Đánh bay vết thâm lâu năm trên mặt: 5 cách 'hồi sinh' làn da trắng mịn chỉ sau 2 tuần

Thứ tư, 09:46 20/05/2026 | Đẹp
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Vết thâm trên mặt thường xuất hiện sau khi bị mụn, viêm da hoặc tổn thương da. Nếu không được chăm sóc đúng cách, các vết thâm này có thể kéo dài dai dẳng suốt nhiều tháng.

Vết thâm lâu năm trên mặt là gì?

Thâm lâu năm là tình trạng vết thâm tồn tại trong một thời gian dài trên da, thường có màu nâu, nâu đậm hoặc xám nhẹ. Một số vết thâm nằm nông trên bề mặt da, nhưng cũng có một số khác bám sâu ở tầng hạ bì, đậm màu và rất khó cải thiện.

Tình trạng thâm lâu năm thường gặp nhất sau khi làn da trải qua mụn viêm, mụn bọc hoặc do thói quen nặn mụn sai cách. Ngoài ra, ánh nắng mặt trời cũng là "thủ phạm" khiến vết thâm ngày càng đậm màu. Nếu da không được che chắn và bảo vệ, vết thâm sẽ rất dễ bám rễ sâu và kéo dài dai dẳng.

Vì sao thâm lâu năm lại khó mờ?

Vết thâm lâu năm khó mờ vì các sắc tố melanin đã tích tụ và tồn tại quá lâu dưới cấu trúc da. Làn da luôn cần thời gian để tái tạo và thay mới, nhưng nếu bạn chăm sóc không đều đặn, quá trình tự phục hồi này sẽ diễn ra rất chậm.

Một nguyên nhân lớn khác là do việc chống nắng chưa đủ. Tia UV từ ánh nắng mặt trời kích thích melanin hoạt động mạnh mẽ hơn. Khi đó, vết thâm không những không mờ đi mà còn trở nên đậm màu và lan rộng.

Ngoài ra, việc dùng sai sản phẩm chăm sóc da cũng khiến thâm lâu cải thiện. Các thói quen như lột tẩy mạnh, tự ý nặn mụn hoặc dùng kem trộn, kem không rõ nguồn gốc đều làm hàng rào bảo vệ da suy yếu, khiến tổn thương sâu hơn.

5 cách làm mờ thâm lâu năm trên mặt hiệu quả tại nhà

Chống nắng kỹ lưỡng mỗi ngày

Nếu muốn tìm cách làm mờ thâm lâu năm trên mặt, hãy bắt đầu bằng việc chống nắng. Đây là bước quan trọng nhất trong mọi chu trình chăm sóc da trị thâm. Nếu không chống nắng, các hoạt chất làm sáng da khác đều khó phát huy hiệu quả.

Bạn nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên vào mỗi buổi sáng. Hãy thoa đủ lượng và thoa lại sau mỗi 2 - 3 tiếng nếu phải hoạt động ngoài trời. Khi ra ngoài, nên che chắn thêm bằng mũ rộng vành, kính râm và khẩu trang tối màu.

Làm sạch da đúng cách

Làm sạch da giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, vi khuẩn và lớp kem chống nắng tích tụ. Vào buổi tối, bạn nên áp dụng phương pháp làm sạch kép (double cleansing) bằng cách tẩy trang trước khi rửa mặt, điều này đặc biệt cần thiết ngay cả khi bạn không trang trí hay trang điểm.

Hãy ưu tiên chọn các loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, có độ pH cân bằng để không làm khô căng da. Làn da sạch thoáng nhưng vẫn giữ được độ ẩm mềm tự nhiên sẽ phục hồi vết thâm tốt hơn. Lưu ý không nên rửa mặt quá 2 lần trong ngày để tránh gây kích ứng.

Tẩy da chết định kỳ và phù hợp

Tẩy da chết giúp loại bỏ lớp tế bào sừng già cỗi bám trên bề mặt da. Khi làn da được thúc đẩy thay mới đều đặn, các tế bào chứa sắc tố thâm sẽ bị đào thải và mờ dần. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không nên dùng các loại tẩy da chết dạng hạt chà xát quá mạnh.

Thay vào đó, hãy sử dụng tẩy da chết hóa học: AHA hỗ trợ cải thiện bề mặt da xỉn màu và làm mờ thâm bề mặt; trong khi BHA phù hợp với da dầu, giúp làm sạch sâu và thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa bít tắc. Với da nhạy cảm, nên bắt đầu với tần suất thấp, khoảng 1 - 2 lần mỗi tuần.

Sử dụng serum làm sáng và đều màu da

Serum tinh chất là bước đặc trị hữu hiệu nhất đối với các vết thâm lâu năm. Một số thành phần vàng được các chuyên gia da liễu khuyên dùng gồm có: Vitamin C, Niacinamide (Vitamin B3), Arbutin và Tranexamic Acid. Những hoạt chất này hỗ trợ ức chế sản sinh melanin, giúp da đều màu và rạng rỡ hơn.

Bạn nên chọn sản phẩm có nồng độ phù hợp với loại da của mình và không nên ôm đồm dùng quá nhiều loại serum đặc trị cùng lúc vì dễ gây kích ứng. Nếu mới bắt đầu, hãy thử ở nồng độ thấp với tần suất cách ngày, khi da đã quen mới tăng dần lên sử dụng hàng ngày.

Dưỡng ẩm để phục hồi hàng rào bảo vệ da

Một làn da đủ ẩm và khỏe mạnh sẽ có tốc độ tự sửa chữa và làm mờ thâm nhanh hơn rất nhiều. Khi hàng rào bảo vệ da bị suy yếu, da dễ bị kích ứng và vết thâm càng bám lâu hơn. Vì vậy, dưỡng ẩm là bước bắt buộc không thể bỏ qua.

Bạn có thể chọn các loại kem dưỡng chứa thành phần phục hồi đỉnh cao như: Ceramide, Panthenol (Vitamin B5) hoặc Hyaluronic Acid (HA). Riêng với làn da dầu mụn, hãy ưu tiên các sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ dạng gel hoặc lotion để dưỡng chất thẩm thấu nhanh mà không gây bí da.

