Tin sao 22/6: Hari Won đón tuổi mới với nhan sắc 'gây sốt', Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn
GĐXH - Hari Won khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi nhan sắc "lão hóa ngược", trong khi đó Quỳnh Anh Shyn được bạn trai Stylist Nam Phùng trao nhẫn cầu hôn.
Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 23/6 trên VTVXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 23/6, FIFA World Cup 2026 tiếp tục mang đến những màn so tài đáng chú ý với sự góp mặt của Argentina, Pháp, Na Uy, Áo.
Nhân sinh nhật Hari Won, Trấn Thành nhắn gửi: 'Phụ nữ cứ được yêu thương mỗi ngày là tự nhiên đẹp và trẻ ra thôi'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Trấn Thành không ngần ngại bày tỏ tình cảm chân thành dành cho Hari Won nhân dịp sinh nhật cô. Theo nam MC, bà xã luôn trẻ trung, xinh đẹp nhờ được yêu thương mỗi ngày.
Tuyết Lan bày tỏ tình cảm với Cương bằng nụ hônXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Khuê và Cương quyết định nghỉ chơi với Tuyết Lan nhưng cuối cùng Cương lại không làm được.
Con gái H'Hen Niê mới 9 tháng tuổi diện bikini cực 'slay'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Bé Harley - con gái của Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - tiếp tục khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi diện bikini màu hồng cực đáng yêu bên người bạn nhí.
Con gái 4 tuổi của Lương Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang gây chú ýGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Sau 5 năm chung sống, Lương Xuân Trường và Nhuệ Giang tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Điều khiến fan chú ý là con gái Little Daisy 4 tuổi của cặp đôi lần đầu lộ diện.
Trang Pháp khởi đầu trong nước mắt nhưng hiện tại lại như mơ ở 'Đạp gió 2026'Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Trang Pháp chính thức góp mặt tại chung kết chương trình "Đạp gió 2026" sau màn trình diễn bùng nổ vừa qua.
Diệu (Quỳnh Châu) ghê sợ khi đối diện với người chồng ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Diệu trở về nhà lấy quần áo để bỏ đi hẳn, mọi lời nói của chồng đều khiến cô liên tưởng đến chuyện anh ta ngoại tình.
Con trai Khánh Thi - Phan Hiển rạng rỡ trong ngày đặc biệtGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Kubi - con trai của Khánh Thi và Phan Hiển, vừa hoàn thành chương trình tiểu học và chuẩn bị bước vào một hành trình học tập mới. Từ nhỏ, cậu bé đã nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp nối sự nghiệp dancesport của bố mẹ.
Mỹ nhân màn ảnh từng là thủ khoa Báo chí, Hoa khôi Tây Đô giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước
Người đẹp này từng là Hoa khôi Tây Đô, thủ khoa Báo chí và gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt trước khi chọn cuộc sống bình yên bên đạo diễn trăm tỷ.
Tin sao 21/6: Động thái mới của Nam Anh, Á hậu Ngô Thùy Linh gợi cảm ở tuổi 42Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Nam Anh chia sẻ về vẻ đẹp và chiếc vương miện, trong khi Á hậu Ngô Thùy Linh gây ngỡ ngàng trước sắc vóc gợi cảm ở tuổi 42.
Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Công an ập vào phòng và chứng kiến cảnh Quý Hoàng đang ở trong tình trạng phê thuốc, hoàn toàn không biết gì.