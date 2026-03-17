6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

Nhiều bậc cha mẹ thường nghĩ rằng để nuôi dạy con thành công cần phải đầu tư rất nhiều tiền bạc, lớp học thêm hay các chương trình giáo dục đắt đỏ.

Tuy nhiên, câu chuyện của bà mẹ người Hàn Quốc Hesung Chun Koh lại cho thấy điều ngược lại, những phương pháp nuôi dạy con đơn giản, thậm chí không tốn một đồng, vẫn có thể giúp trẻ đạt được thành tựu lớn.

Hesung Chun Koh được biết đến là người mẹ đã nuôi dạy 6 người con đều trở thành tiến sĩ, từng theo học tại các trường đại học danh tiếng như Harvard và Yale.

Sau khi trưởng thành, họ đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như giảng viên, hiệu trưởng và lãnh đạo các trường đại học.

Thành tích đặc biệt của gia đình bà khiến nhiều tờ báo quốc tế chú ý. Một cây bút của New York Times từng nhận xét rằng gia đình này có thể được so sánh với gia đình Kennedy nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ. Thậm chí, một số cơ quan giáo dục còn xem đây là trường hợp tiêu biểu để nghiên cứu về giáo dục gia đình.

Khi được hỏi về bí quyết nuôi dạy con, bà Hesung cho biết vợ chồng bà chưa từng ép các con học hành. Thay vào đó, họ tập trung xây dựng nhân cách, thói quen và môi trường sống tích cực để trẻ tự phát triển.

Bà Hesung chụp cùng các con

Nuôi dạy con phải đặt nhân cách lên trước tài năng

Nhiều người cho rằng sự thành công của 6 người con đến từ tài năng thiên bẩm. Tuy nhiên theo bà Hesung, quan điểm này chưa đầy đủ.

Bà cho rằng tài năng có thể giúp một người đạt thành tích, nhưng nhân cách mới là yếu tố giúp họ đi đúng hướng trong cuộc đời.

Vì vậy trong quá trình nuôi dạy con, bà luôn nhấn mạnh rằng trẻ cần học cách trở thành người tốt trước khi trở thành người tài.

Theo bà, một người có nhân cách tốt thường chăm chỉ hơn, cởi mở hơn và có sức mạnh tinh thần lớn hơn khi đối mặt với khó khăn.

Bà từng kể về một kỷ niệm đáng nhớ với cháu gái của mình. Một lần, cô bé hỏi bà có thể ủng hộ một khoản tiền cho quỹ phòng chống AIDS hay không. Dù rất bận rộn, bà vẫn đến ngân hàng gửi một khoản tiền nhỏ.

Một thời gian sau, cô cháu gái vui mừng báo tin rằng mình đã kêu gọi được 40.000 USD cho quỹ. Với một sinh viên năm nhất Đại học Yale, đây là con số không hề nhỏ.

Từ trải nghiệm này, bà Hesung cho rằng cha mẹ không nên chỉ nhắc con làm bài tập. Điều quan trọng hơn là tạo cơ hội để trẻ giúp đỡ người khác và tham gia những hoạt động cộng đồng.

Những trải nghiệm như vậy sẽ gieo vào trẻ những "hạt giống" nhân cách, giúp chúng hiểu rằng việc học và nỗ lực của mình không chỉ vì bản thân mà còn để giúp đỡ xã hội.

Hình thành thói quen học tập thay vì ép con học

Một nguyên tắc quan trọng trong cách nuôi dạy con của bà Hesung là không ép buộc trẻ học quá mức.

Theo bà, nhiều phụ huynh có thói quen ngồi kèm con làm bài tập, kiểm tra từng câu từng chữ. Điều này có thể giúp trẻ đạt kết quả tốt khi còn nhỏ, nhưng về lâu dài lại khiến chúng phụ thuộc vào cha mẹ.

Khi bước vào bậc trung học, chương trình học trở nên khó hơn và cha mẹ không thể hỗ trợ mọi thứ. Nếu trẻ không có động lực học tập từ bên trong, việc học sẽ trở nên rất khó khăn.

