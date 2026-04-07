Trẻ càng biết trì hoãn càng dễ sở hữu IQ cao?
GĐXH - Nhiều hành vi tưởng “bướng bỉnh” ở trẻ lại có thể là dấu hiệu của IQ cao và khả năng tự kiểm soát vượt trội.
Hiểu đúng về trì hoãn: Không phải lười biếng mà là dấu hiệu IQ cao
Không ít người cho rằng trẻ biết trì hoãn là thiếu động lực hoặc lười biếng. Nhưng các nghiên cứu từ Harvard University cho thấy khả năng trì hoãn liên quan mật thiết đến sự phát triển trí tuệ.
Trẻ biết chờ đợi thường có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn, suy nghĩ dài hạn hơn và đưa ra quyết định chín chắn hơn, những đặc điểm thường thấy ở trẻ có IQ cao.
Khả năng trì hoãn giúp trẻ cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Đây là biểu hiện của tư duy phân tích và tự chủ hành vi.
Những phẩm chất này không chỉ ảnh hưởng đến học tập mà còn quyết định khả năng thích nghi xã hội sau này.
Thí nghiệm kẹo dẻo nổi tiếng
Nguồn gốc của nhận định này bắt đầu từ thí nghiệm Marshmallow Test do nhà tâm lý học Walter Mischel thực hiện tại Stanford University.
Trong thí nghiệm, trẻ được lựa chọn ăn ngay một chiếc kẹo hoặc chờ thêm để nhận hai chiếc.
Kết quả theo dõi nhiều năm cho thấy những trẻ biết chờ đợi thường có thành tích học tập tốt hơn, khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả hơn và kiểm soát cảm xúc tốt hơn.
Những đặc điểm này đều liên quan đến sự phát triển trí tuệ toàn diện, thường được xem là dấu hiệu của IQ cao.
Không chỉ vậy, các em còn có khả năng hợp tác xã hội tốt hơn và ít gặp vấn đề hành vi khi trưởng thành. Điều này chứng minh khả năng trì hoãn không chỉ là thói quen mà còn phản ánh năng lực nhận thức sâu sắc.
Khả năng trì hoãn có thể rèn luyện để phát triển IQ
Một điểm quan trọng là khả năng trì hoãn không hoàn toàn bẩm sinh.
Nghiên cứu từ University of Rochester cho thấy trẻ sẽ chờ đợi lâu hơn nếu môi trường xung quanh đáng tin cậy. Khi người lớn giữ lời hứa, trẻ tin rằng phần thưởng lớn hơn là có thật và sẵn sàng trì hoãn.
Điều này chứng minh môi trường giáo dục và cách nuôi dạy có thể góp phần phát triển những phẩm chất liên quan đến IQ cao.
Trẻ được khuyến khích suy nghĩ dài hạn sẽ học cách kiểm soát cảm xúc và hành vi tốt hơn.
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thế hệ trẻ hiện nay có khả năng trì hoãn tốt hơn so với trước đây nhờ phương pháp giáo dục chú trọng kỹ năng tự chủ. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy trí tuệ cảm xúc và tư duy logic đang được nuôi dưỡng từ sớm.
Trẻ biết chờ đợi – biểu hiện của tư duy IQ cao
Việc trẻ sẵn sàng chờ phần thưởng lớn hơn thường đi kèm với tư duy hướng tới tương lai.
Các em hiểu rằng lợi ích lâu dài quan trọng hơn sự thỏa mãn tức thời. Đây là đặc điểm thường thấy ở những cá nhân có IQ cao, bởi họ có khả năng phân tích và dự đoán tốt hơn.
Khả năng trì hoãn cũng giúp trẻ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kiểm soát cảm xúc và xây dựng mối quan hệ xã hội tích cực.
Những yếu tố này tạo nền tảng cho thành công học tập và cuộc sống sau này.
