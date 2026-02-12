Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạp

Khán giả truyền hình vốn quen với Doãn Quốc Đam ở những vai diễn có nội tâm phức tạp, gai góc và giàu năng lượng nam tính. Tuy nhiên, trong "Quỷ nhập tràng 2" (dự kiến khởi chiếu 6/3/2026), tạo hình của anh có sự tiết chế biểu cảm, nhấn vào thần thái u uẩn và cảm giác bị đè nén bởi quá khứ.

Theo chia sẻ từ bộ phận mỹ thuật, tạo hình của Doãn Quốc Đam không có phục trang cầu kỳ, mà tập trung vào chi tiết đời sống: chất liệu vải thô, gam màu trầm, dấu vết hao mòn của thời gian. Những nếp nhăn, vết sạm trên gương mặt được xử lý bằng hóa trang 3D scan, nhằm tạo cảm giác chân thực tuyệt đối khi lên màn ảnh rộng.

Doãn Quốc Đam trong phim có biểu cảm đa dạng.

Vai diễn gây chú ý tiếp theo đó là Vân Dung, người đang khiến khán giả tò mò. Gắn liền nhiều năm với hình ảnh hài kịch và các vai diễn đời thường, sự xuất hiện của chị trong một dự án kinh dị nặng đô như "Quỷ nhập tràng 2" được xem là thử nghiệm mới mẻ.

Tạo hình của Vân Dung trong phim là gương mặt ít biểu cảm, ánh nhìn lạnh lẽo và dáng vẻ khắc khổ. Phục trang được xử lý “làm cũ” thủ công, kết hợp lớp hóa trang tối giản nhằm khắc họa một người phụ nữ mang nhiều bí mật và tổn thương tâm lý.

Vân Dung có vẻ ngoài khắc khổ trong phim.

Phần 2 của "Quỷ nhập tràng" được nâng tầm rõ rệt về mặt điện ảnh, với mức độ đầu tư bài bản và chỉn chu hơn hẳn phần trước. Ngay đầu phim, cảnh quay one-shot đòi hỏi sự phối hợp chính xác tuyệt đối giữa diễn viên, máy quay và toàn bộ ê-kíp trường quay. Ở mảng phục trang, khoảng 70% trang phục được may mới hoàn toàn, sau đó xử lý làm cũ thủ công bằng bàn chải sắt, với tổng số lên đến 500 - 600 bộ cho khoảng 10 - 13 nhân vật chính và các vai phụ.

Bộ phim không đơn thuần kể câu chuyện về ma quỷ gieo rắc nỗi sợ, mà xoáy sâu vào vòng luân hồi nhân quả, nơi cái ác không xuất hiện ngẫu nhiên, mà được nuôi dưỡng từ lòng tham, bí mật và những quyết định sai lầm trong quá khứ. Mỗi nhân vật đều mang theo phần “nghiệp” của riêng mình, để rồi cùng bị cuốn vào chuỗi biến cố tâm linh không lối thoát.

Phim “Quỷ nhập tràng 2” do Khả Như đóng chính. Ảnh: Đoàn phim.

Poster chính thức của Quỷ nhập tràng 2 tiếp tục đẩy mạnh yếu tố ám ảnh với hình ảnh nghi lễ phong ấn hai chị em Minh Như – Mỹ Ngọc trong vòng nến và dây trói. Các nhân vật còn lại quỳ lạy xung quanh, tạo nên bố cục gợi cảm giác bất lực, bế tắc giữa ranh giới sống – chết. Dàn diễn viên gồm: Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, Doãn Quốc Đam, Đào Anh Tuấn, Phương Bình… xuất hiện với tạo hình khắc khổ, cho thấy bộ phim đặt trọng tâm vào bi kịch gia đình hơn là những màn hù dọa đơn thuần.

