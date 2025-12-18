Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8
GĐXH - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, phim điện ảnh "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3, VTV8 vào ngày 21/12.
Phim điện ảnh "Mưa đỏ" sẽ chính thức được phát sóng trên các kênh VTV3 (lúc 21h) và VTV8 (lúc 19h) vào ngày 21/12, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025). Việc đưa "Mưa đỏ" đến với khán giả truyền hình không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận cho công chúng, mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, lịch sử mà bộ phim theo đuổi.
Trước đó, "Mưa đỏ" ra rạp vào ngày 22/8/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị. Bộ phim nhanh chóng "gây bão" phòng vé, trở thành hiện tượng khi thu về hơn 700 tỷ đồng, khẳng định sức hút của đề tài chiến tranh - lịch sử khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc, hiện đại.
Điểm đáng chú ý của "Mưa đỏ" là cách kể chuyện tiết chế, giàu tính điện ảnh, đặt con người ở trung tâm. Hình ảnh người lính hiện lên với những nỗi niềm rất đời: tình đồng đội, tình yêu quê hương, gia đình và cả những day dứt nội tâm trước sự khốc liệt của chiến tranh. Chính cách tiếp cận này giúp bộ phim tạo được sự đồng cảm với nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ – những người chưa từng trải qua chiến tranh nhưng có thể cảm nhận được giá trị của hòa bình hôm nay.
Việc phát sóng "Mưa đỏ" trên kênh VTV3 và VTV8 đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam càng làm nổi bật ý nghĩa của tác phẩm. Đây không chỉ là dịp để khán giả nhìn lại những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, trân trọng độc lập - tự do mà đất nước có được hôm nay.
Tháng 11 vừa qua, bộ phim "Mưa đỏ" (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất), đã trở thành điểm sáng nổi bật khi giành Bông Sen Vàng hạng mục Phim truyện điện ảnh. Ngoài ra bộ phim còn giành chiến thắng ở 4 hạng mục khác là Thiết kế mỹ thuật xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc.
Vào ngày 21/11, "Mưa đỏ" được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) xác định đủ điều kiện xét giải ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất và có mặt trong danh sách dài gồm 86 tác phẩm. Tuy nhiên, từ 86 phim đủ điều kiện được các quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tới tranh giải ở hạng mục dành cho Phim Quốc tế, AMPAS cũng vừa công bố danh sách rút gọn với 15 phim, trong đó không có "Mưa đỏ".
Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ôngXem - nghe - đọc - 39 phút trước
GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Hiếu chuyện bắt gặp anh ta cùng với Duyên vào khách sạn.
Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 34 "Lằn ranh", số tiền mà Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam đưa cho Khắc đủ để anh có thể xây dựng một tổ ấm.
Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Đoàn Văn Hậu đã kể lại hành trình bị thương và học cách vượt qua để vực dậy tinh thần chiến đấu cùng đồng đội khiến khán giả xúc động.
Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy địnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đoàn thanh tra tiếp tục tìm ra sai phạm tại dự án chung cư Trinh Tam, trong khi đó Triển lại muốn sớm có kết quả thanh tra để báo cáo Phó bí thư tỉnh Sách.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sảnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình trái dấu", ông Phi được con gái giới thiệu thử làm công việc mới mà ai cũng thấy ông phù hợp.
Lên Điện Biên xem Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - LàoXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào lần thứ IX sẽ diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong 3 ngày 19–21/12. Đây là sự kiện văn hóa thường niên do các địa phương có chung đường biên giới luân phiên tổ chức.
Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng BáchGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa ra mắt dự án “Chân cứng đá mềm” có sự xuất hiện của VĐV Lê Văn Công, HLV Trần Thị Vui, HLV Hoàng Thái Xuân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu.
Không thể trả lãi ngân hàng, ông Phi ngậm ngùi bán căn nhà đầy ắp kỷ niệmXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 8 phim "Gia đình trái dấu", gia đình ông Phi bàn bạc và thống nhất bán đi ngôi nhà đang ở để giảm đi gánh nặng kinh tế.
Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đoàn thanh tra đã phát hiện ra một số sai phạm ở dự án Trinh Tam, trong khi đó Phó Bí thư Sách vẫn hứa hẹn sẽ bao che cho tập đoàn của người tình.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 8 "Gia đình trái dấu", nhà ông Phi đã chuyển sang ngôi nhà mới nhưng câu chuyện nợ nần, nặng gánh dưới quê thì vẫn không thay đổi.
Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tìnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Đoàn thanh tra đã phát hiện ra một số sai phạm ở dự án Trinh Tam, trong khi đó Phó Bí thư Sách vẫn hứa hẹn sẽ bao che cho tập đoàn của người tình.