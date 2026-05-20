Diễn viên Jun Ji Hyun tiết lộ bí quyết giữ dáng như thiếu nữ dù đang tuổi U50

Mới đây ngôi sao Jun Ji Hyun (sinh năm 1981) cùng các bạn diễn Ji Chang Wook và Koo Kyo Hwan đã xuất hiện trong chương trình "Pinggyego" do MC Yoo Jae Suk dẫn dắt để quảng bá cho bộ phim điện ảnh "Colony".

Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên gây chú ý khi tiết lộ cô gần như không ăn sáng. Theo Jun Ji Hyun, bữa ăn đầu tiên trong ngày thường diễn ra vào lúc 2 giờ chiều. "Tôi cố gắng ăn một bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng và lành mạnh. Buổi tối thì tôi ăn những món mình thích, nhưng luôn tranh thủ dùng bữa sớm", nữ diễn viên chia sẻ.

Jun Ji Hyun trong chương trình Pinggyego (Ảnh: Allkpop)

Không chỉ duy trì chế độ ăn uống khoa học, Jun Ji Hyun còn đặc biệt nghiêm túc với việc tập luyện. Cô cho biết mình tập thể dục mỗi ngày, chủ yếu vào buổi sáng, với thời lượng khoảng một tiếng. "Khi tập cùng huấn luyện viên cá nhân, tôi thường tập một tiếng hướng dẫn rồi thêm một tiếng tự tập. Thỉnh thoảng tôi tham gia các lớp kickboxing, nhưng những hôm đó chỉ cần theo hết buổi học là đã rất mệt", cô chia sẻ.

Jun Ji Hyun cho rằng việc rèn luyện thể lực đóng vai trò rất quan trọng với công việc diễn xuất. "Tôi nghĩ tập thể dục giúp tăng sức bền và điều đó thực sự hữu ích trên phim trường".

Jun Ji Hyun xuất hiện đầy ấn tượng tại LHP Cannes 2026 (Ảnh: Daum)

"Colony" là dự án mới nhất trong "vũ trụ zombie" của đạo diễn Yeon Sang Ho sau thành công của "Train to Busan" và "Peninsula". Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Jun Ji Hyun sau 11 năm kể từ Assassination ra mắt vào năm 2015. Bộ phim xoay quanh sự bùng phát của một loại virus bí ẩn bên trong một tòa nhà bị phong tỏa. "Colony" dự kiến sẽ công chiếu chính thức tại Hàn Quốc vào ngày 21/5.

Cơ bụng số 11, vóc dáng thon thả, gợi cảm của Jun Ji Hyun ở tuổi 45. Ảnh: Instagram.



Jun Ji Hyun sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch và một khí chất khó ai sánh kịp, khiến cô luôn nổi bật dù không cần trang điểm cầu kỳ. Với hình ảnh sang chảnh và đẳng cấp, diễn viên 8X là gương mặt đại diện được săn đón của nhiều thương hiệu lớn. Minh tinh này không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một biểu tượng về phong cách và vẻ đẹp.

