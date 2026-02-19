Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo số liệu từ đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam, tính đến sáng 19/2, phim "Thỏ ơi!!" do Trấn Thành đạo diễn và đóng chính có doanh thu vượt mốc hơn 95 tỷ đồng. Tác phẩm này đang tạm dẫn đầu đường đua phim Việt Tết 2026.

"Thỏ ơi" lấy bối cảnh một talkshow do nhân vật "chị Bờ Vai" (LyLy) dẫn dắt, nơi các khách mời giấu mặt chia sẻ câu chuyện cá nhân. Nhân vật Thỏ - Nhật Hạ (Rapper Pháo) xuất hiện với câu chuyện về mối quan hệ yêu đương có dấu hiệu kiểm soát và thao túng.

Phim "Thỏ ơi!!" đang đứng vị trí số 1 phim Việt có doanh thu cao nhất Tết 2026 (Nguồn: Box Office Vietnam)

Trấn Thành vào vai người bạn trai cũ có tâm lý phức tạp của Nhật Hạ. Phim tập trung khai thác các mối quan hệ độc hại và khoảng trống kết nối trong đời sống hiện đại.

Việc sử dụng dàn diễn viên vốn không chuyên về điện ảnh như LyLy, Pháo hay Văn Mai Hương được xem là một lựa chọn mạo hiểm. Ê-kíp phim cho biết tiêu chí casting ưu tiên sự phù hợp với nhân vật hơn là kinh nghiệm diễn xuất.

Cũng theo thống kê của Box Office Vietnam, danh sách đứng thứ 2 thuộc về phim "Nhà ba tôi một phòng" do Trường Giang đạo diễn với doanh thu hơn 31 tỷ đồng.

Vị trí thứ 3 thuộc về phim "Báu vật trời cho" với sự góp mặt của bộ đôi Phương Anh Đào và Tuấn Trần. Phim thuộc thể loại hài lãng mạn, nhân vật Hồng (Tuấn Trần) không nên đôi cùng nhân vật của Phương Anh Đào mà có mối quan hệ với Ngân (Bích Ngọc). Phim thu về hơn 15 tỷ đồng sau những ngày đầu công chiếu.

Đứng thứ 4 là phim "Mùi phở" với doanh thu hơn 12 tỷ đồng. Phim có sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh, diễn viên Thu Trang, Tiến Lộc, Cường Cá, Bảo Nam...

Phim khai thác mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình, nơi tồn tại khác biệt và mâu thuẫn nhưng vẫn được kết nối bởi tình thân. Hình ảnh phở trở thành biểu tượng xuyên suốt, gợi nhắc ký ức và giá trị truyền thống.

