Á quân Giọng hát Việt nhí quê Nghệ An diện áo dài mừng Tết

Thứ năm, 11:44 19/02/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Ca sĩ Felix Tiến Quang - Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 cũng hòa nhịp Xuân Bính Ngọ 2026 về đã tung ra bộ ảnh áo dài đầy nghệ thuật, vừa mang nét đẹp truyền thống vừa mang nét trẻ trung năng động.

Không chỉ khoe bộ ảnh áo dài, anh cũng cho ra bản cover ca khúc "Về chưa con" của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam, với giọng ca ấm áp ngọt ngào, truyền cảm, Felix Tiến Quang đã mang lại một bản cover thật hay và đầy ý nghĩa.

Mới đây Felix Tiến Quang đã tung ra bộ ảnh áo dài đón tết Bính Ngọ 2026 với họa tiết kẻ màu chủ đạo là đen và kẻ trắng tạo nên điểm nhấn rõ nét.

Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam qua bao năm tháng vẫn luôn giữ được nét đẹp của người dân Việt khi diện lên mình, xã hội ngày càng phát triển nhưng những nét đẹp đó vẫn luôn được người Việt ta gìn giữ và phát triển nó, điển hình là áo dài có thêm nhiều kiểu dáng họa tiết, màu sắc ... phù hợp với giới trẻ những vẫn mang lại nét đẹp Á Đông.

Felix Tiến Quang ra MV, khoe áo dài chào xuân Bính Ngọ - Ảnh 1.
Felix Tiến Quang ra MV, khoe áo dài chào xuân Bính Ngọ - Ảnh 2.
Felix Tiến Quang ra MV, khoe áo dài chào xuân Bính Ngọ - Ảnh 3.
Felix Tiến Quang ra MV, khoe áo dài chào xuân Bính Ngọ - Ảnh 4.

Felix Tiến Quang trong trang phục áo dài truyền thống.

Felix Tiến Quang với ngoại hình điển trai, cao ráo hàng ngày fan hâm mộ cũng như khán giả luôn thấy trang phục và phong cách của anh chàng gắn liền với giới trẻ, những bộ canh năng động... nhưng nay khi diện lên mình bộ áo dài anh chàng cho hay: "Với Felix Tiến Quang thì giá trị văn hóa, nghệ thuật, những nét đẹp truyền thống là những gì mà bố mẹ, gia đình và chính xã hội đã rèn dũa và dạy cho Quang nên gìn giữ và phát triển chúng. Vậy nên khi chụp bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ 2026 Quang nghĩ ngay tới concept áo dài vì đây là dịp để vừa thể hiện tình yêu với nét đẹp truyền thống vừa dịp để tuyên truyền quảng bá tới các bạn trẻ trong việc phát huy, gìn giữ các giá trị văn hóa, truyền thống ko chỉ áo dài mà cả những giá trị khác mà Việt Nam ta đang có".

Felix Tiến Quang ra MV, khoe áo dài chào xuân Bính Ngọ - Ảnh 5.

Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 muốn cống hiến cho khán giả thêm nhiều ca khúc hay và ý nghĩa.

Ngoài ra anh cũng cho ra mắt khán giả MV "Về chưa con" của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam, một ca khúc hay và ý nghĩa nhân dịp Tết Bính Ngọ, ai nghe xong cũng nôn nao, háo hức mong được về đoàn tụ cùng bên gia đình, bên cha mẹ. Những người con xa xứ vì cuộc sống mà mưu sinh nay dịp Tết về quây quần bên gia đình.

Về chưa con là một sáng tác của Bùi Công Nam do Felix Tiến Quang cover.


Tòa soạn Quảng cáo
Top