Khắc nhắc đến con gái đang nằm viện khiến Nguyệt lung lay về kết luận thanh tra
GĐXH - Trong tập 35 phim "Lằn ranh", Khắc gây sức ép, ám chỉ những can thiệp từ phía trên vào kết luận thanh tra khiến Nguyệt lung lay.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 35 phim "Lằn ranh", nhờ có Triển mách nước nên Khắc biết rất rõ điểm yếu của Nguyệt. Do vậy, ngoài thẳng thắn đề đạt nguyện vọng ra thì Khắc không quên nhắc đến vai trò người mẹ khi con gái Nguyệt đang nằm viện: "Cả tôi và chị đều biết là không còn nhiều thời gian, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo chị cần phải làm nhanh cơ mà. Con gái chị cũng vậy, cần phải quyết định sớm" - Khắc nói thêm.
Nguyệt thì chẳng thể nào phủ nhận điều đó. Kết luận thanh tra chắc sẽ còn nhiều người can thiệp, đâu chỉ mình Khắc. "Không chỉ doanh nghiệp, cả những người ở trên cao cũng không muốn lặp lại những vấn đề cũ của dự án. Tôi chỉ nói với chị đến thế thôi" - Khắc nói. Ở vị trí và tình huống của Nguyệt, những lời nói của Khắc bắt đầu khiến cô dao động.
Trong khi đó, Mỹ Trinh - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam vẫn rất sốt ruột khi có tin cư dân Trinh Tam sẽ được cấp sổ song song với việc thanh tra sai phạm. Triển dù bề ngoài tỏ ra không liên quan nhưng thực ra vẫn dõi theo mọi thứ. Anh khẳng định Trinh Tam sẽ không được cấp sổ hồng nếu chưa giải quyết xong những vấn đề tồn đọng.
"Áp lực từ cư dân là thứ chính quyền sợ nhất, đằng nào thì việc kiện tụng của cư dân cũng loạn cả lên rồi. Ta cứ tranh thủ đẩy mạnh luôn để lãnh đạo tỉnh giải quyết ngay, tạo áp lực cho công tác thanh tra" - Triển nói với Trinh.
Trong một diễn biến khác, Khắc tìm gặp Phó Bí thư tỉnh Sách để bày tỏ muốn dừng lại mọi việc. "Dừng cái gì?" - ông Sách lạnh lùng hỏi. "Không muốn bị rơi xuống vực" - Khắc trả lời. "Chẳng phải cậu đang ở dưới đáy vực rồi sao?" - ông Sách hỏi lại.
Tập 35 phim "Lằn ranh" lên sóng lúc 21h00 ngày 19/12 trên VTV1.
Hiếu muốn biến Tú thành bạn đời, Hoàng 'cận' khiêu chiến với 'Đại bản doanh'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu quyết tâm theo đuổi Tú mặc dù bị từ chối, trong khi đó Hoàng "cận" xuất hiện khiến nhóm "Đại bản doanh" khó chịu.
Nguyệt cân não trước gợi mở hướng 'tháo gỡ' vụ thanh tra Trinh TamXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Khắc đến gặp Nguyệt giữa lúc việc thanh tra Tập đoàn Trinh Tam đang căng thẳng, việc gợi ý về vật chất khiến Nguyệt cân não trước lựa chọn.
'Trai đểu' Hiếu tổn thương khi Tú tiết lộ bí mậtXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã nói thẳng với Hiếu rằng người cô yêu chính là chồng sắp cưới của Duyên - bạn gái cũ của Hiếu.
Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ôngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Hiếu chuyện bắt gặp anh ta cùng với Duyên vào khách sạn.
Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 34 "Lằn ranh", số tiền mà Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam đưa cho Khắc đủ để anh có thể xây dựng một tổ ấm.
Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, phim điện ảnh "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3, VTV8 vào ngày 21/12.
Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đoàn Văn Hậu đã kể lại hành trình bị thương và học cách vượt qua để vực dậy tinh thần chiến đấu cùng đồng đội khiến khán giả xúc động.
Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy địnhXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Đoàn thanh tra tiếp tục tìm ra sai phạm tại dự án chung cư Trinh Tam, trong khi đó Triển lại muốn sớm có kết quả thanh tra để báo cáo Phó bí thư tỉnh Sách.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sảnXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình trái dấu", ông Phi được con gái giới thiệu thử làm công việc mới mà ai cũng thấy ông phù hợp.
Lên Điện Biên xem Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - LàoXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào lần thứ IX sẽ diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong 3 ngày 19–21/12. Đây là sự kiện văn hóa thường niên do các địa phương có chung đường biên giới luân phiên tổ chức.
Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Đoàn Văn Hậu đã kể lại hành trình bị thương và học cách vượt qua để vực dậy tinh thần chiến đấu cùng đồng đội khiến khán giả xúc động.