Cha mẹ nên làm gì để nuôi dưỡng trẻ có IQ cao
Khi thấy con biết chờ đợi, phụ huynh không nên vội kết luận đó là sự lười biếng. Thay vào đó, hãy coi đây là cơ hội để khuyến khích trẻ phát triển khả năng tự chủ.
Môi trường gia đình ổn định, sự nhất quán trong lời hứa và cách giáo dục tích cực sẽ giúp trẻ phát triển các kỹ năng liên quan đến IQ cao.
Việc tôn trọng tiến trình trưởng thành của trẻ quan trọng hơn áp lực thành tích. Khi được hỗ trợ đúng cách, trẻ sẽ hình thành khả năng làm chủ bản thân, yếu tố cốt lõi của trí tuệ và thành công lâu dài.
Trẻ EQ cao thường lớn lên trong gia đình có 4 đặc điểm nàyNuôi dạy con - 3 ngày trước
GĐXH - Trẻ có EQ cao thường có nhiều lợi thế trong học tập, giao tiếp và định hướng tương lai.
Trẻ IQ cao thường hỏi gì?Nuôi dạy con - 3 ngày trước
GĐXH - Một câu hỏi ngây ngô hôm nay có thể trở thành tiền đề cho những ý tưởng đột phá trong tương lai.
5 kiểu gia đình này chắc chắn nuôi dạy nên những đứa trẻ ưu túNuôi dạy con - 6 ngày trước
GĐXH - Một đứa trẻ ưu tú - biết kiểm soát cảm xúc, kỷ luật, tự tin và giàu lòng nhân ái - không phải là một phép màu ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình gieo trồng kiên trì từ nền tảng gia đình.
Không phải 'xui': 8 điều bạn đang làm mỗi ngày âm thầm quyết định cuộc đời mìnhGia đình - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều điều tưởng là ngẫu nhiên thực ra lại bắt nguồn từ chính cách sống mỗi ngày. 8 thói quen dưới đây có thể đang âm thầm tạo nên kết quả bạn nhận.
Không phải trường học, đây mới là nơi quyết định con có nỗ lực hay khôngNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Gia đình chính là môi trường đầu tiên ảnh hưởng đến động lực của trẻ. Cách cha mẹ sống và ứng xử mỗi ngày quyết định sự cố gắng của con.
Nhiều cha mẹ không nhận ra: Chính những điều này đang khiến con 'quá tải' mỗi ngàyNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Không chỉ là học nhiều, áp lực ở trẻ còn đến từ kỳ vọng, so sánh và thiếu lắng nghe. Những sai lầm quen thuộc của cha mẹ có thể khiến con kiệt sức.
Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổiNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Một nghiên cứu dài hạn của Đại học Harvard cho thấy, nhiều người thành công khi trưởng thành thường bộc lộ 3 đặc điểm nổi bật trước năm 7 tuổi.
4 kiểu người càng ở gần càng 'hút cạn năng lượng': Nhận ra sớm để tránhGia đình - 2 tuần trước
GĐXH - Không phải mối quan hệ nào cũng mang lại giá trị tích cực. Có những kiểu người càng thân thiết lại càng khiến bạn mệt mỏi, áp lực và dần đánh mất chính mình mà không nhận ra.
5 sự thật 'phũ' về thành công và giàu có: Không phải ai cũng đủ sức đi đến cuốiGia đình - 2 tuần trước
GĐXH - Ai cũng muốn thành công, nhưng ít người chấp nhận sự thật phía sau: áp lực, đánh đổi và cô đơn. Đây là 5 điều người giàu hiếm khi nói thẳng.
Đứa trẻ thích làm điều này thường có tương lai sáng, cha mẹ đừng bỏ quaNuôi dạy con - 2 tuần trước
GĐXH - Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong con mình lớn lên trở thành người thành đạt, sống tự tin và có giá trị trong xã hội.
6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quảNuôi dạy con
GĐXH - Nói về bí quyết nuôi dạy con, người phụ nữ này cho biết vợ chồng bà chưa từng ép các con học hành. Thế nhưng, có một nguyên tắc được bà nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm.