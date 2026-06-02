Không cần học thêm nhiều, trẻ vẫn có thể trở thành học sinh giỏi nếu duy trì 3 thói quen này
GĐXH - Nếu được định hướng đúng cách, ngay cả những học sinh có thành tích trung bình cũng có thể cải thiện kết quả và vươn lên dẫn đầu lớp.
Nhiều phụ huynh nhận thấy con mình từng học khá tốt nhưng sau kỳ nghỉ hè lại bị bạn bè bỏ xa. Hiện tượng này thường xuất hiện rõ ở giai đoạn chuyển từ lớp 2 lên lớp 3 - thời điểm kiến thức bắt đầu khó hơn, đòi hỏi học sinh không chỉ ghi nhớ mà còn phải biết tư duy và vận dụng.
Vì sao nhiều học sinh tiểu học bị tụt điểm khi lên lớp 3?
Một trong những nguyên nhân phổ biến là trẻ dành phần lớn thời gian nghỉ hè để vui chơi mà không ôn tập kiến thức đã học.
Chỉ sau vài tháng, những kiến thức nền tảng có thể bị quên đi đáng kể, tạo ra khoảng cách với các bạn vẫn duy trì thói quen học tập đều đặn.
Bên cạnh đó, chương trình lớp 1 và lớp 2 chủ yếu tập trung vào các kỹ năng cơ bản như đọc, viết và thực hiện các phép tính đơn giản.
Phần lớn kiến thức có thể tiếp thu bằng việc ghi nhớ. Một số trẻ đã được học trước hoặc tham gia các lớp bổ trợ nên dễ dàng đạt điểm cao.
Tuy nhiên, khi bước vào lớp 3, yêu cầu học tập thay đổi rõ rệt. Học sinh cần biết phân tích, suy luận và kết nối kiến thức. Những em chỉ dựa vào học thuộc lòng thường gặp khó khăn và kết quả học tập dễ sa sút.
Theo các chuyên gia giáo dục, nếu phụ huynh giúp con điều chỉnh phương pháp học tập đúng lúc, việc nâng cao điểm số hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Xem trước bài học trước khi đến lớp
Nhiều người cho rằng xem trước bài chỉ là đọc lướt qua nội dung trong sách giáo khoa. Thực tế, việc chuẩn bị bài hiệu quả cần đi sâu hơn.
Trẻ nên tập xác định những nội dung quan trọng, những điểm chưa hiểu hoặc những câu hỏi nảy sinh trong quá trình đọc.
Cha mẹ có thể hướng dẫn con liên hệ bài mới với kiến thức đã học trước đó để hình thành tư duy kết nối.
Khi bước vào lớp học với sự chuẩn bị sẵn, trẻ sẽ dễ dàng theo dõi bài giảng, tiếp thu nhanh hơn và chủ động đặt câu hỏi nếu còn vướng mắc.
Đây là một trong những phương pháp học tập giúp học sinh giỏi duy trì thành tích ổn định.
Kiểm tra mức độ hiểu bài ngay trong ngày
Điểm số không chỉ phụ thuộc vào thời gian học ở nhà mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ khả năng tiếp thu kiến thức trên lớp.
Phụ huynh có thể đánh giá mức độ hiểu bài của con thông qua nhiều cách khác nhau. Trước tiên, hãy xem lại vở ghi chép hoặc các bài tập được thực hiện trên lớp để nắm được tình hình học tập thực tế.
Khi con làm bài tập về nhà, thay vì vội vàng hướng dẫn, cha mẹ nên quan sát cách con giải quyết vấn đề. Nếu trẻ hoàn thành bài tập nhanh chóng, chính xác và tự tin, đó là dấu hiệu cho thấy kiến thức đã được tiếp thu tốt.
Ngoài ra, trước khi bắt đầu làm bài tập, phụ huynh có thể yêu cầu con nhắc lại những nội dung trọng tâm đã học trong ngày. \Hoạt động này giúp trẻ củng cố trí nhớ và phát hiện sớm những phần kiến thức còn thiếu sót.
Ôn tập và hệ thống hóa kiến thức sau giờ học
Một trong những bí quyết giúp học sinh trung bình tiến bộ nhanh là thường xuyên rà soát lại kiến thức đã học.
Sau mỗi chương hoặc mỗi chủ đề, cha mẹ nên khuyến khích con tự tóm tắt những nội dung quan trọng bằng sơ đồ, bảng tổng hợp hoặc ghi chú ngắn gọn. Cách làm này giúp trẻ hiểu sâu thay vì chỉ ghi nhớ máy móc.
Đối với những lỗi sai thường gặp, nên chuẩn bị một cuốn sổ riêng để ghi lại. Việc xem lại những ghi chú này hằng ngày sẽ giúp trẻ tránh lặp lại sai lầm và củng cố kiến thức hiệu quả hơn.
Đọc sách là chìa khóa giúp trẻ học tốt hơn
Ngoài chương trình học ở trường, thói quen đọc sách cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực học tập.
Thông qua sách, trẻ được mở rộng vốn từ, tăng khả năng diễn đạt, phát triển tư duy và tiếp cận nhiều kiến thức mới. Đây đều là những yếu tố hỗ trợ trực tiếp cho kết quả học tập ở nhiều môn học khác nhau.
Phụ huynh có thể tham khảo danh mục sách phù hợp từ giáo viên, thư viện trường học hoặc các thư viện công cộng để giúp con xây dựng thói quen đọc mỗi ngày.
Đừng biến điểm số thành áp lực
Mặc dù kết quả kiểm tra là một căn cứ để đánh giá quá trình học tập, nhưng đó không phải là thước đo duy nhất phản ánh năng lực của trẻ.
