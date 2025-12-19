Hiếu muốn biến Tú thành bạn đời, Hoàng 'cận' khiêu chiến với 'Đại bản doanh'

Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", trước sự dai dẳng đeo bám của Hiếu nên dù không muốn, Tú cuối cùng cũng nhận lời đi ăn với anh. Trước đó, khi nghe cuộc hẹn đi ăn có Bách - Duyên, Tú đã từ chối. Nhưng sau đấy, vì Hiếu nài nỉ và tỏ rõ sự không lùi bước, không muốn bị khước từ nên Tú đã chấp nhận một buổi hẹn đi ăn riêng với Hiếu.

Trong khi đó, khi Duyên nhận tin nhắn từ Hiếu nói hủy hẹn đi ăn với cô và Bách với lý do người con gái Hiếu theo đuổi không đi, Duyên đã tỏ rõ sự hậm hực trong lòng. Mặc dù đã nhận lời cầu hôn của Bách nhưng Duyên vẫn không muốn buông tay tình cũ, vẫn thích phiêu lưu trong một quan hệ mập mờ.

Hiếu sắp đặt buổi đi ăn có sự xuất hiện của Tú, Bách và Duyên. Ảnh VTV

Buổi đi ăn vẫn có sự xuất hiện của cặp Bách - Duyên. Trong cuộc đi ăn, Hiếu bắt đầu chơi trò chơi mà mình muốn đó là trêu đùa với tâm lý của các nhân vật đi ăn cùng mình. Vì Hiếu chính là người đang biết rõ nhất tất cả trạng thái tình cảm của Tú, Bách và Duyên như thế nào.

Hiếu đã hỏi han về chuyện cưới xin của Duyên với Bách, Duyên dù có vẻ không thoải mái nhưng nói rằng mọi sự quyết định còn phải đợi sau khi cô và Bách về gặp mặt cha mẹ anh. Duyên ngay sau đó đã quay sang Tú và hỏi vậy còn Tú và Hiếu thì như thế nào? Là người thẳng thắn và muốn xác nhận ranh giới rõ ràng, Tú nói cô và Hiếu chỉ là bạn bè.

Nghe Tú trả lời, Hiếu nói với sự cương quyết: "Anh thì không nhé. Tú coi anh là bạn bè nhưng mục tiêu của anh là biến Tú thành bạn đời".

Tú cảnh báo Hiếu không được trêu đùa quá giới hạn. Ảnh VTV

Sau câu nói của Hiếu, Tú đã cảnh báo Hiếu bằng câu nhắc nhở Hiếu nên giải quyết hết với các "tổ hợp bạn gái" của mình đi - một câu nói nhắc nhở cả Duyên và Hiếu.

Trong bữa ăn, Bách đích thực là người không biết gì nhất. Anh tự hào bày tỏ tình cảm của mình và niềm hạnh phúc của anh với Duyên. Bách nói mối quan hệ giữa anh và Duyên không có sự nghi ngờ vì anh theo quan điểm yêu thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không yêu. Tú sau đó đã bày tỏ thái độ của mình trước câu nói của Bách.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hoàng cận và Tú cùng tham dự chợ phim hoạt hình. Hoàng đã quyết tâm phải tiêu diệt sản phẩm của Tú. Mục tiêu lớn nhất của Hoàng lần này là muốn chiến thắng, muốn đánh bại kẻ đã từng đánh bại mình. Hoàng muốn chứng minh mình giờ đây đã khác, không thể bị hiếp đáp như ngày xưa nữa. Hoàng thậm chí muốn dùng cả những cách không quân tử để chiến thắng Tú.

Hoàng "cận" đối đầu với nhóm "Đại bản doanh". Ảnh VTV

Khi gặp cả nhóm "Đại bản doanh" đến cổ vũ cho Tú và đang đứng selfie, Hoàng "cận" ngay lập tức đi tới cà khịa. Hoàng nói với đầy sự dè bỉu rằng cả nhóm "có chụp thế chụp nữa vẫn nhà quê thôi".



Khi bị lôi chuyện quá khứ từng "tè dầm", Hoàng lập tức đáp trả: "Tao còn tưởng thế nào, hóa ra lũ chúng mày vẫn phèn như xưa, nhỉ? Chỉ có lũ gia cầm mới kết bè kết lũ với lũ khai thối thôi, chứ còn mãnh thú xưa nay vẫn độc hành".

Tiếp đó, Hoàng nói mình đến tham gia chợ phim "để lập lại trật tự", chê Tú và nhóm của cô là "nghiệp dư".

Tập 32 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 19/12 trên VTV3.

