Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Phim điện ảnh "Mưa đỏ" sẽ chính thức được phát sóng trên các kênh VTV3 (lúc 21h) và VTV8 (lúc 19h) vào ngày 21/12, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025). Việc đưa "Mưa đỏ" đến với khán giả truyền hình không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận cho công chúng, mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, lịch sử mà bộ phim theo đuổi.

Trước đó, "Mưa đỏ" ra rạp vào ngày 22/8/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị. Bộ phim nhanh chóng "gây bão" phòng vé, trở thành hiện tượng khi thu về hơn 700 tỷ đồng, khẳng định sức hút của đề tài chiến tranh - lịch sử khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc, hiện đại.

Phim "Mưa đỏ" được phát sóng trên VTV3 và VTV8.

Điểm đáng chú ý của "Mưa đỏ" là cách kể chuyện tiết chế, giàu tính điện ảnh, đặt con người ở trung tâm. Hình ảnh người lính hiện lên với những nỗi niềm rất đời: tình đồng đội, tình yêu quê hương, gia đình và cả những day dứt nội tâm trước sự khốc liệt của chiến tranh. Chính cách tiếp cận này giúp bộ phim tạo được sự đồng cảm với nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ – những người chưa từng trải qua chiến tranh nhưng có thể cảm nhận được giá trị của hòa bình hôm nay.

Việc phát sóng "Mưa đỏ" trên kênh VTV3 và VTV8 đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam càng làm nổi bật ý nghĩa của tác phẩm. Đây không chỉ là dịp để khán giả nhìn lại những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, trân trọng độc lập - tự do mà đất nước có được hôm nay.

"Mưa đỏ" hiện đang nắm kỷ lục doanh thu phòng vé tại Việt Nam.

Tháng 11 vừa qua, bộ phim "Mưa đỏ" (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất), đã trở thành điểm sáng nổi bật khi giành Bông Sen Vàng hạng mục Phim truyện điện ảnh. Ngoài ra bộ phim còn giành chiến thắng ở 4 hạng mục khác là Thiết kế mỹ thuật xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc.



Vào ngày 21/11, "Mưa đỏ" được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) xác định đủ điều kiện xét giải ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất và có mặt trong danh sách dài gồm 86 tác phẩm. Tuy nhiên, từ 86 phim đủ điều kiện được các quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tới tranh giải ở hạng mục dành cho Phim Quốc tế, AMPAS cũng vừa công bố danh sách rút gọn với 15 phim, trong đó không có "Mưa đỏ".

