Người đàn ông câu được con cá "khổng lồ", giá hơn 50 tỷ đồng
Một cần thủ cùng với bạn bè đã câu được một con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 400kg dài 2,72 mét trên biển, khi biết giá ai cũng bất ngờ.
Vừa qua, một cần thủ người Anh đã bắt được một con cá ngừ khổng lồ nặng hơn 400kg, dài 2,72 mét ở vùng biển xứ Wales, Vương quốc Anh gây chú ý.
Cụ thể, một con cá ngừ khổng lồ nặng 408kg đã "sa lưới" cần thủ có tên Simon Batey. Con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương dài 2,74 mét đã được Simon Batey và người bạn Jason Nott đưa lên thuyền sau cuộc vật lộn kéo dài một giờ.
Nó nặng như một chiếc máy kéo nhỏ và có thể cung cấp đủ thịt cho hơn 6.000 chiếc bánh sandwich. Nếu tính theo giá thị trường con cá này có giá khoảng 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nó bị bắt, cặp đôi đã thả nó ra cách bờ biển Pembrokeshire 30 dặm.
Andrew, người chỉ huy một trong sáu chiếc thuyền ở xứ Wales được cấp phép theo chương trình gắn thẻ đánh bắt và thả cá ngừ mới, cho biết: "Simon đã làm tốt trong phần đầu tiên của trận chiến sau đó đã giao lại cần câu".
Khi mang được con cá lên thuyền nhiều người cho rằng đây là loài cá lớn nhất được đánh bắt ở vùng biển xứ Wales và có thể vượt qua kỷ lục nặng 386kg của Anh được lập ở Whitby, North Yorks vào năm 1933.
Loài cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương khổng lồ đã quay trở lại vùng biển xứ Wales sau hơn 5 thập kỷ sau khi bị ảnh hưởng nặng nề do đánh bắt quá mức và biến đổi khí hậu.
Cá ngừ vây xanh được tìm thấy chủ yếu ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, ngoài ra chúng còn có thể sống ở Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Chúng có thể sống đến 40 năm và lặn ở độ sâu hơn 1.200 m.
Một con cá có cân nặng trung bình khoảng 150 kg. Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương có thể nặng 450 kg. Trước đó người ta đã bắt được một con cá ngừ vây xanh nặng tới 411 kg, có giá trị lên tới 2 triệu USD.
Trước đó cũng có một người đàn ông câu được con cá 400kg. Cần thủ David Esslinger ở Port Arthur, bang Texas, Mỹ, đang câu cá ở vịnh cùng một nhóm bạn thì một trong những con cá khổng lồ đã cắn câu. Anh không hề biết rằng mình sắp phải trải qua cuộc chiến của cuộc đời.
Ban đầu người đàn ông nghĩ rằng con cá đã nhả lưỡi câu, nhưng đó là lúc cuộn dây đầu tiên bắt đầu chạy. Khi nhận ra điều đó, cả nhóm đã không lãng phí thời gian mà vào vị trí.
Sau 5 giờ chiến đấu căng thẳng, Esslinger và nhóm bạn của mình cuối cùng cũng kéo được con cá khổng lồ vào thuyền.
Với cân nặng lên tới 400kg, con cá ngừ vây xanh khổng lồ này chính thức là kỷ lục mới của tiểu bang về con cá ngừ lớn nhất được đánh bắt ở Texas. Vượt qua con cá ngừ vây xanh nặng 397kg của Troy Lancaster được đánh bắt vào năm 2021.
Sở dĩ cá ngừ vây xanh đắt đỏ như vậy bởi chúng có giá trị dinh dưỡng lớn, còn được gọi là "kim cương đen" của đại dương. Loài này có tuổi thọ càng lớn, mức quý hiếm càng tăng lên.
Thị trường tiêu thụ cá ngừ lớn nhất là ở Nhật Bản, nơi người dân thường dùng thịt cá ngừ để chế biến món sushi.
Đây là loài cá hiếm và có số lượng giảm mạnh trong nhiều năm qua. Cá ngừ vây xanh hiện được xếp vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm.
Trúc Chi (t/h)
