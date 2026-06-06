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Về già mới thấm: Có 2 nỗi buồn của cha mẹ mà nhiều người con vô tình bỏ quên

Thứ bảy, 07:16 06/06/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Thực tế cho thấy, điều khiến nhiều bậc cha mẹ trăn trở nhất khi về già lại không nằm ở vật chất.

Hai hoàn cảnh khác nhau của hai người đàn ông khi về già

Ông Dương năm nay 65 tuổi, sống tại quê nhà cùng cuộc sống khá bình dị. Ba người con của ông đều có công việc bình thường, thu nhập không quá cao. Thế nhưng, trong mắt hàng xóm, ông luôn là người vui vẻ, lạc quan và hài lòng với cuộc sống.

Người con trai cả làm việc ngay trong làng nên hầu như ngày nào cũng ghé qua thăm bố. Con trai thứ hai làm ở thị trấn gần nhà, dù bận rộn nhưng cuối tuần đều trở về đoàn tụ cùng gia đình. Những ngày không thể về, các cháu vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han ông nội.

Cô con gái út lấy chồng ở làng bên. Nhờ được gia đình chồng yêu thương, cô có điều kiện thường xuyên đưa con nhỏ về thăm bố mẹ. Ngôi nhà của ông Dương vì thế lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười của con cháu.

Đối với ông, tuổi già hạnh phúc không nằm ở việc con cái kiếm được bao nhiêu tiền. Điều quan trọng nhất là mọi người bình an, khỏe mạnh và vẫn dành thời gian ở bên nhau.

Trái ngược với ông Dương là ông Nam, người bạn đồng niên của ông. Hai người con của ông đều học hành thành đạt, làm việc tại các thành phố lớn với mức thu nhập đáng mơ ước. Mỗi lần nhắc đến con, ông đều cảm thấy tự hào.

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người nghĩ ông Nam có cuộc sống viên mãn hơn. Tuy nhiên, đằng sau sự thành công của các con lại là những khoảng trống khó lấp đầy trong tuổi già.

Sau khi lập nghiệp nơi xa, các con hiếm khi có dịp trở về quê nhà. Từ ngày vợ qua đời, căn nhà càng trở nên vắng lặng. 

Có lần vì nhớ con, ông gọi điện hỏi thăm nhưng con trai đang bận công việc nên chỉ trả lời qua loa rồi vội vàng cúp máy. Cuộc gọi ngắn ngủi ấy khiến ông buồn rất lâu.

Về già mới thấm: Có 2 nỗi buồn của cha mẹ mà nhiều người con vô tình bỏ quên - Ảnh 1.

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người nghĩ ông Nam có cuộc sống viên mãn hơn. Tuy nhiên, đằng sau sự thành công của các con lại là những khoảng trống khó lấp đầy trong tuổi già. Ảnh minh họa

Thành công của con cái chưa chắc đã xóa được nỗi cô đơn của cha mẹ

Nếu xét về học vấn và thu nhập, con của ông Nam rõ ràng vượt trội hơn. Nhưng xét ở khía cạnh tình cảm gia đình và sự quan tâm dành cho cha mẹ, những người con của ông Dương lại mang đến cho ông niềm vui lớn hơn.

Cùng một độ tuổi, nhưng ông Nam thường mang vẻ mệt mỏi, trầm tư, trong khi ông Dương lúc nào cũng rạng rỡ. Sự khác biệt không đến từ tiền bạc mà đến từ cảm giác được yêu thương, được quan tâm mỗi ngày.

Điều đó cho thấy, khi bước vào tuổi xế chiều, thứ người già cần nhất không phải là những khoản tiền lớn hay cuộc sống xa hoa, mà là sự đồng hành của con cháu.

Nỗi buồn thứ nhất: Con cái thành đạt nhưng ngày càng xa cách

Đối với nhiều bậc cha mẹ, con cái luôn là tài sản quý giá nhất. Họ dành cả tuổi trẻ để chăm sóc, nuôi dưỡng và hy sinh cho con trưởng thành.

Thế nhưng, khi con lớn lên, lập gia đình và xây dựng sự nghiệp riêng, khoảng cách giữa các thế hệ cũng dần xuất hiện. Những cuộc trò chuyện trở nên thưa thớt hơn, những lần đoàn tụ cũng ít đi.

Cha mẹ hiểu rằng con cần có cuộc sống riêng. Họ vui khi thấy con thành công, nhưng sâu trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung và cô đơn.

Bởi vậy, điều người già mong mỏi chưa chắc là những món quà đắt tiền hay số tiền con gửi về mỗi tháng. Đôi khi, chỉ một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm sum họp hay vài giờ trò chuyện cũng đủ khiến họ cảm thấy ấm lòng.

Nỗi buồn thứ hai: Mất đi người bạn đời

Nếu sự xa cách của con cái là một nỗi buồn, thì việc mất đi người bạn đời lại là khoảng trống lớn hơn rất nhiều.

Trong trường hợp của ông Nam, nếu người vợ vẫn còn bên cạnh, có lẽ tuổi già của ông sẽ bớt hiu quạnh. Dù con cái ở xa, ông vẫn có người để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và những câu chuyện thường ngày.

Nhiều người chỉ thực sự hiểu giá trị của hôn nhân khi bước vào tuổi xế chiều. Sau nhiều năm cùng nhau trải qua khó khăn, vợ chồng không chỉ là người thân mà còn là tri kỷ.

Bạn bè có thể quý mến nhau nhưng không thể ở cạnh mỗi ngày. Cha mẹ rồi cũng sẽ già yếu và rời xa. Con cái lớn lên sẽ có cuộc sống riêng. Anh em dù thân thiết cũng không thể luôn đồng hành trong mọi khoảnh khắc.

Chỉ có người bạn đời mới là người cùng chia sẻ những năm tháng dài nhất của cuộc đời, cùng thức dậy mỗi sáng và cùng bước qua những thăng trầm của tuổi tác.

Điều quý giá nhất khi về già

Qua câu chuyện của hai người đàn ông cùng tuổi, có thể thấy rằng hạnh phúc tuổi già không hoàn toàn được quyết định bởi tiền bạc hay địa vị của con cái.

Điều khiến nhiều người cao tuổi cảm thấy mãn nguyện nhất chính là sự quan tâm từ gia đình và sự hiện diện của những người thân yêu. Khi còn cha mẹ bên cạnh, mỗi người con nên dành nhiều thời gian hơn để hỏi han, trò chuyện và sẻ chia.

Bởi đôi khi, điều người già mong đợi nhất không phải là vật chất, mà chỉ là cảm giác được nhớ đến và được yêu thương.

Về già mới thấm: Có 2 nỗi buồn của cha mẹ mà nhiều người con vô tình bỏ quên - Ảnh 2.8 điều nên học từ sớm để về già không cô đơn

GĐXH - Nhiều người dành cả đời để chuẩn bị tài chính cho tương lai nhưng lại quên chuẩn bị tâm lý cho những năm tháng về già.

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