Không phải trường học, đây mới là nơi quyết định con có nỗ lực hay không
GĐXH - Gia đình chính là môi trường đầu tiên ảnh hưởng đến động lực của trẻ. Cách cha mẹ sống và ứng xử mỗi ngày quyết định sự cố gắng của con.
Gia đình ảnh hưởng đến động lực và ý chí của trẻ như thế nào?
Gia đình là môi trường đầu tiên và có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của trẻ. Từ cách cha mẹ ứng xử, sinh hoạt đến thói quen hàng ngày đều góp phần hình thành ý chí, động lực và cách nhìn nhận cuộc sống của con.
Một môi trường gia đình tích cực không nằm ở việc đặt áp lực, mà ở sự khích lệ, đồng hành và tạo điều kiện để trẻ phát triển tự nhiên. Khi được sống trong không khí yêu thương và tôn trọng, trẻ sẽ tự hình thành tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực.
Để giúp con phát triển toàn diện, cha mẹ cần làm gương, lắng nghe và tạo không gian an toàn cho con thể hiện bản thân. Khi môi trường gia đình đủ tích cực, trẻ không chỉ học tốt mà còn trưởng thành với một tinh thần vững vàng.
Nhiều cha mẹ không nhận ra: Chính những điều này đang khiến con 'quá tải' mỗi ngàyNuôi dạy con - 10 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là học nhiều, áp lực ở trẻ còn đến từ kỳ vọng, so sánh và thiếu lắng nghe. Những sai lầm quen thuộc của cha mẹ có thể khiến con kiệt sức.
Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổiNuôi dạy con - 2 ngày trước
GĐXH - Một nghiên cứu dài hạn của Đại học Harvard cho thấy, nhiều người thành công khi trưởng thành thường bộc lộ 3 đặc điểm nổi bật trước năm 7 tuổi.
4 kiểu người càng ở gần càng 'hút cạn năng lượng': Nhận ra sớm để tránhGia đình - 6 ngày trước
GĐXH - Không phải mối quan hệ nào cũng mang lại giá trị tích cực. Có những kiểu người càng thân thiết lại càng khiến bạn mệt mỏi, áp lực và dần đánh mất chính mình mà không nhận ra.
5 sự thật 'phũ' về thành công và giàu có: Không phải ai cũng đủ sức đi đến cuốiGia đình - 1 tuần trước
GĐXH - Ai cũng muốn thành công, nhưng ít người chấp nhận sự thật phía sau: áp lực, đánh đổi và cô đơn. Đây là 5 điều người giàu hiếm khi nói thẳng.
Đứa trẻ thích làm điều này thường có tương lai sáng, cha mẹ đừng bỏ quaNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong con mình lớn lên trở thành người thành đạt, sống tự tin và có giá trị trong xã hội.
4 câu nói tưởng bình thường nhưng giúp bạn 'đọc vị' con ngườiGia đình - 1 tuần trước
GĐXH - Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng hiểu rõ người khác. Tuy nhiên, chỉ cần ghi nhớ 4 câu nói đơn giản này, bạn có thể nhìn rõ hơn tính cách của một người và tránh được nhiều phiền muộn trong các mối quan hệ.
6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quảNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Nói về bí quyết nuôi dạy con, người phụ nữ này cho biết vợ chồng bà chưa từng ép các con học hành. Thế nhưng, có một nguyên tắc được bà nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm.
Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?Gia đình - 1 tuần trước
GĐXH - Những việc này nghe qua có vẻ chẳng mang lại lợi ích rõ ràng, nhưng nhiều người khôn ngoan lại coi đó là thói quen không thể thiếu. Nhờ duy trì chúng mỗi ngày, họ dần rèn luyện được sự bình tĩnh và khả năng suy nghĩ sâu sắc hơn.
Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờGia đình - 1 tuần trước
GĐXH - Không phải ai thành công sớm cũng sẽ đi xa. Trên thực tế, có những người lúc trẻ khá bình thường, thậm chí chậm hơn người khác, nhưng nhờ sự kiên trì và tích lũy bền bỉ mà càng về sau càng đạt được thành tựu lớn. Nếu bạn có những đặc điểm dưới đây, rất có thể thành công chỉ là vấn đề của thời gian.
Trẻ EQ thấp có 2 biểu hiện này khi ăn và khi tức giậnNuôi dạy con - 2 tuần trước
GĐXH - Chỉ cần quan sát một vài thói quen trong sinh hoạt hằng ngày, cha mẹ cũng có thể phần nào nhận biết mức độ phát triển EQ của con.
6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quảNuôi dạy con
GĐXH - Nói về bí quyết nuôi dạy con, người phụ nữ này cho biết vợ chồng bà chưa từng ép các con học hành. Thế nhưng, có một nguyên tắc được bà nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm.