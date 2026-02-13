Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược'
GĐXH - Trong quá trình làm nhiệm vụ của "thần chết" giao, biết bà Tuyết là người mê tín, Thành đã giả làm thầy tướng số khiến bà hoảng sợ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 "Đồng hồ đếm ngược", biết được lịch trình của bà Tuyết (Quách Thu Phương), Thành (Thanh Sơn) đã tạo ra cú va chạm vô tình với bà ở cổng chùa. Thành nói anh bị một người đẩy vào bà chứ không cố ý. Sau đó Thành nói rằng người âm này là nam giới, trước khi chết có quan hệ thân thiết với bà Tuyết.
Thành cũng khuyên bà Tuyết ngày rằm, mùng 1 chịu khó đốt cho người âm này vàng mã và hỏi xem người ta có oan khuất gì...
Những câu nói của Thành lập tức đánh trúng vào tâm lý bà Tuyết - người đã có nhiều hành động sai trái và cũng đang ấp ủ những toan tính đen tối. Bà càng trở nên tin "thầy" va vào mình hơn khi có một người phụ nữ trẻ lao đến nắm tay người đàn ông này, cảm ơn vì đã từng cắt duyên âm cho mình.
Bà Tuyết sau đó đã dẫn "phi công" (Hồng Đăng) của mình đến gặp "thầy tướng số" Thành. Những lời Thành nói đã khiến mối quan hệ của cả hai gặp sóng gió sau đó.
Bà Tuyết dường như bắt đầu nghi ngờ tình nhân trẻ của mình và sự nghi ngờ, thay đổi tâm tính của bà khiến gã vô cùng tức giận.
Tập 6 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 13/2 trên VTV3.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gáiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.
Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lọt vào 'mắt xanh' nữ doanh nhân Phương Trang (Maya)Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Nữ giám đốc công ty du lịch Phương Trang tò mò về Trung tá Minh Kiên, người trực tiếp tham gia cứu hộ tàu du lịch bị cháy.
Nhạc Tết 2026 của Phan Đinh Tùng lấy cảm hứng từ bài hát 'Khúc hát mừng sinh nhật'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Để ca khúc dễ nghe, dễ nhớ và dễ hát theo, Phan Đinh Tùng lựa chọn cấu trúc đơn giản, lấy cảm hứng từ bố cục quen thuộc của bài hát "Khúc hát mừng sinh nhật".
Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạpXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam, Vân Dung sẽ có mặt trong bộ phim "Quỷ nhập tràng 2" với tạo hình khác lạ so với các vai diễn quen thuộc.
Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiểm tra Đội dân quân tự vệXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 9 "Không giới hạn", Kiên bất ngờ kiểm tra lực lượng dân quân khiến Lợi nổi giận.
Phim Tết của Trấn Thành ra rạp đúng mùng Một có chi tiết ám ảnh, căng thẳngXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Ê-kíp "Thỏ Ơi!!" ra mắt tập phim Phía sau ống kính đầu tiên, hé lộ hình ảnh hậu trường của LyLy và Pháo, cũng như lý do lựa chọn diễn viên của đạo diễn Trấn Thành.
Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xómXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Thành cùng chú chó Coddy tiếp tục bám theo Linh Chi - cô hàng xóm mới và cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong hành trình kéo dài tuổi thọ cho mẹ.
Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh KiênXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong khi chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đang tiến triển tốt, bất ngờ xuất hiện cô giáo mầm non ngưỡng mộ Kiên.
'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập cuối "Gia đình trái dấu", cái kết viên mãn dành cho các thành viên trong gia đình ông Phi - bà Ánh vốn là một gia đình trái dấu.
'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.
Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gáiXem - nghe - đọc
GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.