Nếu quá tập trung vào điểm số, cha mẹ vô tình tạo áp lực khiến con căng thẳng và lo lắng trước mỗi kỳ kiểm tra. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cũng như hiệu quả học tập lâu dài.
Thay vào đó, hãy ghi nhận những nỗ lực và tiến bộ của con, dù là nhỏ nhất. Những lời động viên đúng lúc sẽ giúp trẻ tự tin hơn, có thêm động lực học tập và sẵn sàng cố gắng hết mình trên hành trình trở thành học sinh giỏi.
Cha mẹ càng hay nói 4 điều này, con cái càng dễ tổn thương và xa cáchNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Có những câu nói cha mẹ chỉ buột miệng lúc nóng giận nhưng với trẻ nhỏ lại trở thành ký ức khó quên suốt nhiều năm; âm thầm làm trẻ tổn thương, mất tự tin và ngày càng xa cách gia đình.
Người cha có 3 đứa con thiên tài tiết lộ thói quen giúp con vượt trộiNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Khi một hành động mang lại kết quả mong muốn, con người và động vật đều có xu hướng lặp lại hành động đó nhiều lần cho đến khi nó trở thành thói quen.
Người có EQ cao thường không làm 3 việc này khi tức giận: Điều cuối cùng rất nhiều người mắc phảiNuôi dạy con - 3 ngày trước
GĐXH - Ai cũng có lúc tức giận, nhưng không phải ai cũng biết kiểm soát cảm xúc của mình. Người có EQ cao không cố kìm nén cơn giận, họ chỉ hiểu rằng có những lời nói và hành động một khi đã xảy ra sẽ rất khó sửa chữa. Vì vậy, dù nóng giận đến đâu, họ cũng thường tránh làm 3 việc có thể phá hỏng mối quan hệ và khiến bản thân phải hối hận về sau.
3 kỹ năng ai cũng có thể học để sống an yên hơn: Điều thứ 2 giúp nhiều người nhẹ lòng hẳnGia đình - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều người dành cả đời để tìm kiếm hạnh phúc nhưng lại bỏ qua những điều đơn giản nhất. Thực tế, cuộc sống an yên không đến từ may mắn mà được tạo nên từ những thói quen và kỹ năng mỗi ngày. Chỉ cần học cách kiểm soát cảm xúc, biết buông bỏ và nuôi dưỡng lòng biết ơn, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
2 kiểu nuôi dạy đang âm thầm 'phá hỏng' con trẻ: Nhiều cha mẹ làm mỗi ngày mà không biếtNuôi dạy con - 5 ngày trước
GĐXH - Một đứa trẻ thường xuyên đổ lỗi cho người khác hoặc không thể rời điện thoại quá lâu rất có thể đang chịu ảnh hưởng từ chính cách nuôi dạy trong gia đình. Điều đáng nói là nhiều phụ huynh vẫn lặp lại những thói quen này mỗi ngày mà không hề hay biết.
Cha mẹ thông minh chưa chắc dạy con tốt: Biết 'giả ngốc' mới là đỉnh cao nuôi dạy conNuôi dạy con - 5 ngày trước
GĐXH - Thực tế, đôi khi chính sự 'thông minh' quá mức của người lớn lại vô tình trở thành áp lực khiến trẻ mất đi cơ hội tự lớn lên bằng trải nghiệm của chính mình.
Những đứa trẻ thông minh thường có chung 3 đặc điểm khiến bố mẹ 'bất lực'Nuôi dạy con - 6 ngày trước
GĐXH - Trẻ thông minh thường không "ngoan" theo cách người lớn mong muốn. Nếu con có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên mừng vì bé đang sở hữu tiềm năng phát triển nổi bật.
Gia đình cha yếu, mẹ mạnh: Con cái lớn lên dễ rơi vào 2 kết cục nàyNuôi dạy con - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều người đến tuổi trung niên mới nhận ra những tổn thương trong tính cách của mình bắt nguồn từ chính gia đình thời thơ ấu. Theo các chuyên gia tâm lý, mô hình “cha yếu mẹ mạnh” có thể âm thầm ảnh hưởng đến sự tự tin, cảm xúc và các mối quan hệ của trẻ khi trưởng thành.
Nhiều người tưởng là may mắn, nhưng người hay gặp quý nhân thường có chung 5 đặc điểm nàyGia đình - 6 ngày trước
GĐXH - Có những người đi đến đâu cũng được yêu quý, gặp khó khăn thường có người sẵn sàng giúp đỡ. Nhiều người nghĩ đó là may mắn, nhưng thực tế, quý nhân thường bị thu hút bởi những người sống tử tế, tích cực và biết đối nhân xử thế. Đôi khi, cách bạn sống mới chính là điều quyết định ai sẽ xuất hiện bên cạnh mình.
Cha mẹ giàu đến đâu cũng khó 'gánh' nổi nếu con có 3 biểu hiện nàyNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần để lại tài sản là con cái sẽ có cuộc sống đủ đầy. Nhưng thực tế cho thấy, một đứa trẻ nếu thiếu khả năng chịu áp lực, thiếu năng lực thực tế và không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì dù sinh ra trong gia đình giàu có cũng rất dễ thất bại khi trưởng thành.
Gia đình cha yếu, mẹ mạnh: Con cái lớn lên dễ rơi vào 2 kết cục nàyNuôi dạy con
GĐXH - Nhiều người đến tuổi trung niên mới nhận ra những tổn thương trong tính cách của mình bắt nguồn từ chính gia đình thời thơ ấu. Theo các chuyên gia tâm lý, mô hình “cha yếu mẹ mạnh” có thể âm thầm ảnh hưởng đến sự tự tin, cảm xúc và các mối quan hệ của trẻ khi trưởng thành.