Angelina Jolie ngoại hình khác lạ
Hình ảnh mới nhất của Angelina Jolie làm dấy lên thuyết âm mưu kỳ lạ. Một số người cho rằng đó không phải là đả nữ Hollywood đình đám, mà là người đóng thế.
Ngày 1/4, Angelina Jolie đã đến thăm trường trung học Samlout ở Battambang, Campuchia, để để kiểm tra điều kiện sinh hoạt của học sinh và tìm hiểu về việc đưa giáo dục STEM (mô hình tích hợp liên môn, kết hợp kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để giải quyết vấn đề thực tế, thay vì lý thuyết suông) vào chương trình giảng dạy.
Theo Daily Mail , Angelina đã tham quan cơ sở ký túc xá và thảo luận với nhân viên về các chương trình học tiềm năng để hỗ trợ sinh viên vùng nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn.
Chuyến đi này nhấn mạnh sự gắn bó lâu dài của nữ diễn viên Maleficent với quốc gia Đông Nam Á thông qua Quỹ MJP. Reuters cho biết Quỹ MJP đã xây dựng ký túc xá với sức chứa 100 học sinh và giới thiệu học bổng Shiloh hỗ trợ học sinh theo học đại học.
Ngoài ý nghĩa tốt đẹp của chuyến đi, Angelina còn gây chú ý về ngoại hình. Người đẹp 51 tuổi xuất hiện tại trường Samlout với trang phục đơn giản và thoải mái, gồm áo hai dây rộng màu trắng, quần ống rộng màu beige, kèm phụ kiện là kính râm và mũ cói. Đả nữ Hollywood không trang điểm, mái tóc buông xõa tự nhiên, hơi rối loạn.
Nhiều người nhận xét vẻ ngoài của bà mẹ 6 con khác lạ so với trước đây. Đặc biệt, phần miệng và mắt trông dị dạng.
Nhiều nguyên nhân được đưa ra. Một bộ phận cho rằng Angelina chỉ bị mệt mỏi do lệch múi giờ. Số khác tin rằng nữ diễn viên đang chịu hậu quả của việc thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ. Có người lại giải thích tuổi già khiến biểu tượng sắc đẹp một thời xuống sắc. Thậm chí, một số cư dân mạng còn vạch ra thuyết âm mưu rằng người trong ảnh thực chất không phải Angelina, mà là kẻ đóng thế.
Khán giả bình luận: “Có gì đó không ổn với cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, nhưng có điều gì đó không đúng ở đây”, “Đây hoàn toàn không phải cô ấy”, “Tôi nghĩ cô ấy cần những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, cùng với các loại thực phẩm bổ sung. Cô ấy sẽ ổn thôi”, “Mũi cô ấy trông hơi kỳ lạ và môi mỏng hơn, ngoài ra thì vẫn vậy. Ngay cả các ngôi sao Hollywood cũng già đi thôi. Dường như họ đều chỉnh sửa nhan sắc theo thời gian”, “Phẫu thuật thẩm mỹ thường khiến người ta trông già hơn rất nhiều”, “Do tiêm Botox hỏng thôi hoặc do tuổi tác”, “Đó gọi là dấu hiệu lão hóa. Màu tóc đó không hợp với cô ấy nữa”, “Đó là cô ấy. Hình xăm trên ngực giống hệt nhau”, “Ngay cả những phụ nữ xinh đẹp nhất cũng phải già đi”, “Trong những bức ảnh gần đây, Angelina Jolie trông có vẻ hơi mệt mỏi. Có lẽ là do lệch múi giờ”…
Những đồn đoán về diện mạo của minh tinh Salt bắt đầu rộ lên khi cô tham dự sự kiện của Tom Ford ở Thượng Hải vào ngày 29/3. Khi đó, cô mặc chiếc váy vạt chéo màu trắng, tô son đỏ và xõa tóc.
Trong khi người hâm mộ tỏ ra lo ngại cho tình trạng của nữ diễn viên, truyền thông quốc tế so sánh ảnh chụp tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5/2025 và nhận định có sự khác biệt lớn.
