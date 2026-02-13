Mới nhất
Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Thứ sáu, 11:59 13/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong quá trình làm nhiệm vụ của "thần chết" giao, biết bà Tuyết là người mê tín, Thành đã giả làm thầy tướng số khiến bà hoảng sợ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 "Đồng hồ đếm ngược", biết được lịch trình của bà Tuyết (Quách Thu Phương), Thành (Thanh Sơn) đã tạo ra cú va chạm vô tình với bà ở cổng chùa. Thành nói anh bị một người đẩy vào bà chứ không cố ý. Sau đó Thành nói rằng người âm này là nam giới, trước khi chết có quan hệ thân thiết với bà Tuyết.

Thành cũng khuyên bà Tuyết ngày rằm, mùng 1 chịu khó đốt cho người âm này vàng mã và hỏi xem người ta có oan khuất gì...

Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược' - Ảnh 1.

Thành cố tình va vào bà Tuyết và bóng gió nói về chuyện người âm. Ảnh VTV

Những câu nói của Thành lập tức đánh trúng vào tâm lý bà Tuyết - người đã có nhiều hành động sai trái và cũng đang ấp ủ những toan tính đen tối. Bà càng trở nên tin "thầy" va vào mình hơn khi có một người phụ nữ trẻ lao đến nắm tay người đàn ông này, cảm ơn vì đã từng cắt duyên âm cho mình.

Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược' - Ảnh 2.

Bà Tuyết tỏ ra tin những lời Thành nói là sự thật. Ảnh VTV

Bà Tuyết sau đó đã dẫn "phi công" (Hồng Đăng) của mình đến gặp "thầy tướng số" Thành. Những lời Thành nói đã khiến mối quan hệ của cả hai gặp sóng gió sau đó.

Bà Tuyết dường như bắt đầu nghi ngờ tình nhân trẻ của mình và sự nghi ngờ, thay đổi tâm tính của bà khiến gã vô cùng tức giận.

Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược' - Ảnh 3.

Bà Tuyết bắt đầu tỏ ra nghi ngờ người tình "phi công". Ảnh VTV

Tập 6 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 13/2 trên VTV3. 

Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược' - Ảnh 4.Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lọt vào 'mắt xanh' nữ doanh nhân Phương Trang (Maya)

GĐXH - Nữ giám đốc công ty du lịch Phương Trang tò mò về Trung tá Minh Kiên, người trực tiếp tham gia cứu hộ tàu du lịch bị cháy.

Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược' - Ảnh 5.G-Dragon xác nhận tin vui về BIGBANG

GĐXH - Ngôi sao K-pop G-Dragon khiến người hâm mộ vui mừng khi chính thức xác nhận nhóm BIGBANG sẽ trở lại vào cuối năm 2026.

Top