Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Suy thận âm thầm tiến triển, nhiều người chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn cuối vì những thói quen tưởng chừng vô hại.
Ở tuổi 49 – độ tuổi được xem là vẫn còn sung sức, một người đàn ông tại Trung Quốc bất ngờ được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối dù trước đó gần như không có triệu chứng rõ ràng.
Theo các bác sĩ chuyên khoa, đây không phải trường hợp hiếm. Thận là cơ quan “im lặng”, tổn thương tiến triển âm thầm và thường chỉ được phát hiện khi chức năng đã suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ.
Điều tra bệnh sử, điều khiến bác sĩ đáng tiếc hơn cả là thói quen sinh hoạt của người bệnh. Trong đó, bác sĩ nhắc nhiều đến 2 món ăn quen thuộc mà người bệnh vẫn thường ăn.
2 món ăn quen thuộc làm tăng nguy cơ suy thận
Ăn mặn kéo dài
Ít ai ngờ rằng việc ăn mặn không chỉ gây tăng huyết áp mà còn tác động trực tiếp đến chức năng thận.
Thận có nhiệm vụ lọc máu và đào thải natri dư thừa. Khi cơ thể nạp quá nhiều muối trong thời gian dài, cầu thận phải hoạt động quá mức, lâu dần dẫn đến tổn thương và suy giảm khả năng lọc.
Theo khuyến cáo của World Health Organization, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người đang sử dụng lượng muối cao gấp đôi mức này.
Việc dư thừa natri còn khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và huyết áp – trong khi tăng huyết áp lại là yếu tố thúc đẩy suy thận tiến triển nhanh hơn.
Các món ăn quen thuộc như dưa muối, thịt ướp mặn, nước chấm, đồ ăn ngoài… khi cộng dồn có thể khiến lượng muối vượt ngưỡng mà người dùng không hề nhận ra.
Ăn nhiều đồ chứa đường
Không chỉ muối, các loại đồ uống nhiều đường cũng là “thủ phạm” âm thầm gây tổn thương thận.
Trà sữa, nước ngọt, nước trái cây đóng chai… chứa lượng đường cao, dễ làm tăng đường huyết nhanh chóng. Khi tiêu thụ thường xuyên, cơ thể phải tiết nhiều insulin, lâu dần dẫn đến kháng insulin và rối loạn chuyển hóa.
Đây chính là nền tảng dẫn đến bệnh tiểu đường – nguyên nhân hàng đầu gây suy thận giai đoạn cuối hiện nay.
Quá trình tổn thương thận do tiểu đường diễn ra âm thầm, từ tăng áp lực lọc cầu thận, xuất hiện protein niệu cho đến suy giảm chức năng không hồi phục.
Không dừng lại ở đó, chế độ ăn nhiều đường còn làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp – những yếu tố cùng lúc “tấn công” thận và làm giảm chất lượng sống, rút ngắn tuổi thọ.
Thay đổi thói quen ăn uống để ngừa suy thận và kéo dài tuổi thọ
Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ chức năng thận, mỗi người cần điều chỉnh chế độ ăn theo hướng lành mạnh.
Việc giảm muối, hạn chế đồ uống nhiều đường, ưu tiên thực phẩm tươi và kiểm soát huyết áp, đường huyết là những yếu tố quan trọng giúp làm chậm quá trình suy thận.
Đặc biệt, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, bởi suy thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng.
Bảo vệ thận không chỉ giúp phòng tránh bệnh lý nguy hiểm mà còn góp phần duy trì sức khỏe lâu dài và nâng cao tuổi thọ.
