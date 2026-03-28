8 loại rau xanh dồi dào magie giúp nâng cao sức khỏe tổng thể
Việc bổ sung đủ lượng magie cho cơ thể không quá khó nếu chúng ta duy trì một chế độ ăn uống cân bằng. Nên bổ sung đa dạng các loại rau giàu magie vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ gan, ổn định thần kinh và tăng cường sức khỏe...
Để duy trì mức magie ổn định, mọi người nên ưu tiên các loại rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt. Một mẹo nhỏ rất hữu ích là hãy kết hợp nhiều màu sắc thực phẩm khác nhau trong bữa ăn để đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng.
Bạn có thể thử chuẩn bị một bát ngũ cốc với hạt quinoa hoặc kiều mạch, sau đó luân phiên thay đổi các loại rau, đậu và hạt ăn kèm. Việc thay đổi linh hoạt như vậy giúp bữa ăn luôn mới mẻ và đảm bảo cơ thể nhận được đầy đủ dưỡng chất.
Dưới đây một số loại rau có hàm lượng magie cao, rất phù hợp để bạn thêm vào thực đơn hàng ngày:
1. Rau cải cầu vồng Thụy Sĩ
Chỉ với một bát (khoảng 175 g) cải cầu vồng luộc, bạn đã cung cấp cho cơ thể tới 150 mg magie – khoáng chất thiết yếu cho hệ thần kinh và cơ bắp. Điểm thú vị là mỗi bộ phận của loại rau này mang lại những lợi ích khác nhau. Trong khi phần lá xanh mướt dồi dào chất xơ, magie và các flavonoid chống oxy hóa, thì phần thân rực rỡ lại là nguồn cung cấp kali vượt trội cùng các hợp chất thực vật giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể.
2. Rau cải bó xôi giàu magie
Rau bina (cải bó xôi) cũng là một lựa chọn giàu magie. Nửa bát rau luộc khoảng 90 g mang lại 78,5 mg magie cùng lượng lớn vitamin A, C, K và folate. Loại rau này nổi tiếng với hàm lượng chất chống oxy hóa và polyphenol cao, giúp bảo vệ chức năng gan . Nhiều nghiên cứu còn cho thấy rau bina chứa lượng lớn oxit nitrat, rất phù hợp để những người tập thể thao cải thiện hiệu suất vận động.
3. Bông atisô
Bên cạnh các loại rau xanh, nửa bát (khoảng 85 g) atisô nấu chín cũng là nguồn cung cấp 35,3 mg magie cùng lượng lớn folate và vitamin C thiết yếu.Theo một nghiên cứu gần đây, atisô còn chứa inulin, một thành phần giúp kích thích sự phát triển của hệ vi khuẩn có lợi, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.
4. Củ cải trắng
Nửa bát (khoảng 75 g) củ cải thái lát luộc cung cấp khoảng 22,6 mg magie, kèm theo vitamin C, K, folate và kali. Nhờ chứa các hợp chất flavonoid và polyacetylene, củ cải trắng có đặc tính chống viêm, chống nấm, giúp tăng lưu lượng máu và mang lại tác dụng làm dịu tinh thần.
5. Rau cải bẹ xanh
Nửa bát cải bẹ xanh nấu chín chứa khoảng 18,9 mg magie. Không chỉ vậy, những chiếc lá này còn giàu vitamin A, C, K, sắt và canxi. Lượng chất xơ dồi dào trong cải bẹ xanh cũng hỗ trợ kiểm soát huyết áp và điều chỉnh mức cholesterol.
6. Khoai tây
Khoai tây, đặc biệt là khi luộc cả vỏ, mang đến 17,2 mg magie cho mỗi nửa bát khoảng 75 g. Loại củ này cung cấp nhiều vitamin C, kali và tinh bột kháng . Tinh bột kháng đã được chứng minh là có khả năng hỗ trợ sức khỏe đường ruột, đồng thời giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và béo phì.
