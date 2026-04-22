7 thói quen âm thầm 'phá hỏng' cuộc đời, nhiều người vẫn mắc phải mỗi ngày

Thứ tư, 10:00 22/04/2026 | Gia đình
GĐXH - Có những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại là "kẻ trộm" đánh cắp thời gian và sự tập trung một cách tinh vi nhất.

Chúng ta đến với thế giới này bằng sự tò mò và khát vọng chinh phục những đỉnh cao. Thế nhưng, trên hành trình ấy, có những thói quen xấu đang âm thầm bén rễ, kéo lùi bước chân và tiêu hao sinh lực của chúng ta từng ngày. Có những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại là "kẻ trộm" đánh cắp thời gian và sự tập trung một cách tinh vi nhất. 

Hãy cùng điểm danh 7 hành vi "tàn phá" nhanh nhất để xem bạn có đang vướng phải hay không, từ đó bắt đầu hành trình điều chỉnh để lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời.

7 thói quen âm thầm "đánh cắp" cuộc đời bạn

Thói quen 1: Lạm dụng đồ ăn nhanh – Nuôi dưỡng sự lười biếng, tàn phá hệ tiêu hóa

Vì sự tiện lợi, nhiều người đã biến thực phẩm giao hàng tận nơi thành bữa chính mỗi ngày. Sự lười biếng này không chỉ khiến bạn đối mặt với các nguy cơ về vệ sinh thực phẩm, mà chế độ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối còn gây áp lực nặng nề lên dạ dày. 

Ăn uống tử tế là bước đầu tiên của việc yêu bản thân. Hãy thử dành thời gian bước vào căn bếp, tự tay chuẩn bị những bữa ăn đủ chất – đó mới là sự chăm sóc chân thành nhất cho cơ thể.

Thói quen 2: Nghiện video ngắn – Tận hưởng khoái cảm tức thời, đánh mất khả năng tập trung

Bạn đã bao giờ định cầm điện thoại lên 10 phút nhưng khi đặt xuống đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ? 

Những video ngắn giống như "máy hủy tài liệu" của thời gian. Chúng đem lại niềm vui tức thì nhưng lại âm thầm đánh cắp khả năng tư duy sâu và sự tập trung dài hạn. 

Thay vì tiêu tốn hàng giờ trượt màn hình trong vô thức, hãy thử đặt điện thoại xuống để đọc một cuốn sách hay đi dạo, cảm giác gặt hái được sẽ thực tế hơn nhiều.

Thói quen 3: Say mê bàn tán thị phi – Thỏa mãn tò mò, hủy hoại các mối quan hệ

Hóng hớt chuyện thiên hạ hay thêm mắm dặm muối vào những lời đồn thổi không chỉ làm lãng phí thời gian mà còn khiến bạn trở nên tầm thường và đầy tiêu cực. 

Môi trường thị phi là một "vũng bùn" khiến bạn mất đi sự tin tưởng từ những người xung quanh và làm rạn nứt các quan hệ tốt đẹp. 

Hãy dành thời gian đó để nâng cao giá trị bản thân, bạn sẽ nhận về những bất ngờ xứng đáng hơn nhiều.

Thói quen 4: Thức khuya triền miên – Vay mượn năng lượng ngày mai, đánh đổi sức khỏe lâu dài

Ai cũng biết thức khuya có hại, nhưng nhiều người vẫn cố "chơi thêm chút nữa" hay "làm thêm một tí". Thực tế, mỗi đêm bạn thức trắng là một lần bạn đang "thấu chi" sức khỏe tương lai. 

Trên đời này, ngoài chuyện sinh tử, chẳng có việc gì đáng để bạn lấy tính mạng ra đánh đổi. 

Hãy ngủ sớm hơn một chút, cho cơ thể đủ thời gian phục hồi để bạn có đủ sức đi một quãng đường dài hơn.

Thói quen 5: Lo âu quá mức – Kiệt sức vì những nỗi sợ không có thật

Có một cách nói tuy hơi thô nhưng rất thật: Lo âu giống như việc bạn đang "gặm nhấm" những thất bại của tương lai trong khi nó còn chưa tới. 

Quá khứ không thể thay đổi, tương lai chưa đến, việc lo lắng quá mức chỉ khiến hiện tại của bạn trở nên tồi tệ hơn. 

Hãy tập trung làm tốt những việc trong tầm tay, thuận theo tự nhiên, kết quả tốt đẹp thường sẽ đến vào lúc bạn chú tâm vào hiện tại nhất.

Thói quen 6: Tích trữ vô nghĩa – Lấp đầy không gian, làm rỗng ví tiền

Lối sống tối giản ngày càng được ưa chuộng, nhưng nhiều người vẫn không cưỡng lại được các đợt giảm giá để rồi mua về hàng đống thứ không dùng tới. 

Một không gian sống bừa bộn sẽ mang lại năng lượng tiêu cực. 

Hãy học cách làm phép trừ: sống ít nhưng tinh tế, từ chối tích trữ vô dụng cả về vật chất lẫn thông tin rác trong tâm trí. Cuộc sống chỉ thật sự phong phú khi nó đơn giản và gọn gàng.

Thói quen 7: Mù quáng chạy theo đám đông – Sao chép cuộc đời người khác, đánh mất phương hướng bản thân

Thấy người khác bỏ việc đi du lịch, thấy người trẻ khởi nghiệp thành tỷ phú, bạn bắt đầu sốt ruột và bắt chước theo họ. 

Kết quả là cuộc đời bạn trở thành một mớ hỗn độn. Mỗi người đều có một kịch bản riêng, con đường của người khác chưa chắc đã phù hợp với bạn. 

Hãy giữ vững nhịp điệu của chính mình, không đố kỵ, không mù quáng chạy theo số đông, có như vậy bạn mới sống một cuộc đời duy nhất và rực rỡ nhất.

Đừng để cuộc sống là hành trình của những phép trừ

Hành trình trưởng thành thực chất là việc chúng ta loại bỏ dần những thói quen xấu để dành chỗ cho những người và việc thực sự xứng đáng. 

Nếu bạn đang vướng phải những thói quen trên, đừng quá lo lắng. Hãy bắt đầu điều chỉnh từng chút một, rồi bạn sẽ thấy cuộc đời mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát và tràn đầy năng lượng hơn.

