Khắc nhắc đến con gái đang nằm viện khiến Nguyệt lung lay về kết luận thanh tra

Trong trích đoạn giới thiệu tập 35 phim "Lằn ranh", nhờ có Triển mách nước nên Khắc biết rất rõ điểm yếu của Nguyệt. Do vậy, ngoài thẳng thắn đề đạt nguyện vọng ra thì Khắc không quên nhắc đến vai trò người mẹ khi con gái Nguyệt đang nằm viện: "Cả tôi và chị đều biết là không còn nhiều thời gian, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo chị cần phải làm nhanh cơ mà. Con gái chị cũng vậy, cần phải quyết định sớm" - Khắc nói thêm.

Nguyệt thì chẳng thể nào phủ nhận điều đó. Kết luận thanh tra chắc sẽ còn nhiều người can thiệp, đâu chỉ mình Khắc. "Không chỉ doanh nghiệp, cả những người ở trên cao cũng không muốn lặp lại những vấn đề cũ của dự án. Tôi chỉ nói với chị đến thế thôi" - Khắc nói. Ở vị trí và tình huống của Nguyệt, những lời nói của Khắc bắt đầu khiến cô dao động.

Khắc tác động đến điểm yếu để Nguyệt thay đổi một số nội dung kết luận thanh tra. Ảnh VTV

Trong khi đó, Mỹ Trinh - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam vẫn rất sốt ruột khi có tin cư dân Trinh Tam sẽ được cấp sổ song song với việc thanh tra sai phạm. Triển dù bề ngoài tỏ ra không liên quan nhưng thực ra vẫn dõi theo mọi thứ. Anh khẳng định Trinh Tam sẽ không được cấp sổ hồng nếu chưa giải quyết xong những vấn đề tồn đọng.

"Áp lực từ cư dân là thứ chính quyền sợ nhất, đằng nào thì việc kiện tụng của cư dân cũng loạn cả lên rồi. Ta cứ tranh thủ đẩy mạnh luôn để lãnh đạo tỉnh giải quyết ngay, tạo áp lực cho công tác thanh tra" - Triển nói với Trinh.

Khắc gặp Phó Bí thư tỉnh Sách để xin dừng lại mọi việc. Ảnh VTV

Trong một diễn biến khác, Khắc tìm gặp Phó Bí thư tỉnh Sách để bày tỏ muốn dừng lại mọi việc. "Dừng cái gì?" - ông Sách lạnh lùng hỏi. "Không muốn bị rơi xuống vực" - Khắc trả lời. "Chẳng phải cậu đang ở dưới đáy vực rồi sao?" - ông Sách hỏi lại.

Tập 35 phim "Lằn ranh" lên sóng lúc 21h00 ngày 19/12 trên VTV1.

