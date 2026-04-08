Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Thứ tư, 19:35 08/04/2026 | Nuôi dạy con
GĐXH - Nuôi dạy con là hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn. Không phải điều kiện vật chất mà chính cách cha mẹ đồng hành mới quyết định hướng phát triển của trẻ.

Những phụ huynh có tư duy giáo dục hiện đại thường áp dụng nguyên tắc "3 ít – 3 nhiều" trong quá trình dạy con, giúp trẻ lớn lên độc lập, tự tin và bản lĩnh.

Ít can thiệp - nhiều buông tay để trẻ tự lập khi dạy con

Nhiều cha mẹ vì yêu thương nên làm thay con quá nhiều, từ chuyện nhỏ như chuẩn bị đồ dùng học tập đến việc định hướng sở thích, bạn bè. 

Cách dạy con này vô tình khiến trẻ phụ thuộc và thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề. Những phụ huynh có tầm nhìn hiểu rằng trẻ cần được trải nghiệm thực tế để trưởng thành.

Họ chọn cách buông tay đúng lúc, để con tự sắp xếp việc học, tham gia việc nhà, hoặc tự giải quyết những khó khăn nhỏ. 

Trong quá trình đó, trẻ học được cách chịu trách nhiệm, phát triển tư duy độc lập và hình thành khả năng thích nghi với cuộc sống. Đây chính là nền tảng quan trọng khi dạy con hướng tới sự tự lập lâu dài.

Những phụ huynh có tầm nhìn chọn cách buông tay đúng lúc, để con tự sắp xếp việc học, tham gia việc nhà, hoặc tự giải quyết những khó khăn nhỏ. Ảnh minh họa

Ít trách móc - nhiều khích lệ để nuôi dưỡng tự tin

Trên hành trình lớn lên, trẻ không thể tránh khỏi sai lầm. Nếu cha mẹ thường xuyên trách móc, trẻ dễ hình thành tâm lý sợ thất bại. 

Ngược lại, phương pháp dạy con tích cực là khích lệ thay vì chỉ trích.

Khi con chưa đạt kết quả tốt, cha mẹ có thể cùng con tìm nguyên nhân và động viên tiếp tục cố gắng. 

Khi con thử điều mới, dù chưa thành công, sự ghi nhận nỗ lực sẽ giúp trẻ duy trì tinh thần tích cực. Cách dạy con này giúp trẻ dám thử thách, kiên trì và không bỏ cuộc trước khó khăn.

Những cha mẹ có tầm nhìn sẽ chọn cách dạy con bằng sự tôn trọng. Ảnh minh họa

Ít so sánh - nhiều tôn trọng để phát triển cá tính

So sánh con với người khác là thói quen phổ biến nhưng lại gây tổn thương lòng tự trọng. Khi bị so sánh, trẻ dễ cảm thấy mình kém cỏi và mất động lực. 

Những cha mẹ có tầm nhìn sẽ chọn cách dạy con bằng sự tôn trọng.

Họ hiểu rằng mỗi đứa trẻ có thế mạnh và tốc độ phát triển khác nhau. Thay vì ép con theo khuôn mẫu, họ quan sát sự tiến bộ của chính con mình và khuyến khích phát triển sở thích riêng. 

Trong môi trường được tôn trọng, trẻ dễ khám phá năng lực và hình thành cá tính độc lập.

Nguyên tắc "3 ít – 3 nhiều" là cách dạy con đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài. Khi cha mẹ giảm kiểm soát, giảm trách móc và giảm so sánh, trẻ có không gian phát triển tự nhiên. 

Đồng thời, sự buông tay, khích lệ và tôn trọng giúp trẻ lớn lên tự tin, độc lập và có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đờiKhông phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời

GĐXH - Không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ, vị tỷ phú nổi tiếng này còn khiến thế giới ngưỡng mộ bởi triết lý dạy con đặc biệt.

Tin liên quan

Trẻ càng biết trì hoãn càng dễ sở hữu IQ cao?

Trẻ càng biết trì hoãn càng dễ sở hữu IQ cao?

Giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ sống nhẹ nhàng: Ít thị phi, nhiều phúc lộc

Giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ sống nhẹ nhàng: Ít thị phi, nhiều phúc lộc

Điểm cộng lớn nhất của 12 cung hoàng đạo trong mắt người khác

Điểm cộng lớn nhất của 12 cung hoàng đạo trong mắt người khác

Cụ ông để vợ cũ thừa kế toàn bộ tài sản, con trai phản đối dữ dội và cái kết không ngờ

Cụ ông để vợ cũ thừa kế toàn bộ tài sản, con trai phản đối dữ dội và cái kết không ngờ

Trẻ EQ cao thường lớn lên trong gia đình có 4 đặc điểm này

Trẻ EQ cao thường lớn lên trong gia đình có 4 đặc điểm này

Cùng chuyên mục

Trẻ càng biết trì hoãn càng dễ sở hữu IQ cao?

