8 năm sau khi đông lạnh thi hài vợ chờ hồi sinh, chồng có bạn gái mới

Bà Triển Văn Liên, vợ ông Quế Quân Dân, qua đời năm 2017 do ung thư phổi. Ảnh:

8 năm trước, khi vợ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, ông Quế Quân Dân ở tỉnh Sơn Đông quyết định đưa cơ thể bà đến Viện Nghiên cứu Khoa học sự sống Ngân Phong để bảo quản bằng công nghệ đông lạnh, chờ ngày y học có thể khiến bà sống lại.

Vợ ông, bà Triển Văn Liên, qua đời năm 2017 và trở thành "người bị đông lạnh" đầu tiên tại Trung Quốc. Thi thể bà được lưu giữ trong "bồn nitơ số 1" ở nhiệt độ -196°C, trang bị chống rung và hệ thống điện ba tầng. Các thiết bị giám sát cho thấy cơ thể vẫn nguyên vẹn, cấu trúc tế bào ổn định.

Với ông Quế, vợ chưa bao giờ chết. Ông nói bà chỉ đang ngủ, chờ đến khi khoa học đủ sức chiến thắng ung thư. "Nếu bà ấy sống lại mà vẫn đau đớn như trước, thì chẳng còn ý nghĩa gì", ông từng nói.

Không ai dám hứa với ông rằng phép màu sẽ xảy ra, song ông vẫn ký hợp đồng lưu giữ thi thể trong 30 năm. Em gái bà Triển nói sẽ "cố sống thêm 30 năm để đón chị trở về".

Ông Quế đứng ở nơi đặt thi hài đông lạnh của vợ hồi tháng 9. Ảnh:

Sau nhiều năm chờ đợi, sức khỏe ông Quế ngày càng yếu, từng trải qua hai ca phẫu thuật tim. Năm 2020, ông bắt đầu sống chung với bạn gái mới, nhưng khẳng định "không ai thay thế được Văn Liên". Trong căn nhà cũ, ông vẫn giữ ảnh và đồ dùng của vợ, không cho ai đụng đến.

"Cô ấy mãi ở đây", ông nói, chỉ tay vào góc phòng nơi đặt bức ảnh cưới cũ. Dù ít còn tin vào khả năng hồi sinh, ông vẫn gọi vợ bằng cách thân mật như khi bà còn sống.

Ông Quế và bạn gái mới. Ảnh:

Viện Ngân Phong - nơi lưu giữ thi thể bà Triển - là tổ chức tư nhân thuộc tập đoàn bất động sản cùng tên, hợp tác với Bệnh viện Tề Lỗ của Đại học Sơn Đông trong nghiên cứu công nghệ đông lạnh cơ thể. Khi ông Quế tìm đến, viện đang tìm tình nguyện viên đầu tiên.

Ông thừa nhận khi đó không hiểu rõ kỹ thuật, chỉ tin "đó là cách duy nhất để không mất cô ấy". Nếu thất bại, ông dự tính sẽ hỏa táng thi thể vợ như người bình thường.

Trước khi mất, bà Triển từng gật đầu khi nghe chồng hỏi: "Em có thể tạm ngủ một giấc dài được không?". Từ đó, ông coi toàn bộ cuộc sống còn lại của mình là sự chờ đợi. Dù giờ đây có bạn gái mới, ông Quế vẫn nói với con trai rằng nếu mình qua đời, hãy đưa thi thể ông đi đông lạnh để "sau này Văn Liên tỉnh dậy, bố còn ở bên cạnh bà ấy".

Ông Quế và bà Triển thời trẻ. Ảnh:

Hiện thế giới có khoảng 500 người được đông lạnh, trong đó 10 người Trung Quốc. Chưa ai trong số đó được hồi sinh. Năm 2024, nỗ lực giải đông trường hợp đầu tiên trên thế giới - người được bảo quản từ năm 1967 - thất bại vì nội tạng tổn thương nghiêm trọng.

Dù viễn cảnh "hồi sinh người chết" vẫn chỉ là ảo tưởng, với ông Quế, việc giữ lại hình ảnh và kỷ vật của vợ là cách duy nhất để tình yêu không tan biến theo thời gian.