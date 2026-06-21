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Tin sao 21/6: Động thái mới của Nam Anh, Á hậu Ngô Thùy Linh gợi cảm ở tuổi 42

Chủ nhật, 20:01 21/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Nam Anh chia sẻ về vẻ đẹp và chiếc vương miện, trong khi Á hậu Ngô Thùy Linh gây ngỡ ngàng trước sắc vóc gợi cảm ở tuổi 42.

Tin sao 21/6: Nam Anh - Ảnh 1.

Nam Anh (tên thật Lệ Nam), vượt qua em gái Nam Em và 28 thí sinh để giành vương miện Miss Cosmo TP HCM. Trên trang cá nhân, người đẹp đã có động thái mới khi đăng hình ảnh xinh đẹp rạng rỡ khi đội vương miện, tham gia sự kiện thời trang.

Tin sao 21/6: Nam Anh - Ảnh 2.

"Vẻ đẹp thật sự không nằm ở chiếc vương miện, mà nằm ở trái tim biết yêu thương và truyền cảm hứng", Nam Anh viết trên trang cá nhân.

Tin sao 21/6: Nam Anh - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, Á hậu Ngô Thùy Linh đăng tải bức ảnh khoe dáng gợi cảm. Nhan sắc hiện đại và quyến rũ của á hậu nhận được nhiều lời khen của bạn bè, người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Tin sao 21/6: Nam Anh - Ảnh 4.

Á hậu Ngô Thùy Linh là 1 trong những nàng Á hậu xinh đẹp, đảm đang được nhiều chị em yêu thích. Trên trang cá nhân của mình, cô thường đăng tải những clip, hình ảnh về làm đẹp, chăm chút cho gia đình.

Tin sao 21/6: Nam Anh - Ảnh 5.

Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng chia sẻ những hình ảnh đi nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Đà Nẵng.

Tin sao 21/6: Nam Anh - Ảnh 6.

Giây phút vui vẻ, hạnh phúc của Minh Hằng và con trai khi cô dạy con tập bơi.

Tin sao 21/6: Nam Anh - Ảnh 7.

Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với những hình ảnh mới thời trang sang chảnh, khuôn mặt xinh tươi đầy thần thái và chia sẻ điều tâm huyết.

Tin sao 21/6: Nam Anh - Ảnh 8.

"Đừng so sánh hành trình của mình với người khác, vì mỗi người đều có một thời điểm toả sáng riêng. Đủ kiên trì mọi cánh cửa sẽ mở ra theo cách bất ngờ, vững vàng hơn vào ngày mai", nữ diễn viên viết.

(Ảnh FB nhân vật)

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