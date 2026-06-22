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Tin sao 22/6: Hari Won đón tuổi mới với nhan sắc 'gây sốt', Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn

Thứ hai, 19:02 22/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Hari Won khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi nhan sắc "lão hóa ngược", trong khi đó Quỳnh Anh Shyn được bạn trai Stylist Nam Phùng trao nhẫn cầu hôn.

Hari Won đón tuổi mới rạng rỡ bên Quỳnh Anh Shyn nhận nhẫn cầu hôn - Ảnh 1.

Quỳnh Anh Shyn bày tỏ hạnh phúc và khoe nhẫn cầu hôn với khán giả trên trang cá nhân. Cô nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp showbiz.

Hari Won đón tuổi mới rạng rỡ bên Quỳnh Anh Shyn nhận nhẫn cầu hôn - Ảnh 2.

Stylist Nam Phùng trao nhẫn cầu hôn Quỳnh Anh Shyn tại Kyrgyzstan sau nhiều năm hẹn hò.

Hari Won đón tuổi mới rạng rỡ bên Quỳnh Anh Shyn nhận nhẫn cầu hôn - Ảnh 3.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy khoe nhan sắc qua loạt ảnh mới nhất, cô được nhận xét ngày càng sắc sảo.

Hari Won đón tuổi mới rạng rỡ bên Quỳnh Anh Shyn nhận nhẫn cầu hôn - Ảnh 4.

Sau 8 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy vẫn giữ được nhan sắc và hình thể đẹp ấn tượng.

Hari Won đón tuổi mới rạng rỡ bên Quỳnh Anh Shyn nhận nhẫn cầu hôn - Ảnh 5.

Thiều Bảo Trâm chia sẻ hình ảnh bên cạnh sân khấu biểu diễn với diện mạo đầy ấn tượng. Nữ ca sĩ trong trang phục biểu diễn bài hát "Thỏ săn mồi" gợi cảm, cuốn hút.

Hari Won đón tuổi mới rạng rỡ bên Quỳnh Anh Shyn nhận nhẫn cầu hôn - Ảnh 6.

Tổng thể của nữ ca sĩ đã được cư dân mạng khen ngợi hết lời, thậm chí còn cho rằng diện mạo của Thiều Bảo Trâm không hề thua kém các nữ idol xứ Hàn.

Hari Won đón tuổi mới rạng rỡ bên Quỳnh Anh Shyn nhận nhẫn cầu hôn - Ảnh 7.

Ca sĩ Phương Vy gây ấn tượng với cộng đồng mạng khi chia sẻ hình ảnh gợi cảm và tự hào về làn da nâu của mình. "Có lúc ai cũng mê da trắng sứ, da trắng sữa… còn mình vẫn chọn yêu làn da nâu của mình. Vì vẻ đẹp chưa bao giờ chỉ được quyết định bởi một tông màu da", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Hari Won đón tuổi mới rạng rỡ bên Quỳnh Anh Shyn nhận nhẫn cầu hôn - Ảnh 8.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Vy ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhờ giọng hát nội lực, phong cách đa dạng và đặc biệt là thương hiệu làn da nâu khỏe khoắn, rạng rỡ.

Hari Won đón tuổi mới rạng rỡ bên Quỳnh Anh Shyn nhận nhẫn cầu hôn - Ảnh 9.

Trên trang cá nhân, Hari Won vừa đăng tải bộ ảnh mới để đánh dấu cột mốc đón tuổi mới. Ngay lập tức, bài viết đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Hari Won đón tuổi mới rạng rỡ bên Quỳnh Anh Shyn nhận nhẫn cầu hôn - Ảnh 10.

Phần lớn khán giả cho rằng thời gian dường như đã "bỏ quên" nữ nghệ sĩ khi cô vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng thanh xuân như mười chín, đôi mươi.

(Ảnh FB nhân vật)

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