi chức năng. Người bệnh cũng phải trải qua hai lần phẫu thuật, nhập viện và xét nghiệm, khiến thời gian điều trị kéo dài, đồng thời phát sinh thêm chi phí.

Sau khi hội chẩn và đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật thay đồng thời cả hai khớp gối trong một lần mổ. Phương án này giúp rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế việc phải nhập viện và phẫu thuật nhiều lần, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật có nhiều yếu tố phức tạp. Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, người bệnh bị co rút phần mềm, bao hoạt dịch viêm dính nhiều do bệnh lý kéo dài và tiền sử điều trị trước đó. Bên cạnh đó, cân nặng hơn 100 kg cũng làm tăng yêu cầu kiểm soát các nguy cơ trong quá trình phẫu thuật.

3 ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã gấp gối khoảng 90 độ, có thể tự đứng dậy và tập đi với khung trợ đỡ mà không cần người hỗ trợ. Ảnh: BVCC.

Trước những thách thức này, ê-kíp phẫu thuật đã phối hợp với các bác sĩ gây mê hồi sức để đánh giá, tiên lượng những tình huống có thể xảy ra và xây dựng phương án xử trí phù hợp.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kéo dài khoảng 1 tiếng cho cả hai khớp gối. Sau mổ, hai chân người bệnh có thể duỗi thẳng tối đa, trục chi được điều chỉnh cân bằng, khắc phục tình trạng biến dạng vẹo trong trước đó.

Kết quả phục hồi sau phẫu thuật ghi nhận những chuyển biến tích cực. Sau 3 - 4 ngày, người bệnh đã gấp gối khoảng 90 độ, có thể tự đứng dậy và tập đi với khung trợ đỡ mà không cần người hỗ trợ.

Vết mổ khô, hai khớp gối không sưng nề. Kết quả chụp X-quang sau phẫu thuật cho thấy trục và sự cân bằng của hai khớp gối được phục hồi.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, người bệnh cần tiếp tục tập phục hồi chức năng, chăm sóc vết mổ và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý để hỗ trợ quá trình hồi phục, cải thiện khả năng vận động và duy trì kết quả sau phẫu thuật. Đây là những yếu tố quan trọng giúp người bệnh từng bước lấy lại khả năng vận động, sớm trở lại sinh hoạt thường ngày.