'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' lên sóng tập đầu tiên ngày 27/6

"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là hành trình tiếp nối, mở ra một không gian chiêm nghiệm sâu sắc. Đó là một cuộc dịch chuyển mang tính "tự thân", nơi mỗi nghệ sĩ tìm thấy động lực từ chính nguồn nội lực cốt lõi, từ đó nâng tầm tư duy nghệ thuật và hoàn thiện một bản ngã độc bản, vững chãi hơn trước mọi chông gai.

Với sự góp mặt của 34 "Anh tài" đa dạng thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật, Anh trai vượt ngàn chông gai được xây dựng với tính đối đầu và kịch tính cao hơn. X-Part (phần viết thêm mới cho các ca khúc) và X-Song (ca khúc mới được viết thêm) trở thành những yếu tố xuyên suốt hành trình, góp phần tạo nên những thử thách mới dành cho các "Anh tài".

Các "Anh tài" mùa giải 2026 hội ngộ trong sự kiện họp báo ra mắt chương trình. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, mùa giải 2026 lần đầu tiên vinh danh danh hiệu “Chiến tướng” sau mỗi vòng công diễn. Danh hiệu này được trao cho Anh tài xuất sắc nhất dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi thứ hạng đầy kịch tính.



Năm 2026, trong dàn Anh tài, đáng chú ý ghi nhận sự xuất hiện của khá nhiều nghệ sĩ nổi bật, có thể kể tới Nguyễn Văn Chung, Hoàng Tôn, Vương Anh Tú, Trịnh Thăng Bình - những "cỗ máy tạo hit" của V-Pop.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (giữa) hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ. (Ảnh: BTC)

Qua trailer chính thức, các nghệ sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn về động lực, áp lực khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2026". Áp lực ấy đến với ngay cả những Anh tài của K24 vốn được xem là vượt trội về kinh nghiệm, bản lĩnh như Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê, Duy Khánh...

"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" sở hữu format mới mang tính cạnh tranh cao hơn, đồng thời mở ra nhiều không gian để các nghệ sĩ bộc lộ trọn vẹn năng lực cá nhân. Hành trình thi đấu năm nay được cụ thể hóa qua 7 sân khấu lớn - bao gồm sân khấu Hội ngộ, 5 vòng Công diễn và đêm Chung kết được xây dựng thành một hành trình kể chuyện bằng âm nhạc, phản chiếu trọn vẹn từng cột mốc trưởng thành lẫn thế giới nội tâm sâu kín của người đàn ông.

Trailer chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2026" được công bố tối 22/6.

Không chỉ là một chương trình giải trí, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" tiếp tục theo đuổi giá trị cốt lõi là lan tỏa cảm hứng sống tích cực và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn. Thông qua hành trình của 34 "Anh tài", chương trình mong muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi người trẻ đều có thể thay đổi tương lai của mình, và mỗi người trưởng thành đều luôn có cơ hội để bắt đầu một hành trình mới.

"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" lên sóng lúc 20h thứ Bảy hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 27/6.

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