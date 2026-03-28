Nhiều cha mẹ không nhận ra: Chính những điều này đang khiến con 'quá tải' mỗi ngày

Những sai lầm phổ biến của cha mẹ khiến con chịu áp lực

Áp lực ở trẻ em ngày nay không chỉ đến từ việc học mà còn xuất phát từ kỳ vọng của cha mẹ, lịch trình dày đặc và sự thiếu cân bằng trong cuộc sống. Khi không có đủ thời gian nghỉ ngơi và giải tỏa cảm xúc, trẻ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Nhiều bậc phụ huynh vô tình tạo áp lực cho con thông qua việc so sánh, đặt mục tiêu quá cao hoặc ít lắng nghe cảm xúc của trẻ. Những điều tưởng chừng là động lực lại có thể khiến trẻ mất tự tin, mệt mỏi và dần xa cách với gia đình.

Để giúp trẻ phát triển lành mạnh, cha mẹ cần điều chỉnh kỳ vọng, tạo môi trường học tập thoải mái và dành thời gian trò chuyện cùng con. Khi được thấu hiểu và hỗ trợ đúng cách, trẻ sẽ giảm áp lực và phát triển toàn diện hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.