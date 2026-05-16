Nếu có đủ 4 thứ trên bàn chân thì xin chúc mừng! Thận của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe

Thứ bảy, 20:00 16/05/2026 | Sống khỏe

Bàn chân được xem là "gương phản chiếu" tình trạng của thận. Vậy chân của người thận khỏe so với người thận yếu, đang mắc bệnh có gì khác biệt?

Nhiều người chỉ quan tâm tới thận khi đi khám hoặc khi cơ thể đã xuất hiện đau lưng, tiểu đêm, phù nề. Nhưng thực tế, đôi bàn chân đôi khi lại là nơi phát tín hiệu sớm về sức khỏe thận mà ít người để ý.

Theo quan niệm Đông y, kinh thận bắt đầu từ lòng bàn chân. Còn dưới góc nhìn hiện đại, tuần hoàn máu, thần kinh và tình trạng giữ nước của cơ thể cũng có thể phản ánh khá rõ qua bàn chân. Vì vậy, nếu bàn chân vẫn giữ được 4 dấu hiệu dưới đây thì khả năng cao thận của bạn vẫn đang hoạt động khá ổn định:

1. Bàn chân luôn ấm, không lạnh buốt dù về đêm

Nhiều người dù thời tiết không lạnh nhưng chân lúc nào cũng lạnh toát, đặc biệt là vào ban đêm. Đây có thể là dấu hiệu tuần hoàn máu kém hoặc chức năng thận suy giảm.

Các chuyên gia cho rằng khi khí huyết lưu thông tốt, bàn chân thường ấm áp tự nhiên. Ngược lại, nếu thận hoạt động kém, cơ thể dễ rơi vào trạng thái "thiếu nhiệt", nhất là ở các chi như tay và chân.

Đặc biệt ở người có bệnh nền như tiểu đường hoặc huyết áp cao, cảm giác chân lạnh kéo dài còn có thể liên quan tới tổn thương mạch máu nhỏ và thần kinh ngoại biên. Nếu bạn vẫn giữ được đôi chân ấm, ít tê buốt, không lạnh bất thường thì đó là một tín hiệu tích cực.

2. Gót chân hồng hào, ít nứt nẻ

Nhiều người nghĩ gót chân nứt chỉ do thời tiết khô hanh. Nhưng trong một số trường hợp, đây còn là biểu hiện cơ thể thiếu nước, tuần hoàn kém hoặc chức năng thận suy yếu.

Khi thận khỏe, lưu lượng máu và dịch cơ thể được điều hòa tốt hơn. Gót chân thường mềm, ít bong tróc và có màu hồng nhạt tự nhiên. Ngược lại, nếu gót chân khô ráp kéo dài, bong vảy, nứt sâu hoặc đi lại đau nhức thì không nên chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang gặp vấn đề về chuyển hóa hoặc tuần hoàn.

3. Móng chân hồng hào, ít vân bất thường

Móng chân cũng phản ánh khá nhiều về tình trạng lưu thông máu và dinh dưỡng của cơ thể. Người có chức năng thận ổn định thường có móng chân tương đối bóng, màu hồng nhạt và ít đường vân bất thường. Trong khi đó, nếu móng chân nhợt nhạt, sần sùi, xuất hiện nhiều rãnh ngang dọc hoặc dễ giòn gãy thì nên chú ý hơn tới sức khỏe tổng thể.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng ở người mắc bệnh thận hoặc tiểu đường lâu năm, móng chân thường là nơi xuất hiện thay đổi sớm do vi tuần hoàn bị ảnh hưởng. Vì vậy, hãy rèn thói quen tự kiểm tra bàn chân thường xuyên bên cạnh khám sức khỏe nhé!

4. Mắt cá chân linh hoạt, không sưng phù bất thường

Thận đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa nước và muối trong cơ thể. Khi chức năng lọc suy giảm, nước dễ bị giữ lại, gây phù nề. Nhất là ở khu vực bàn chân, rõ nhất là mắt cá chân.

Dấu hiệu thường gặp là mắt cá chân sưng nhẹ vào sáng thức dậy hoặc cuối ngày. Khi dùng tay ấn vào có thể xuất hiện vết lõm khá lâu mới trở lại bình thường. Ngược lại, nếu bàn chân và mắt cá vẫn gọn, ít sưng phù dù phải đi lại nhiều thì đây là tín hiệu cho thấy khả năng điều hòa dịch của cơ thể vẫn hoạt động tương đối tốt.

Một số đặc điểm trên bàn chân cho thấy thận tổn thương

Đương nhiên, bàn chân phả ánh sức khỏe của thận tức là cả tình trạng tốt và tình trạng xấu, Ngoài 4 dấu hiệu tích cực kể trên, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên xem nhẹ những biểu hiện bất thường ở bàn chân như:

- Tê bì, châm chích như "đi trên bông"

- Da chân khô ngứa kéo dài, dễ trầy xước

- Mắt cá chân phù nề thường xuyên

- Gót chân đau âm ỉ không rõ nguyên nhân

- Chân lạnh kéo dài dù thời tiết nóng

Đặc biệt với người mắc tiểu đường hơn 5 năm, đây có thể là tín hiệu sớm của tổn thương thận và thần kinh ngoại biên.