Trẻ càng biết trì hoãn càng dễ sở hữu IQ cao?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều hành vi tưởng “bướng bỉnh” ở trẻ lại có thể là dấu hiệu của IQ cao và khả năng tự kiểm soát vượt trội.

Trẻ EQ cao thường lớn lên trong gia đình có 4 đặc điểm này

Trẻ EQ cao thường lớn lên trong gia đình có 4 đặc điểm này

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Trẻ có EQ cao thường có nhiều lợi thế trong học tập, giao tiếp và định hướng tương lai.

Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Một câu hỏi ngây ngô hôm nay có thể trở thành tiền đề cho những ý tưởng đột phá trong tương lai.

5 kiểu gia đình này chắc chắn nuôi dạy nên những đứa trẻ ưu tú

5 kiểu gia đình này chắc chắn nuôi dạy nên những đứa trẻ ưu tú

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Một đứa trẻ ưu tú - biết kiểm soát cảm xúc, kỷ luật, tự tin và giàu lòng nhân ái - không phải là một phép màu ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình gieo trồng kiên trì từ nền tảng gia đình.

Không phải 'xui': 8 điều bạn đang làm mỗi ngày âm thầm quyết định cuộc đời mình

Không phải 'xui': 8 điều bạn đang làm mỗi ngày âm thầm quyết định cuộc đời mình

Gia đình - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều điều tưởng là ngẫu nhiên thực ra lại bắt nguồn từ chính cách sống mỗi ngày. 8 thói quen dưới đây có thể đang âm thầm tạo nên kết quả bạn nhận.

Không phải trường học, đây mới là nơi quyết định con có nỗ lực hay không

Không phải trường học, đây mới là nơi quyết định con có nỗ lực hay không

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Gia đình chính là môi trường đầu tiên ảnh hưởng đến động lực của trẻ. Cách cha mẹ sống và ứng xử mỗi ngày quyết định sự cố gắng của con.

Nhiều cha mẹ không nhận ra: Chính những điều này đang khiến con 'quá tải' mỗi ngày

Nhiều cha mẹ không nhận ra: Chính những điều này đang khiến con 'quá tải' mỗi ngày

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Không chỉ là học nhiều, áp lực ở trẻ còn đến từ kỳ vọng, so sánh và thiếu lắng nghe. Những sai lầm quen thuộc của cha mẹ có thể khiến con kiệt sức.

Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổi

Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổi

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Một nghiên cứu dài hạn của Đại học Harvard cho thấy, nhiều người thành công khi trưởng thành thường bộc lộ 3 đặc điểm nổi bật trước năm 7 tuổi.

4 kiểu người càng ở gần càng 'hút cạn năng lượng': Nhận ra sớm để tránh

4 kiểu người càng ở gần càng 'hút cạn năng lượng': Nhận ra sớm để tránh

Gia đình - 2 tuần trước

GĐXH - Không phải mối quan hệ nào cũng mang lại giá trị tích cực. Có những kiểu người càng thân thiết lại càng khiến bạn mệt mỏi, áp lực và dần đánh mất chính mình mà không nhận ra.

5 sự thật 'phũ' về thành công và giàu có: Không phải ai cũng đủ sức đi đến cuối

5 sự thật 'phũ' về thành công và giàu có: Không phải ai cũng đủ sức đi đến cuối

Gia đình - 3 tuần trước

GĐXH - Ai cũng muốn thành công, nhưng ít người chấp nhận sự thật phía sau: áp lực, đánh đổi và cô đơn. Đây là 5 điều người giàu hiếm khi nói thẳng.

Xem nhiều

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

Nuôi dạy con

GĐXH - Nói về bí quyết nuôi dạy con, người phụ nữ này cho biết vợ chồng bà chưa từng ép các con học hành. Thế nhưng, có một nguyên tắc được bà nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm.

Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờ

Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờ

Gia đình
Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?

Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?

Gia đình
4 câu nói tưởng bình thường nhưng giúp bạn 'đọc vị' con người

4 câu nói tưởng bình thường nhưng giúp bạn 'đọc vị' con người

Gia đình
5 kiểu gia đình này chắc chắn nuôi dạy nên những đứa trẻ ưu tú

5 kiểu gia đình này chắc chắn nuôi dạy nên những đứa trẻ ưu tú

Nuôi dạy con

