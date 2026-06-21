Tin sao 21/6: Động thái mới của Nam Anh, Á hậu Ngô Thùy Linh gợi cảm ở tuổi 42
GĐXH - Nam Anh chia sẻ về vẻ đẹp và chiếc vương miện, trong khi Á hậu Ngô Thùy Linh gây ngỡ ngàng trước sắc vóc gợi cảm ở tuổi 42.
Con gái H'Hen Niê 'đốn tim' fan với ánh mắt chăm chú, phong thái 'tiểu hoa hậu'Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Con gái H'Hen Niê gây sốt với dáng ngồi thẳng tắp, chăm chú quan sát cuộc sống trong video chia sẻ của ba Khôi.
Phương Oanh tậu xe hơiGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh vui mừng khoe chiếc xe hơi đầu tiên của mình sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025.
Phương Nam 'Mưa đỏ' làm bố đơn thân trong 'Chuyến đi nhớ đời'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Phương Nam có vai chính điện ảnh trong phim "Chuyến đi nhớ đời", phim dự kiến ra rạp vào cuối năm nay.
Con riêng của vợ Văn Thanh gây chú ý trong ngày cưới của mẹGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Trần Bích Hạnh - vợ Văn Thanh lần đầu công khai con gái riêng tại đám cưới ở Hà Nội. Nam cầu thủ tuyên bố: “Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con”.
'Bé' Xuân Nghi chính thức lên xe hoa, hạnh phúc viên mãn bên chồng kỹ sư Việt kiềuGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - 'Bé' Xuân Nghi ngày nào giờ đã trưởng thành và có một hôn lễ hạnh phúc, ấm cúng bên chồng kỹ sư Việt kiều và gia đình, bạn bè.
Bị Hương Giang chấm 5 điểm, Pháo có màn ứng xử gây bão tại Miss Grand VietnamGiải trí - 14 giờ trước
Xuất hiện tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026, Pháo gây chú ý với màn ứng xử thông minh khi được Hương Giang giả định chỉ chấm 5 điểm.
Mẹ ruột Lý Hùng tuổi xế chiều đón sinh nhật bình yên, ấm áp bên con cháuGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Mẹ ruột của Lý Hùng mới đây đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật trong không khí ấm cúng, quây quần bên con cháu. Dù đã ở tuổi xế chiều, bà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phúc hậu cùng thần thái sang trọng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tin sao 20/6: Khổng Tú Quỳnh 'Công chúa dâu tây' gợi cảm ở tuổi 35, Hồ Ngọc Hà gây chú ý với phụ kiện xa xỉGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đầy gợi cảm khi tham dự sự kiện thời trang, trong khi đó Hồ Ngọc Hà - Kim Lý gây chú ý bởi những phụ kiện xa xỉ hàng tỷ đồng.
Nam diễn viên/MC nổi tiếng VTV: Từng là thủ môn Thể Công, giã từ sân cỏ vì lý do bất ngờ, tuổi 42 hôn nhân kín tiếngGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Từng là thủ môn vô địch U16 quốc gia trong màu áo Thể Công, Tuấn Tú được biết đến là MC, diễn viên quen thuộc trên sóng VTV. Lý do anh giã từ sân cỏ khiến nhiều người bất ngờ và cũng là tiếc nuối lớn.
Nữ sinh quê Hưng Yên, Đắk Lắk cùng nhiều gương mặt quen thuộc lọt top 31 Miss Grand Vietnam 2026Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Top 31 Miss Grand Vietnam 2026 đã được công bố, với nhiều thí sinh nổi bật từ các cuộc thi trước. Trịnh Yến Nhi và Nguyễn Thị Kim Anh là những gương mặt đáng chú ý.
Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Công an ập vào phòng và chứng kiến cảnh Quý Hoàng đang ở trong tình trạng phê thuốc, hoàn toàn không biết gì.