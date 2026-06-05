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Về già mới hiểu: Có 2 điều càng giữ kín càng giúp tuổi già bình yên, tránh thị phi

Thứ sáu, 10:47 05/06/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Nhiều người cao tuổi coi bạn bè, hàng xóm hay các nhóm sinh hoạt là nơi để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tuy nhiên, có những chuyện càng nói nhiều càng dễ gây thị phi, thậm chí ảnh hưởng đến sự bình yên của tuổi già.

Người ta thường nói, tuổi già là giai đoạn tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm vất vả mưu sinh. Với nhiều người, hạnh phúc lúc này không còn nằm ở chuyện giàu nghèo, mà là có sức khỏe, có sự bình yên và không phải vướng vào những phiền muộn không đáng có.

Thế nhưng trên thực tế, không ít người cao tuổi lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì những lời đồn đại, những mâu thuẫn trong quan hệ xóm giềng hay những câu chuyện bị lan truyền theo cách không mong muốn.

Nguyên nhân đôi khi không nằm ở việc người khác cố tình gây khó dễ, mà xuất phát từ chính những lời nói vô tình của bản thân.

Trong các mối quan hệ tuổi già, đặc biệt là với hàng xóm, bạn bè đồng niên hay các nhóm sinh hoạt cộng đồng, sự thân thiết không đồng nghĩa với việc điều gì cũng có thể chia sẻ. Có những chuyện càng nói nhiều càng dễ trở thành đề tài bàn tán, thậm chí kéo theo những rắc rối không đáng có.

Ảnh minh họa

2 điều càng ít nói ra càng giúp tuổi già bình yên, tránh thị phi

Đừng quá cởi mở về tiền bạc, lương hưu hay tài sản của mình

Nhiều người lớn tuổi có tâm lý đơn giản, cho rằng bạn bè lâu năm hay hàng xóm thân quen đều là người nhà nên không ngại chia sẻ chuyện tài chính.

Họ có thể vô tư kể về mức lương hưu, số tiền tiết kiệm, tài sản đang sở hữu hoặc thành công của con cháu như một cách chia sẻ niềm vui.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, không phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau. Khi tuổi tác ngày càng cao, chênh lệch về điều kiện kinh tế, mức lương hưu hay cuộc sống của con cái đôi khi dễ khiến người khác nảy sinh tâm lý so sánh.

Một câu chuyện tưởng như vô tư có thể khiến người nghe cảm thấy chạnh lòng, ghen tỵ hoặc khó chịu.

Nguy hiểm hơn, việc tiết lộ quá nhiều thông tin tài chính còn có thể khiến bản thân trở thành mục tiêu của những lời nhờ vả, vay mượn hoặc các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người cao tuổi.

Nhiều người từng trải cho rằng tiền bạc là chỗ dựa quan trọng của tuổi già. Vì vậy, sự đủ đầy nên được giữ như một sự kín đáo cần thiết thay vì mang ra kể với tất cả mọi người.

Sống khiêm tốn và kín tiếng đôi khi lại là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình.

Ảnh minh họa

Đừng biến người quen thành nơi trút hết chuyện gia đình

Một thực tế khác khá phổ biến là nhiều người cao tuổi thường đem những chuyện buồn trong gia đình ra kể với bạn bè, hàng xóm hoặc trong các nhóm trò chuyện.

Từ chuyện con cái ít quan tâm, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu cho đến những bất đồng trong cuộc sống thường ngày, tất cả đều được mang ra tâm sự với hy vọng nhận được sự đồng cảm.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như mong muốn. Những điều được chia sẻ trong lúc xúc động đôi khi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người khác.

Không ít trường hợp câu chuyện bị thêm thắt, truyền đi theo nhiều phiên bản khác nhau, khiến những mâu thuẫn vốn nhỏ trở nên nghiêm trọng hơn.

Điều đáng tiếc là người chịu ảnh hưởng cuối cùng lại chính là gia đình và con cháu.

Theo các chuyên gia tâm lý, mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng cần được giải quyết từ bên trong. Việc thường xuyên than phiền hay kể xấu người thân trước mặt người ngoài hiếm khi giúp cải thiện tình hình, mà đôi khi còn làm tổn thương các mối quan hệ.

Những cảm xúc tiêu cực cần được chia sẻ đúng nơi, đúng người, thay vì biến mọi cuộc trò chuyện thành nơi trút bầu tâm sự.

Ảnh minh họa

Tuổi già bình yên bắt đầu từ việc biết giữ chừng mực trong lời nói

Người xưa có câu: “Họa từ miệng mà ra”. Câu nói này càng trở nên ý nghĩa khi bước vào tuổi xế chiều.

Khi đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, điều quý giá nhất không phải là chứng minh mình có bao nhiêu tiền hay kể cho người khác nghe những điều khiến mình không hài lòng.

Điều đáng quý hơn là biết giữ sự điềm tĩnh, kín đáo và chừng mực trong giao tiếp.

Không khoe khoang tiền bạc để tránh lòng đố kỵ. Không kể lể chuyện gia đình để tránh thị phi. Đó không phải là sự xa cách, mà là cách bảo vệ cuộc sống riêng và giữ gìn sự bình yên cho tuổi già.

Suy cho cùng, phúc khí của một người nhiều khi không nằm ở những gì họ có, mà ở việc họ biết điều gì nên nói và điều gì nên giữ lại cho riêng mình.

Về già mới hiểu: Có 2 điều càng giữ kín càng giúp tuổi già bình yên, tránh thị phi - Ảnh 1.Người phụ nữ có 3 đặc điểm này thường rất 'vượng phúc': Càng lớn tuổi càng sống an yên, hạnh phúc

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Xã hội
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Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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