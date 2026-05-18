Ngọc Trinh ở tuổi U40 không còn vòng eo 56, phong cách xuống phố thay đổi thế nào?

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục gây chú ý khi đăng tải đoạn video xuất hiện với set đồ đơn giản gồm áo cardigan hồng phối cùng quần jeans. Hình ảnh dạo phố tự nhiên, năng động nhưng không kém phần quyến rũ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Một số khán giả cho rằng Ngọc Trinh tăng cân rõ rệt, có thể thấy rõ qua vòng eo không còn độ săn chắc, lộ các múi cơ như trước. Một số ý kiến thiện cảm cho rằng cô đang dần thay đổi hình ảnh theo hướng năng động, đời thường hơn thay vì chỉ trung thành với phong cách "nữ hoàng nội y" trước đây. Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận cho rằng người đẹp vẫn đang trung thành với lối ăn mặc táo bạo.

Phong cách trẻ trung năng động của Ngọc Trinh.

Sắc vóc Ngọc Trinh ở tuổi U40, cô không còn giữ được vòng eo 56 một thời.

Bên cạnh đó, một điểm khiến nhiều người chú ý chính là sự thay đổi rõ rệt về hình thể sau thời gian tăng cân.

Thời gian qua, người đẹp sinh năm 1989 không ít lần thừa nhận tình trạng khó giảm cân ở tuổi U40. Nếu trước đây, cô chỉ cần nhịn ăn đêm một vài bữa đã có thể giảm 1-2kg và chăm chỉ tập luyện thì sau tuổi 37, việc này với cô là rất khó.

Hiện tại, Ngọc Trinh vẫn đang nỗ lực trong quá trình giảm cân, hướng đến mức 51-52kg như trước đây. Theo cô, bí quyết không quá phức tạp mà nằm ở việc duy trì vận động đều đặn mỗi ngày. "Mỗi ngày Trinh cố gắng dành khoảng 1 tiếng để đi bộ gần nhà. Hoặc hoạt động, miễn ra mồ hôi là được", cô chia sẻ.

Vòng 2 của Ngọc Trinh ở tuổi 37 không được thon gọn như nhiều năm trước.