Vì vậy, vợ chồng bà Hesung luôn khuyến khích các con tự làm bài tập ngay từ khi còn nhỏ. Nếu gặp vấn đề khó, chúng phải chủ động hỏi giáo viên hoặc tự tìm cách giải quyết.

Cách làm này giúp trẻ hình thành tư duy độc lập và tự tìm ra phương pháp học tập phù hợp với bản thân.

Theo bà, mục tiêu của việc nuôi dạy con không phải là ép trẻ học giỏi trong ngắn hạn, mà là giúp chúng duy trì niềm yêu thích học tập lâu dài.

Tạo môi trường học tập tích cực trong gia đình

Ngoài việc khuyến khích trẻ tự học, bà Hesung còn đặc biệt chú trọng đến môi trường học tập trong gia đình.

Trong ngôi nhà của bà có rất nhiều bàn làm việc. Sau khi hoàn thành việc nhà mỗi tối, bà thường ngồi đọc sách hoặc làm việc. Khi các con nhìn thấy mẹ chăm chỉ học tập, chúng cũng dần hình thành thói quen tương tự.

Theo bà, cha mẹ không nên coi việc học của con là nhiệm vụ riêng của trẻ. Thay vì nói "Con phải học đi", hãy nói "Chúng ta cùng học nhé".

Cách làm này khiến trẻ cảm thấy việc học là một phần tự nhiên của cuộc sống.

Trong gia đình bà, sau khi đi học về, các con thường hoàn thành bài tập trước. Sau đó chúng có thể đọc sách ở thư viện nhỏ trong nhà rồi mới ra ngoài vui chơi.

Thói quen này giúp trẻ vừa có thời gian học tập, vừa có thời gian nghỉ ngơi và giải trí.

Tôn trọng tính cách riêng của mỗi đứa trẻ

Theo bà Hesung, một sai lầm phổ biến của nhiều phụ huynh là áp dụng cùng một phương pháp giáo dục cho tất cả các con.

Trong thực tế, mỗi đứa trẻ đều có tính cách và sở thích riêng. Nếu cha mẹ không nhận ra điều này, việc nuôi dạy con rất dễ trở nên căng thẳng.

Con trai thứ hai của bà là một ví dụ. Khi hai anh em cùng đến thư viện, người em thường mượn rất nhiều sách, còn cậu chỉ mượn vài cuốn và đôi khi không đọc hết.

Thay vì trách mắng, bà nhận ra rằng con trai mình có tư duy khoa học rất tốt dù không quá thích đọc sách.

Bà chấp nhận sự khác biệt này và cố gắng khuyến khích con phát triển những điểm mạnh của mình.

Theo bà, cha mẹ tuyệt đối không nên so sánh con với những đứa trẻ khác, bởi điều đó dễ khiến trẻ mất tự tin và cảm thấy áp lực.

Sức khỏe là nền tảng cho sự thành công của trẻ

Ngoài việc học, bà Hesung đặc biệt coi trọng việc rèn luyện thể chất cho các con.

Theo bà, nhiều bậc phụ huynh chỉ chú ý đến thành tích học tập mà quên rằng sức khỏe mới là nền tảng để trẻ phát triển lâu dài.

Ngay từ khi các con còn nhỏ, bà đã khuyến khích chúng vận động thường xuyên. Mỗi buổi sáng, các con đều chạy khoảng 3 km bất kể thời tiết.

Ngoài ra, chúng còn tham gia nhiều môn thể thao như leo núi, võ thuật và nâng tạ.

Nhờ thói quen vận động từ nhỏ, các con của bà có sức khỏe tốt và tinh thần bền bỉ để theo đuổi mục tiêu học tập cũng như sự nghiệp.

Theo bà Hesung, nuôi dạy con không phải là hành trình tìm kiếm những phương pháp phức tạp. Đôi khi chỉ cần những nguyên tắc đơn giản, kiên trì thực hiện mỗi ngày, cha mẹ đã có thể giúp con phát triển toàn diện và vững vàng bước vào tương lai.