7. Cải xoăn
Cải xoăn luộc cũng là một nguồn bổ sung tốt với 14,75 mg magie trong nửa chén. Loại rau này thực sự giàu dinh dưỡng với các vitamin A, B6, C, K, folate và chất xơ. Việc bổ sung cải xoăn thường xuyên rất có lợi cho dạ dày và hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng hiệu quả.
8. Rau cải rocket
Nửa bát cải rocket sống chứa 4,7 mg magie cùng các vitamin A, C và K. Loại rau nhỏ nhắn này rất giàu chất chống oxy hóa và glucosinolate, những hợp chất giúp làm chậm sự khởi phát của các bệnh mạn tính. Thêm vào đó, lượng nitrat tự nhiên trong cải rocket còn hỗ trợ sức khỏe răng miệng bằng cách nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, giúp ngăn ngừa sâu răng và viêm nướu.
Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia , nhu cầu magie hàng ngày của người tuổi 20 - 69: nam giới cần đủ 340 - 379 mg/ngày, nữ giới 270 - 290 mg/ngày. Để cung cấp đủ magie trong chế độ ăn, cần đa dạng các thực phẩm khác nhau. Việc thay đổi thực đơn thường xuyên vừa giúp bạn luôn cảm thấy ngon miệng, không bị ngán, lại vừa đảm bảo cung cấp đầy đủ và trọn vẹn các dưỡng chất cần thiết.
5 món quen thuộc giúp cơ thể 'tự buồn ngủ'Sống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Không ít người nhận ra rằng, càng vào thời điểm giao mùa, giấc ngủ càng trở nên chập chờn: khó ngủ, ngủ không sâu, hay tỉnh giấc giữa đêm. Nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết, mà còn từ thói quen ăn uống và sinh hoạt chưa phù hợp.
Cô gái 23 tuổi phát hiện mắc ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Phát hiện bất thường khi sờ thấy khối u nhỏ ở cổ, c gái đi khám phát hiện ung thư dạ dày thể ác tính cao. Đây là lời cảnh báo về những biểu hiện dễ bị bỏ qua.
Nữ sinh 21 tuổi nhiễm HPV, bác sĩ cảnh báo: 3 cách giặt đồ lót nguy cơ nhiễm bệnhSống khỏe - 2 giờ trước
Giặt đồ lót theo cách này không chỉ khiến việc loại bỏ virus trở nên khó khăn hơn mà còn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.
Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độcY tế - 13 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.
Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thực quản di căn hạch có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày trong nhiều năm.
Trái tim quyết định tuổi thọ: Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máuSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Bước sang tuổi 50, điều đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay tóc bạc, mà là khi trái tim bắt đầu "hụt hơi". Những cơn thở dốc khi leo cầu thang, những đêm trằn trọc hay cảm giác mệt mỏi vô cớ đều là lời cảnh báo từ "nhà máy năng lượng" của cơ thể.
Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhânY tế - 22 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.
3 thời điểm 'vàng' bổ sung protein trong ngày: Chuyên gia chỉ rõ cách ăn đúngSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Protein đóng vai trò quan trọng với sức khỏe và cơ bắp. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Đại học Y Hà Nội) cho biết, bổ sung đúng thời điểm giúp tối ưu trao đổi chất và phục hồi cơ thể.
Nghiên cứu mới: 1 kiểu đi bộ giúp kéo dài tuổi thọ đáng kinh ngạcSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một nghiên cứu mới cho thấy, chỉ cần đi bộ nhanh vài phút mỗi ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim và góp phần kéo dài tuổi thọ đáng kể.
Tích luỹ 'vốn sức khỏe' - nếp sống mới của người hiện đạiSống khỏe - 1 ngày trước
Để duy trì sự dẻo dai của cơ thể đặc biệt là trung và cao niên khi cơ thể bắt đầu đối mặt với những thách thức về lão hóa như tim mạch, cơ xương khớp và lão hóa miễn dịch người dân đã quan tâm nhiều hơn đến sự kết hợp giữa vận động hợp lý và chế độ ăn uống phù hợp, khoa học đang dần được khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ trung niên.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60Y tế
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.