Có một điều quan trọng nữa là, những dấu hiệu ở bàn chân chỉ mang tính tham khảo, không thể thay thế xét nghiệm y khoa. Để bảo vệ thận lâu dài, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì lối sống lành mạnh. Bạn nên thực hiện các thói quen đơn giản nhưng tốt cho thận ngay từ hôm nay như:

- Uống đủ nước, tránh nhịn tiểu kéo dài

- Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya

- Ăn nhạt hơn, kiểm soát chặt chẽ lượng muối dưới 5g/ngày

- Kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp

- Không lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc không rõ nguồn gốc

- Tập thể dục đều đặn và không ngồi lâu liên tục nhiều giờ

Nhiều bệnh thận tiến triển âm thầm suốt nhiều năm mà gần như không có triệu chứng rõ rệt. Vì vậy, nếu thấy bàn chân xuất hiện nhiều thay đổi bất thường kéo dài, tốt nhất nên đi kiểm tra chức năng thận và xét nghiệm nước tiểu càng sớm càng tốt.

Nguồn và ảnh: Kan China, Health HSW, Sohu

CHIẾN MY
Phòng bệnh đái tháo đường: 4 điều cần điều chỉnh để kiểm soát đường huyết hiệu quả

Phòng bệnh đái tháo đường: 4 điều cần điều chỉnh để kiểm soát đường huyết hiệu quả

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, vận động đều đặn và kiểm soát căng thẳng chính là “chìa khóa vàng” giúp phòng ngừa đái tháo đường và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Suy thận âm thầm tiến triển, nhiều người chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn cuối vì những thói quen tưởng chừng vô hại.

Lời khuyên cho những ai ăn sữa chua hàng ngày

Lời khuyên cho những ai ăn sữa chua hàng ngày

Sống khỏe - 18 giờ trước

Đây là loại thực phẩm lành mạnh được nhiều người sử dụng thường xuyên vì những tác động tích cực đối với sức khỏe.

Các bác sĩ cảnh báo: Không cần chờ đến khi tức ngực, thấy 3 thứ này ở đầu và mặt tức là tim mạch đang "báo động"

Các bác sĩ cảnh báo: Không cần chờ đến khi tức ngực, thấy 3 thứ này ở đầu và mặt tức là tim mạch đang "báo động"

Sống khỏe - 20 giờ trước

Thay vì chờ đợi những cơn tức ngực trở nên rõ ràng, bạn có thể đã ở giai đoạn bệnh tim mạch nặng, suy tim hoặc nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào.

Trầm cảm sau sinh: Dấu hiệu nguy hiểm cần phát hiện sớm để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc gia đình

Trầm cảm sau sinh: Dấu hiệu nguy hiểm cần phát hiện sớm để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc gia đình

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Trầm cảm sau sinh không chỉ ảnh hưởng sức khỏe tinh thần người mẹ mà còn tác động đến sự phát triển của trẻ và hạnh phúc gia đình.

Người đàn ông Phú Thọ bị tổn thương gan chỉ vì 1 thói quen khi ăn rau

Người đàn ông Phú Thọ bị tổn thương gan chỉ vì 1 thói quen khi ăn rau

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

Người đàn ông Phú Thọ không ngờ một thói quen ăn rau của mình lại khiến gan phải lãnh hậu quả.

Sai lầm phổ biến khi ngâm đồ khô có thể ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng

Sai lầm phổ biến khi ngâm đồ khô có thể ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng

Sống khỏe - 1 ngày trước

Thói quen ngâm thực phẩm khô tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu làm sai cách, bạn không chỉ làm mất chất dinh dưỡng mà còn vô tình “nuôi” vi khuẩn nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

7 thói quen âm thầm làm bệnh tiểu đường nặng hơn: Đồ ngọt chỉ đứng thứ 7, vị trí số 1 nhiều người mắc mỗi ngày

7 thói quen âm thầm làm bệnh tiểu đường nặng hơn: Đồ ngọt chỉ đứng thứ 7, vị trí số 1 nhiều người mắc mỗi ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người mắc tiểu đường nghĩ chỉ cần tránh bánh kẹo, uống thuốc đúng giờ là có thể kiểm soát đường huyết. Nhưng thực tế, có những thói quen rất phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày mới là yếu tố âm thầm đẩy bệnh tiến triển nhanh hơn.

Người phụ nữ 45 tuổi mắc u xơ tử cung gây thiếu máu nặng thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 45 tuổi mắc u xơ tử cung gây thiếu máu nặng thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - U xơ tử cung không điều trị suốt một năm khiến người phụ nữ 45 tuổi thiếu máu nặng, bụng to như mang thai 7 tháng và phải truyền gần 2 lít máu trước khi phẫu thuật.

Suýt tắc đường thở vì 1 thói quen sai lầm sau khi đi nắng

Suýt tắc đường thở vì 1 thói quen sai lầm sau khi đi nắng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thói quen nhai đá lạnh để giải nhiệt sau khi đi nắng tưởng chừng vô hại đã khiến người đàn ông phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch.

Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.

Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Bệnh thường gặp
Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới

Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới

Bệnh thường gặp
Bé trai bất ngờ phát hiện ung thư hiếm gặp: Trẻ có dấu hiệu này, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan

Bé trai bất ngờ phát hiện ung thư hiếm gặp: Trẻ có dấu hiệu này, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan

Mẹ và bé
Loại cá quen thuộc trong mâm cơm Việt được ví như 'siêu thực phẩm', nhưng nhiều người vẫn ăn sai cách

Loại cá quen thuộc trong mâm cơm Việt được ví như 'siêu thực phẩm', nhưng nhiều người vẫn ăn sai cách

Mẹ và bé

