"Cứu nguy" cho lớp trang điểm ngày hè: Bí quyết kiềm dầu, lâu trôi, da mặt không bị mốc
GĐXH - Bên cạnh mỹ phẩm xịn sò thì kỹ thuật trang điểm, những mẹo hay giúp cho lớp trang điểm không bị mốc và lâu trôi hơn trong thời tiết nắng nóng của mùa hè.
Nguyên nhân trang điểm hay bị mốc và trôi
Thực trạng da mặt của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến trang điểm. Da khô, bóc vảy, thô ráp… sẽ khiến lớp trang điểm nhanh trôi và trang điểm khó khăn hơn.
Thời tiết chính là yếu tố tác động rất nhiều đến làn da của mỗi người. Mỗi mùa đều có đặc tính riêng. Khi bước vào mùa hè thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến da bạn ra mồ hôi, bài tiết bã nhờn nhiều hơn so với bình thường, là da thô ráp, xù xì… làm cho lớp trang điểm nhanh bị trôi. Dù bạn có makeup kỹ lưỡng đến thế nào nhưng chỉ cần một thời gian rất ngắn lớp trang điểm đã mất đi vẻ hoàn hảo ban đầu.
Các sản phẩm mỹ phẩm mà bạn sử dụng cũng có ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian giữ lớp makeup của bạn. Bất kỳ người dùng nào cũng hiểu được điều này, sản phẩm tốt, chống trôi thẩm thấu tốt thì thời gian giữa lớp trang điểm càng được kéo dài và ngược lại.
Cách trang điểm
Tẩy da chết theo chu kỳ
Làn da của chúng ta luôn có chu kỳ nhất định để thay đổi, các lớp tế bào cũ sẽ được thay thế bằng những tế báo mới. Tẩy da chết theo chu kỳ sẽ giúp bạn loại bỏ đi những lớp tế bào chết giúp da sáng hơn, mịn hơn, loại bỏ đi lớp sừng cản trở cả quá trình dưỡng da hay trang điểm.
Theo đó, các dưỡng chất cũng dễ dàng thẩm thấu vào da giúp da được chăm sóc một cách toàn diện hơn. Việc này cũng giúp lớp nền trang điểm hoàn hảo, mịn màng, lớp phấn bám vào da tốt hơn, bền màu và ít bị mốc hơn.
Dưỡng ẩm cho da đúng cách
Đây là bước quan trọng nhất, cần thiết nhất trong quy trình dưỡng da của tất cả các loại da từ da khô, da dầu, da hỗn hợp…
Nhiều người có quan niệm sai khi chỉ chú trọng dưỡng ẩm da nhiều vào mùa đông. Thực tế dưỡng ẩm cho da vào mùa hè cũng quan trọng không kém. Thời tiết nắng nóng, tác hại của tia UV, tác nhận việc ngồi điều hòa lâu hay ngồi quạt điện khiến da bạn trở nên thô ráp, khô chả kém gì thời tiết khô của mùa đông.
Tuy nhiên, cách dưỡng ẩm giữa hai điều kiện thời tiết này có phần khác biệt bạn cần cân bằng đểu không khiến da bị mụn.
Đối với thời tiết nắng nóng bạn cần tẩy trang kỹ lưỡng hơn để lấy đi hết các chất nhờn, không làm lỗ chân lông bị bít. Xịt khoáng sẽ giúp da bạn dịu hơn rất nhiều mỗi khi đi ngoài nắng vào, bớt khô hơn khi ngồi máy lạnh thường xuyên.
Mẹo trang điểm không bị mốc và lâu trôi
Trộn kem dưỡng ẩm + kem nền: Sử dụng các sản phẩm trang điểm xịn sò luôn mang lại hiệu quả cao hơn, tác dụng lớn hơn trong việc trang điểm. Để lớp makeup không bị mốc, bền màu trong thời tiết nắng nóng của mùa hè bạn có thể học theo một mẹo nhỏ đó là trộn một chút kem dưỡng ẩm với kem nền trước khi đánh lên mặt.
Làm ẩm mút trang điểm trước: Bạn sử dụng mút trang điểm theo cách thông thường có thể khiến da bị khô, lớp trang điểm không được đều. Hãy làm ẩm mút trước khi sử dụng bằng cách sử dụng xịt khoáng xịt qua một lớp mỏng sẽ thấy mặt nhẹ, mềm và dưỡng ẩm hơn.
Xịt khoáng sau khi trang điểm: Sau khi trang điểm hoàn tất thì hãy sử dụng xịt khoáng để giúp giữ cho lớp nền bền màu hơn. Đây là cách cơ bản được rất nhiều người sử dụng để giữ trang điểm không bị mốc. Nhưng hãy để xa khoảng 20cm để xịt và sử dụng các dòng sản phẩm phun sương để không ảnh hưởng đến makeup.
Dậm phấn: Mỗi khi bạn phải ra ngoài trời hay hoạt động ở các thời tiết nắng nóng của mùa hè thì lượng mồ hôi đổ ra khá nhiều. Dù có makeup kỹ càng đến đâu thì chắc chắn mồ hôi sẽ khiến lớp trang điểm bị mốc. vì vậy bạn nên dành vài phút và dậm nhẹ phấn lại khuôn mặt.
