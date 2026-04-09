90% người thất bại vì 6 sai lầm này, bạn có đang mắc phải mà không hề biết?

Vì sao nhiều người nỗ lực nhưng vẫn chưa thành công

Nhiều người không đạt được thành công không phải vì thiếu năng lực, mà vì những thói quen sai lầm lặp lại mỗi ngày. Những hành động tưởng chừng nhỏ lại có thể ảnh hưởng lớn đến hướng đi và kết quả trong cuộc sống.

Sáu sai lầm phổ biến bao gồm trì hoãn, sợ thất bại, thiếu mục tiêu, so sánh bản thân, không chịu học hỏi và dễ bỏ cuộc. Đây là những yếu tố âm thầm kéo bạn ra xa mục tiêu mà bạn đang theo đuổi.

Khi nhận ra và thay đổi những thói quen này, bạn đã đi trước rất nhiều người. Thành công không đến từ may mắn, mà đến từ việc điều chỉnh suy nghĩ và hành động một cách bền bỉ mỗi ngày.