Đàn ông bỗng chăm dọn rửa ô tô nhiều khả năng đang ngoại tình
Thám tử tư nổi tiếng nhận định, đàn ông chăm chỉ dọn rửa ô tô là một dấu hiệu báo động đỏ: "Họ luôn bắt đầu việc ngoại tình bằng cách rửa chiếc xe yêu quý của mình".
Nữ thám tử tư từng lật tẩy vô số vụ ngoại tình chia sẻ về sự khác biệt thú vị giữa cách đàn ông và phụ nữ lừa dối bạn đời. Tất nhiên, mục đích cuối cùng của cả hai bên đều là vụng trộm sau lưng đối phương; điểm khác biệt nằm ở cách các dấu hiệu ngoại tình thể hiện qua hành vi hàng ngày.
Cassie Crofts, người điều hành trang web kiểm tra lý lịch hẹn hò Venus Investigations tại Australia, chuyên cung cấp dịch vụ xác minh đối tượng hẹn hò và điều tra những nghi ngờ về lòng chung thủy. Cô giải thích rằng việc tìm các manh mối ngoại tình thường phụ thuộc vào chuyện đối tượng bị nghi vấn là nam hay nữ.
"Dấu hiệu một người phụ nữ ngoại tình thực sự rất khác so với đàn ông. Với đàn ông, các biểu hiện thiên về thể chất như anh ta bắt đầu tập thể dục, dùng nước hoa hoặc đột nhiên chăm dọn dẹp xe hơi.
Trong khi đó, ở phụ nữ, dấu hiệu lại thiên về cảm xúc. Họ đột nhiên trở nên hạnh phúc và yêu đời hơn. Thậm chí, người vợ ngoại tình có thể ngâm nga theo những bản nhạc vui tươi nhất của Taylor Swift", nữ thám tử cho biết.
Từng phát hiện hàng trăm vụ lừa dối bạn đời, Cassie nhấn mạnh thêm, đàn ông chăm chỉ dọn rửa xe ô tô là một dấu hiệu báo động đỏ, cực kỳ khả nghi.
Cô nắm được điều này từ những thám tử tư lành nghề, giàu kinh nghiệm và kể từ đó, cô liên tục thấy dấu hiệu đó lặp lại trong rất nhiều vụ "ăn vụng quên chùi mép".
Nữ thám tử giải thích: "Có một tâm lý chung ở đàn ông khi bắt đầu cuộc tình mới là luôn muốn sở hữu chiếc xe bóng loáng. Nếu người đàn ông của bạn bỗng dưng cọ rửa xe sạch bong từ trong ra ngoài dù trước đó anh ta chẳng mảy may quan tâm đến việc hút bụi dưới sàn xe thì đó là một manh mối đắt giá".
Raymond Ranno, một thám tử tư khác có 30 năm kinh nghiệm, cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng việc dọn xe sạch sẽ phần lớn là để chuẩn bị đưa đón nhân tình. "Ngay khi thấy ai đó đi rửa xe, tôi liền nghĩ: 'À ha, bước tiếp theo là gì đây?'. Thật kinh ngạc là họ luôn bắt đầu việc ngoại tình bằng cách rửa chiếc xe yêu quý của mình".
Theo kinh nghiệm của Raymond, đàn ông thường đón đưa trong các cuộc hẹn vụng trộm để gây ấn tượng với đối phương. Rất hiếm trường hợp họ chịu nhảy lên xe của phụ nữ. Thậm chí, một số ông chồng còn táo tợn đến mức đón nhân tình ngay trên chính con phố mà mình đang sống cùng vợ, để rồi bị bắt quả tang.
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