Hiếu sốc khi bị Tú chặn số nhưng lại càng thêm quyết tâm theo đuổi

Trong tập 32 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, trước sự thẳng thắn của Tú đã khiến Hiếu càng kích thích ý muốn chinh phục. Anh quyết tâm lấy được một cuộc hẹn ăn tối với Tú và tại đây, Hiếu không che đậy mục tiêu của mình là muốn giành được tình cảm của Tú.



Sau khi bị Tú bóc trần bản chất phóng túng trong mối quan hệ của mình, Hiếu thừa nhận với Tú mình là "trai đểu" nhưng anh cho rằng con người như mình cũng có thể thay đổi và trưởng thành khi gặp được đúng người. Hiếu ám chỉ rằng Tú chính là người đó.

Tú đã có bữa tối đầy thẳng thắn với Hiếu và mong rằng cả hai chỉ là bạn. Ảnh VTV

Nhưng Tú vẫn không thay đổi quan điểm của mình: "Em với anh, mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể - một là bạn và hai là không là gì cả. Vì em không có ý định mập mờ gì với anh hết".

Trong bữa ăn còn có sự xuất hiện của Duyên và Bách. Duyên không tình cờ đến, khi nhìn thấy Hiếu up ảnh với chú thích đang chờ bạn gái, Duyên đã cảm thấy rất tức tối. Duyên đã cố tình đến ăn tại nơi Hiếu và Tú đang ở đó nhằm có được cuộc gặp gỡ tình cờ này.

Hiếu đã thoáng chút bất ngờ và anh cũng giải thích kín đáo với Tú rằng anh không hẹn cặp Bách - Duyên và đây chỉ là tình cờ gặp. Tú đương nhiên không thấy thoải mái.

Cuộc gặp tình cờ nhưng tất cả do sự chủ động của Duyên. Ảnh VTV

Trong cuộc nói chuyện, Hiếu nói muốn biến Tú thành bạn đời của mình. Trong khi Tú khó chịu vì điều này thì Duyên cũng tức tối không kém. Đáp lại câu nói của Hiếu, Tú thẳng thắn không kém, cô nói Hiếu đừng "chém" và nên giải quyết tổ hợp bạn gái của mình đi.

Câu chuyện trong bữa ăn khiến tất cả cảm thấy ngột ngạt về chủ đề "nghi ngờ tình cảm". Mặc dù Hiếu đã nói tránh câu chuyện sang hướng khác để giảm căng thẳng nhưng Tú cảm thấy mình trở nên dư thừa và lạc lõng nên cô đã xin rút lui với lý do thấy mình vô duyên và không hợp với không khí của bữa tối này.

Sau đó, Hiếu đuổi theo Tú xin lỗi nhưng cô không thể cảm thấy nguôi giận, cô cảm thấy mình bị mang ra làm trò đùa. Tú nói: "Trò này không vui. Em không muốn chơi. Anh tự chơi một mình đi. Nếu anh thật sự còn tình cảm với bạn gái cũ của mình, anh tự tìm cách giành giật lại đi, đừng có lôi em vào".

Duyên cảm thấy khó chịu khi Hiếu theo đuổi Tú. Ảnh VTV

Sau khi bữa ăn bị phá vỡ, Duyên đã đi gặp Hiếu và tỏ rõ thái độ khi thấy Hiếu quan tâm Tú. Duyên hỏi có phải Hiếu thích Tú thật không và đáp lại, Hiếu nói "cũng có thể". Ngay sau đó, Hiếu cũng cảnh báo Duyên cẩn thận, đừng để Bách biết chuyện cô ta quan hệ mập mờ sau lưng Bách.

Hiếu còn tiết lộ: "Cô ấy biết chúng ta đi khách sạn đấy". Sau đó nhắc nhở tình cũ: "Em cũng nên tém tém lại đi, em đủ thông minh cơ mà? Đừng để cô nàng Duyên hoang dã lấn át cô nàng Duyên lý trí".

Duyên sốc khi Hiếu thích Tú và buông lời phũ phàng với mình. Ảnh VTV

Hiếu nói thêm: "Mặc dù anh là trai đểu chính hiệu đấy nhưng trò chơi kích thích mạo hiểm này thì thôi nhỉ?". Hiếu thay đổi nét mặt, tỏ ra khó chịu: "Lần sau đừng tùy tiện gọi anh đến đây nữa! Em lên phòng đi, Bách đang chờ đấy".

Sau khi lái xe bỏ đi, Hiếu lập tức gọi điện cho Tú nhưng cô đã chặn số của Hiếu.

Hiếu muốn biến Tú thành bạn đời, Hoàng 'cận' khiêu chiến với 'Đại bản doanh' GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu quyết tâm theo đuổi Tú mặc dù bị từ chối, trong khi đó Hoàng "cận" xuất hiện khiến nhóm "Đại bản doanh" khó chịu.