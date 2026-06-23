'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' lên sóng tập đầu tiên ngày 27/6
GĐXH - "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" chính thức bắt đầu từ tuần này với tập đầu tiên lên sóng ngày 27/6.
"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là hành trình tiếp nối, mở ra một không gian chiêm nghiệm sâu sắc. Đó là một cuộc dịch chuyển mang tính "tự thân", nơi mỗi nghệ sĩ tìm thấy động lực từ chính nguồn nội lực cốt lõi, từ đó nâng tầm tư duy nghệ thuật và hoàn thiện một bản ngã độc bản, vững chãi hơn trước mọi chông gai.
Với sự góp mặt của 34 "Anh tài" đa dạng thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật, Anh trai vượt ngàn chông gai được xây dựng với tính đối đầu và kịch tính cao hơn. X-Part (phần viết thêm mới cho các ca khúc) và X-Song (ca khúc mới được viết thêm) trở thành những yếu tố xuyên suốt hành trình, góp phần tạo nên những thử thách mới dành cho các "Anh tài".
Đặc biệt, mùa giải 2026 lần đầu tiên vinh danh danh hiệu “Chiến tướng” sau mỗi vòng công diễn. Danh hiệu này được trao cho Anh tài xuất sắc nhất dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi thứ hạng đầy kịch tính.
Năm 2026, trong dàn Anh tài, đáng chú ý ghi nhận sự xuất hiện của khá nhiều nghệ sĩ nổi bật, có thể kể tới Nguyễn Văn Chung, Hoàng Tôn, Vương Anh Tú, Trịnh Thăng Bình - những "cỗ máy tạo hit" của V-Pop.
Qua trailer chính thức, các nghệ sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn về động lực, áp lực khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2026". Áp lực ấy đến với ngay cả những Anh tài của K24 vốn được xem là vượt trội về kinh nghiệm, bản lĩnh như Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê, Duy Khánh...
"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" sở hữu format mới mang tính cạnh tranh cao hơn, đồng thời mở ra nhiều không gian để các nghệ sĩ bộc lộ trọn vẹn năng lực cá nhân. Hành trình thi đấu năm nay được cụ thể hóa qua 7 sân khấu lớn - bao gồm sân khấu Hội ngộ, 5 vòng Công diễn và đêm Chung kết được xây dựng thành một hành trình kể chuyện bằng âm nhạc, phản chiếu trọn vẹn từng cột mốc trưởng thành lẫn thế giới nội tâm sâu kín của người đàn ông.
Không chỉ là một chương trình giải trí, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" tiếp tục theo đuổi giá trị cốt lõi là lan tỏa cảm hứng sống tích cực và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn. Thông qua hành trình của 34 "Anh tài", chương trình mong muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi người trẻ đều có thể thay đổi tương lai của mình, và mỗi người trưởng thành đều luôn có cơ hội để bắt đầu một hành trình mới.
"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" lên sóng lúc 20h thứ Bảy hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 27/6.
Sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương'Giải trí - 57 phút trước
GĐXH - Khánh Thi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chồng là Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì anh luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn che chở và đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường.
Diễn viên Quang Minh tuổi U70 phong độ bên vợ trẻGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Quang Minh trong một sự kiện thời trang đã xuất hiện cùng vợ trẻ. Điều khiến khán giả chú ý, ở tuổi U70 nam diễn viên vẫn phong độ.
Đôi bạn thân Khuê và Cương bất hòa vì 'chiêu trò' của Tuyết LanXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Sau khi biết Cương đến dự sinh nhật Tuyết Lan và làm thân với Thái, Khuê giận Cương đến mức nghỉ chơi.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ khoe vũ đạo như dancerGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe vũ đạo trong sự kiện ra mắt chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Để tham gia chương trình này, nam nhạc sĩ đã dày công luyện tập nhiều kỹ năng mới.
Dàn sao 'Bỗng dưng muốn khóc' sau 18 năm: Người làm dâu hào môn, người lẻ bóngCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
18 năm sau khi tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" có nhiều đổi thay.
Tin sao 22/6: Hari Won đón tuổi mới với nhan sắc 'gây sốt', Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hônGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Hari Won khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi nhan sắc "lão hóa ngược", trong khi đó Quỳnh Anh Shyn được bạn trai Stylist Nam Phùng trao nhẫn cầu hôn.
Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 23/6 trên VTVXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Ngày 23/6, FIFA World Cup 2026 tiếp tục mang đến những màn so tài đáng chú ý với sự góp mặt của Argentina, Pháp, Na Uy, Áo.
Nhân sinh nhật Hari Won, Trấn Thành nhắn gửi: 'Phụ nữ cứ được yêu thương mỗi ngày là tự nhiên đẹp và trẻ ra thôi'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Trấn Thành không ngần ngại bày tỏ tình cảm chân thành dành cho Hari Won nhân dịp sinh nhật cô. Theo nam MC, bà xã luôn trẻ trung, xinh đẹp nhờ được yêu thương mỗi ngày.
Tuyết Lan bày tỏ tình cảm với Cương bằng nụ hônXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Khuê và Cương quyết định nghỉ chơi với Tuyết Lan nhưng cuối cùng Cương lại không làm được.
Con gái H'Hen Niê mới 9 tháng tuổi diện bikini cực 'slay'Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Bé Harley - con gái của Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - tiếp tục khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi diện bikini màu hồng cực đáng yêu bên người bạn nhí.
Con trai Khánh Thi - Phan Hiển rạng rỡ trong ngày đặc biệtGiải trí
GĐXH - Kubi - con trai của Khánh Thi và Phan Hiển, vừa hoàn thành chương trình tiểu học và chuẩn bị bước vào một hành trình học tập mới. Từ nhỏ, cậu bé đã nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp nối sự nghiệp dancesport của bố mẹ.