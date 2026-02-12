Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

Trong tập 8 "Không giới hạn" đã được phát sóng, Bộ Tổng Tham mưu đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp, bố trí sĩ quan từ các đơn vị, lực lượng thường trực về cơ sở để có những đánh giá trực tiếp về công tác huấn luyện, bồi dưỡng cho dân quân xã, phường. Đây là một bước đi chiến lược có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố hệ thống quốc phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực quốc phòng vững chắc từ cơ sở.



Thượng tướng Hà Đình Quân thông báo về sự hy sinh của một người lính trẻ, đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm và kỷ luật hành động để không còn mất mát xảy ra. Ảnh VTV

Thượng tướng Hà Đình Quân (Quý Dương) cũng thông báo tin buồn về sự ra đi của một người lính trẻ, đã dám quên mình lao vào dòng nước để giữ lại sinh mạng cho dân. “Nhìn đồng đội của mình ngã xuống, chúng ta càng phải ý thức hơn về trách nhiệm của mình, phải làm sao để không còn những mất mát như thế nữa, không vì chủ quan, không vì thiếu chuẩn bị và không vì bất cứ một lý do gì” - Thượng tướng Quân khẳng định.

Thông tin này cũng khiến Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bàng hoàng, bởi người lính vừa nằm xuống chính là người anh từng gặp tại cơ sở, mới kết hôn được 3 tháng. Kiên rưng rưng khi nhớ lại những ký ức tại cơ sở ngày ấy, thậm chí còn để mắc lỗi khi làm báo cáo trình lãnh đạo.

Trung tá Minh Kiên đau buồn trước sự ra đi của đồng đội. Ảnh VTV

Lãnh đạo đơn vị đã động viên Minh Kiên nên biến đau thương thành hành động cụ thể để giảm thiểu những mất mát trong tương lai. Minh Kiên nhận được lệnh xuống cơ sở cùng anh em kiểm tra công tác huấn luyện và chuẩn bị tập huấn ở Ninh Quang. Phòng thủ khu vực là nhiệm vụ trọng yếu, là mục tiêu trong giai đoạn hiện nay.

Theo lệnh điều động, Trung tá Minh Kiên đã tới cơ sở để tìm hiểu tình hình thực tế. Việc nhóm Kiên xuất hiện khiến rất nhiều cô gái quan tâm, trong đó có Thương - là giáo viên mầm non, mới chuyển công tác về Ninh Quang. Cô không giấu ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Kiên.

Cô giáo mầm non ngưỡng mộ Minh Kiên. Ảnh VTV

Trong khi đó, chuyện tình cảm giữa Kiên và Lam Anh đã có những tiến triển đầu tiên. Sau buổi hẹn hò đầu tiên, Kiên đã bày tỏ mong muốn đưa Lam Anh về tận nhà. Nhân cơ hội này, Lam Anh tranh thủ “thả thính” nhưng ngay lập tức, Kiên có phản ứng né tránh.

Lam Anh hiểu với Kiên thì cô cần phải thẳng thắn hơn nên đã bày tỏ rõ ràng với anh. “Biết vì sao hôm nay em hỏi anh đã có người trong lòng chưa không? Vì khi anh xác nhận giờ chưa có nghĩa là anh đồng ý cho em cơ hội đứng ở vị trí đó, cho nên anh cũng phải có trách nhiệm giúp em thực hiện”, cô nói.

Ở diễn biến khác trong tập phim, cấp dưới của Lợi đã tìm ra thông tin hung thủ tấn công Lợi. Đó là tên biến thái đã giở trò với cô giáo Thương. Nhóm cấp dưới muốn trả thù nhóm du côn nhưng bị Lợi ngăn cản ngay lập tức. Ý định của nhóm cấp dưới cũng đến tai Khánh Linh (Anh Đào). Cô ngay lập tức đến chỉnh đốn suy nghĩ của em trai, cũng là một thành viên trong nhóm này.

Lợi đã yêu cầu nhóm du côn tham gia đội dân quân tự vệ của địa phương. Ảnh VTV

Điều mọi người không ngờ tới là việc Lợi tìm gặp kẻ đứng đầu nhóm du côn. Anh dùng chiêu để thu thập bằng chứng phạm tội của nhóm này. Điều Lợi muốn là nhóm du côn sẽ gia nhập đội dân quân tự vệ của địa phương. Nếu không thực hiện, Lợi sẽ cung cấp bằng chứng cho công an để nhóm này lĩnh án tù. Vì sợ nhận án tù, kẻ đứng đầu nhóm du côn đã phải đồng ý điều kiện của Lợi.

