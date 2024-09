9 tác dụng quý của củ nghệ bạn cần biết

Củ nghệ chứa curcumin , một chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm , được sử dụng rộng rãi trong các món cà ri, súp và thậm chí cả sinh tố... Củ nghệ được cho là giúp tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, tăng cường chức năng não…

Dưới đây là một số tác dụng của củ nghệ:

1. Củ nghệ chứa đặc tính chống viêm

Củ nghệ chứa một hợp chất hoạt tính sinh học là curcumin, có tác dụng như thuốc giảm đau , có thể giúp giảm viêm và làm dịu các cơn đau thông thường. Do những đặc tính này, nghệ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc một số tình trạng, như bệnh tim, các vấn đề về khớp (viêm khớp).

Nếu cơ bắp dễ bị đau và khớp đau liên tục, bạn nên thử thêm nghệ vào chế độ ăn uống của mình.

Nghệ không chỉ bổ dưỡng trong ẩm thực mà còn dùng để phòng và trị bệnh.

2. Củ nghệ giàu chất chống oxy hóa

Củ nghệ chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do là những phân tử có thể gây ra stress oxy hóa và làm hỏng các tế bào. Curcumin giúp trung hòa các gốc tự do này, làm giảm tổn thương oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Tác dụng chống oxy hóa này giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh.

3. Củ nghệ giúp giảm đau

Củ nghệ có đặc tính chống viêm và hợp chất curcumin có thể giúp giảm đau, đặc biệt là đau khớp và đau nhức cơ. Nghệ giúp giảm bớt sự khó chịu liên quan đến viêm khớp và thoái hóa khớp bằng cách giảm viêm trong cơ thể.

4. Tăng cường chức năng gan

Một lợi ích khác của củ nghệ là tác động tích cực đến chức năng gan. Curcumin đã được chứng minh là có thể tăng cường chức năng gan bằng cách tăng sản xuất mật, giúp phân hủy chất béo và loại bỏ độc tố. Tác dụng chống oxy hóa của nghệ có thể bảo vệ cơ thể khỏi bị tổn thương do độc tố.

5. Giảm nguy cơ ung thư

Nghệ có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư và cải thiện sức khỏe tổng thể. Nghiên cứu được công bố bởi Tạp chí Dinh dưỡng cho biết, curcumin đã được tìm thấy như một loại thảo mộc có lợi trong điều trị ung thư (giúp ức chế sự phát triển và tăng trưởng của các tế bào ung thư, ngăn ngừa sự lây lan của chúng).

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn nữa, nhưng việc đưa nghệ vào chế độ ăn uống có thể là một cách để giảm nguy cơ ung thư.

6. Hỗ trợ tiêu hóa

Củ nghệ tốt cho các vấn đề về tiêu hóa.

Đối với người thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hóa, có thể thêm nghệ vào thói quen hàng ngày. Củ nghệ được biết đến với tác dụng kích thích sản xuất mật, giúp tiêu hóa chất béo nhanh chóng và giảm viêm ruột.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu được công bố trên Metabolic Brain Disease cho biết , đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của nghệ có thể giúp làm dịu đường tiêu hóa, giảm các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như hội chứng ruột kích thích (IBS).

7. Tăng cường trí nhớ

Curcumin không chỉ hỗ trợ sức khỏe thể chất mà còn rất có lợi cho nhận thức. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Tái tạo Thần kinh đã chỉ ra rằng, nghệ có thể tăng cường trí nhớ và chức năng nhận thức, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm, tổn thương oxy hóa… có thể đóng vai trò trong bệnh Alzheimer.

Điều này là do nghệ được cho là làm tăng mức yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não (BDNF), một loại protein liên quan đến chức năng não và tâm trạng được cải thiện.

8. Chống lại các gốc tự do

Củ nghệ chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do là các phân tử có thể gây tổn hại đến tế bào, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Theo Tạp chí Chất chống oxy hóa, bằng cách trung hòa các gốc tự do này, nghệ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tác dụng chống oxy hóa này đặc biệt quan trọng để duy trì sức khỏe tế bào và ngăn ngừa lão hóa sớm.

9. Giúp kiểm soát bệnh trầm cảm

Nghệ được ghi nhận là giúp cải thiện sức khỏe tinh thần bằng cách giảm nguy cơ lo âu và trầm cảm. Curcumin trong nghệ có thể giúp tăng cường tâm trạng, giảm các triệu chứng trầm cảm.

Tuy nhiên, nghệ không phải là phương pháp thay thế cho các phương pháp điều trị truyền thống đối với các vấn đề sức khỏe tinh thần. Chỉ nên dùng nghệ như một cách để hỗ trợ cho tình trạng này.