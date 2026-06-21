Tin sao 21/6: Động thái mới của Nam Anh, Á hậu Ngô Thùy Linh gợi cảm ở tuổi 42

"Đừng so sánh hành trình của mình với người khác, vì mỗi người đều có một thời điểm toả sáng riêng. Đủ kiên trì mọi cánh cửa sẽ mở ra theo cách bất ngờ, vững vàng hơn vào ngày mai", nữ diễn viên viết.