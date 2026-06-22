Tin sao 22/6: Hari Won đón tuổi mới với nhan sắc 'gây sốt', Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn

Ca sĩ Phương Vy gây ấn tượng với cộng đồng mạng khi chia sẻ hình ảnh gợi cảm và tự hào về làn da nâu của mình. "Có lúc ai cũng mê da trắng sứ, da trắng sữa… còn mình vẫn chọn yêu làn da nâu của mình. Vì vẻ đẹp chưa bao giờ chỉ được quyết định bởi một tông màu da", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.