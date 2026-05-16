Trầm cảm sau sinh: Dấu hiệu nguy hiểm cần phát hiện sớm để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc gia đình
GĐXH - Trầm cảm sau sinh không chỉ ảnh hưởng sức khỏe tinh thần người mẹ mà còn tác động đến sự phát triển của trẻ và hạnh phúc gia đình.
Nếu câu chuyện về người mẹ trẻ suýt ôm con bước ra ban công là hồi chuông cảnh báo, thì việc nhận diện sớm trầm cảm sau sinh chính là “chiếc phao cứu sinh” giúp bảo vệ sức khỏe tinh thần và cuộc sống của cả gia đình.
Theo BSCKII Nguyễn Thị Ái Vân, trầm cảm sau sinh không phải là sự yếu đuối hay “quá nhạy cảm”, mà là một rối loạn tâm thần cần được can thiệp y khoa kịp thời.
Trầm cảm sau sinh không chỉ là “buồn sau sinh” đơn thuần
Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa trạng thái buồn thoáng qua sau sinh (Baby Blues) và trầm cảm sau sinh thực sự. Đây là hiểu lầm nguy hiểm khiến không ít trường hợp bị bỏ qua trong giai đoạn đầu.
Theo BSCKII Nguyễn Thị Ái Vân, ngay sau khi sinh, cơ thể người mẹ trải qua sự thay đổi nội tiết rất lớn. Nồng độ estrogen và progesterone giảm đột ngột, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh và cảm xúc.
“Có thể hình dung bộ não như một cỗ máy đang vận hành ở tốc độ cao nhưng bất ngờ bị mất nguồn năng lượng. Sự mất cân bằng này khiến người mẹ dễ suy sụp tinh thần, xuất hiện suy nghĩ tiêu cực hoặc hành vi bất thường”, bác sĩ phân tích.
Bên cạnh đó, thiếu ngủ kéo dài, đau đớn hậu sản và áp lực chăm sóc trẻ sơ sinh càng khiến nguy cơ trầm cảm sau sinh tăng cao.
Dấu hiệu trầm cảm sau sinh kéo dài có thể đe dọa sức khỏe và tính mạng
Theo chuyên gia, gia đình cần đặc biệt lưu ý khi các biểu hiện bất thường kéo dài trên 2 tuần.
Người mẹ có thể mất ngủ kéo dài dù em bé đã ngủ hoặc ngủ rất nhiều nhưng vẫn kiệt sức. Một số trường hợp xuất hiện cảm giác vô cảm, mất kết nối với con, không muốn bế ẵm hoặc né tránh giao tiếp.
Đáng lo ngại hơn, người bệnh thường xuyên tự trách bản thân, cho rằng mình là “người mẹ tồi”. Trong những trường hợp nặng, có thể xuất hiện ý nghĩ làm hại bản thân hoặc muốn “giải thoát” cho cả mẹ và con.
Đây là những dấu hiệu nguy hiểm cần được đưa đi khám chuyên khoa càng sớm càng tốt để tránh hậu quả đáng tiếc.
Điều trị trầm cảm sau sinh hiện đại giúp cải thiện sức khỏe tinh thần
Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai đang triển khai nhiều phương pháp điều trị trầm cảm sau sinh hiện đại, giúp người bệnh phục hồi sức khỏe tinh thần.
Theo BSCKII Nguyễn Thị Ái Vân, người bệnh có thể được sử dụng thuốc chống trầm cảm thế hệ mới với độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và không gây lệ thuộc.
Bên cạnh đó, Viện Sức khỏe Tâm thần áp dụng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ (TMS) – phương pháp không xâm lấn giúp điều hòa hoạt động não bộ. Các liệu pháp tâm lý chuyên sâu như CBT, BA cũng được sử dụng để tháo gỡ những nút thắt tâm lý và giúp người mẹ cân bằng cuộc sống.
Phát hiện sớm trầm cảm sau sinh giúp bảo vệ sức khỏe và tương lai của trẻ
Các chuyên gia nhấn mạnh, trầm cảm sau sinh hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng cách.
“Bảo vệ người mẹ cũng chính là bảo vệ sự phát triển thể chất, tinh thần của đứa trẻ và hạnh phúc của cả gia đình”, BSCKII Nguyễn Thị Ái Vân nhấn mạnh.
Việc quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng sản phụ trong giai đoạn sau sinh không chỉ giúp phát hiện sớm trầm cảm mà còn góp phần xây dựng một môi trường sống tích cực, an toàn cho cả mẹ và bé.
