Người đàn ông câu được con cá "khổng lồ", giá hơn 50 tỷ đồng

Thứ sáu, 20:28 07/11/2025 | Tiêu điểm
Một cần thủ cùng với bạn bè đã câu được một con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 400kg dài 2,72 mét trên biển, khi biết giá ai cũng bất ngờ.

Vừa qua, một cần thủ người Anh đã bắt được một con cá ngừ khổng lồ nặng hơn 400kg, dài 2,72 mét ở vùng biển xứ Wales, Vương quốc Anh gây chú ý.

Cụ thể, một con cá ngừ khổng lồ nặng 408kg đã "sa lưới" cần thủ có tên Simon Batey. Con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương dài 2,74 mét đã được Simon Batey và người bạn Jason Nott đưa lên thuyền sau cuộc vật lộn kéo dài một giờ.

Nó nặng như một chiếc máy kéo nhỏ và có thể cung cấp đủ thịt cho hơn 6.000 chiếc bánh sandwich. Nếu tính theo giá thị trường con cá này có giá khoảng 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nó bị bắt, cặp đôi đã thả nó ra cách bờ biển Pembrokeshire 30 dặm.

Andrew, người chỉ huy một trong sáu chiếc thuyền ở xứ Wales được cấp phép theo chương trình gắn thẻ đánh bắt và thả cá ngừ mới, cho biết: "Simon đã làm tốt trong phần đầu tiên của trận chiến sau đó đã giao lại cần câu".

Người đàn ông câu được con cá khổng lồ nặng 400kg, giá hơn 50 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khi mang được con cá lên thuyền nhiều người cho rằng đây là loài cá lớn nhất được đánh bắt ở vùng biển xứ Wales và có thể vượt qua kỷ lục nặng 386kg của Anh được lập ở Whitby, North Yorks vào năm 1933.

Loài cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương khổng lồ đã quay trở lại vùng biển xứ Wales sau hơn 5 thập kỷ sau khi bị ảnh hưởng nặng nề do đánh bắt quá mức và biến đổi khí hậu.

Cá ngừ vây xanh được tìm thấy chủ yếu ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, ngoài ra chúng còn có thể sống ở Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Chúng có thể sống đến 40 năm và lặn ở độ sâu hơn 1.200 m.

Một con cá có cân nặng trung bình khoảng 150 kg. Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương có thể nặng 450 kg. Trước đó người ta đã bắt được một con cá ngừ vây xanh nặng tới 411 kg, có giá trị lên tới 2 triệu USD.

Người đàn ông câu được con cá khổng lồ nặng 400kg, giá hơn 50 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trước đó cũng có một người đàn ông câu được con cá 400kg. Cần thủ David Esslinger ở Port Arthur, bang Texas, Mỹ, đang câu cá ở vịnh cùng một nhóm bạn thì một trong những con cá khổng lồ đã cắn câu. Anh không hề biết rằng mình sắp phải trải qua cuộc chiến của cuộc đời.

Ban đầu người đàn ông nghĩ rằng con cá đã nhả lưỡi câu, nhưng đó là lúc cuộn dây đầu tiên bắt đầu chạy. Khi nhận ra điều đó, cả nhóm đã không lãng phí thời gian mà vào vị trí.

Sau 5 giờ chiến đấu căng thẳng, Esslinger và nhóm bạn của mình cuối cùng cũng kéo được con cá khổng lồ vào thuyền.

Người đàn ông câu được con cá khổng lồ nặng 400kg, giá hơn 50 tỷ đồng - Ảnh 3.

Nhóm cần thủ câu được con cá hơn 400kg.

Với cân nặng lên tới 400kg, con cá ngừ vây xanh khổng lồ này chính thức là kỷ lục mới của tiểu bang về con cá ngừ lớn nhất được đánh bắt ở Texas. Vượt qua con cá ngừ vây xanh nặng 397kg của Troy Lancaster được đánh bắt vào năm 2021.

Sở dĩ cá ngừ vây xanh đắt đỏ như vậy bởi chúng có giá trị dinh dưỡng lớn, còn được gọi là "kim cương đen" của đại dương. Loài này có tuổi thọ càng lớn, mức quý hiếm càng tăng lên.

Thị trường tiêu thụ cá ngừ lớn nhất là ở Nhật Bản, nơi người dân thường dùng thịt cá ngừ để chế biến món sushi.

Đây là loài cá hiếm và có số lượng giảm mạnh trong nhiều năm qua. Cá ngừ vây xanh hiện được xếp vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm.

Trúc Chi (t/h)

Cùng chuyên mục

Vật thể bí ẩn lao qua bầu trời Trái Đất, bay thấp hơn cả vệ tinh

Vật thể bí ẩn lao qua bầu trời Trái Đất, bay thấp hơn cả vệ tinh

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Vật thể 2025 TF đã khiến các nhà thiên văn học giật mình vì không hề nhận thấy nó cho đến vài giờ sau đó.

Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại

Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Mặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".

Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích

Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Hiện tượng này, được gọi là "Hiệu ứng Đà điểu" (Ostrich Effect), không chỉ phổ biến ở người trưởng thành mà hóa ra còn bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi chúng ta mới 7 tuổi.

Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng

Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của vợ chồng ông Trang rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, không an ninh.

Hệ Mặt trời có hành tinh mới?

Hệ Mặt trời có hành tinh mới?

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Sự hồi sinh của giả thuyết hành tinh thứ 9 đang nóng hơn bao giờ hết.

Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời

Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời

Tiêu điểm - 6 ngày trước

GĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.

Phát hiện kho báu 1 triệu USD gồm vàng, bạc ngoài khơi bang Florida

Phát hiện kho báu 1 triệu USD gồm vàng, bạc ngoài khơi bang Florida

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Một nhóm thợ lặn tại Florida vừa tìm thấy hơn 1.000 đồng vàng và bạc có niên đại từ thế kỷ 18, ước tính trị giá khoảng 1 triệu USD.

Hai quái vật biển 180 triệu tuổi hiện hình nguyên vẹn khó tin

Hai quái vật biển 180 triệu tuổi hiện hình nguyên vẹn khó tin

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Những con quái vật biển được bảo quản 3D hiếm hoi trong một mỏ đất sét ở Đức đã giúp các nhà khoa học xác định một loài ngư long hoàn toàn mới.

Các hố trên Mặt Trăng đang chứa đầy kho báu?

Các hố trên Mặt Trăng đang chứa đầy kho báu?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Một nghiên cứu mới cho thấy trên Mặt Trăng có thể có tới 6.500 hố va chạm chứa đầy kim loại quý nhóm bạch kim.

"Chiếc hộp Pandora" vừa được mở

"Chiếc hộp Pandora" vừa được mở

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Có thể hình dung về sự sống lâu nay của con người không hoàn toàn chính xác.

Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời

Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời

Tiêu điểm

GĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.

Chân dung nữ thực tập sinh nghi liên quan vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật Bản

Chân dung nữ thực tập sinh nghi liên quan vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật Bản

Tiêu điểm
Cái kết bất ngờ vụ việc chủ ngôi nhà 3 tầng đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng mới di dời

Cái kết bất ngờ vụ việc chủ ngôi nhà 3 tầng đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng mới di dời

Tiêu điểm
Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng

Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng

Tiêu điểm
Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích

Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích

Tiêu điểm

