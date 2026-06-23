Đôi bạn thân Khuê và Cương bất hòa vì 'chiêu trò' của Tuyết Lan
GĐXH - Sau khi biết Cương đến dự sinh nhật Tuyết Lan và làm thân với Thái, Khuê giận Cương đến mức nghỉ chơi.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 18 phim "Phía bên kia thành phố", khi biết Cương cho mình "leo cây" vì tới dự sinh nhật Tuyết Lan, Khuê rất tức giận.
Thậm chí, khi Cương hỏi bài Khuê với giọng quát tháo gắt gỏng: "Để yên đừng động người tao!". Cả lớp đều rất bất ngờ với thái độ của đôi bạn này chỉ trừ Tuyết Lan có vẻ rất đắc chí.
Tiến chính là người tỉnh táo nhất khi xâu chuỗi lại mọi sự kiện. Bức xúc trước cảnh "anh em tương tàn", Tiến đã thẳng thắn phân tích cho Khuê thấy nguồn cơn của mọi rắc rối.
"Từ lúc Tuyết Lan vào nhóm, nội bộ chúng mày lục đục hẳn. Biết là thằng Cương thích Tuyết Lan, bảo gì cũng làm rồi. Nhưng tao vẫn thấy lạ lắm. Mày nhớ vừa nãy mày xích mích với thằng Cương không? Tao nhìn thấy Tuyết Lan cười đấy, mà kiểu thỏa mãn lắm".
"Đáng lẽ lúc đấy nó phải đứng lên can chúng mày, nhưng nó lại ngồi nhìn, xong rồi để thằng Thái lên mặt với thằng Cương. Tao thắc mắc không biết là nó đang âm mưu cái gì nữa... như kiểu là nó muốn chia rẽ hai chúng mày", Tiến nói.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, bà Tuyết Nhung gặng hỏi con gái về những món quà chất đống trên giường dù không phải dịp sinh nhật cô. Tuyết Lan chỉ lạnh nhạt rằng đó là quà của mấy bạn ở trường cũ. Dù mẹ Tuyết Lan đã nhẹ nhàng nhắc nhở con gái năm nay là năm cuối cấp, cần tập trung học hành và tránh xao nhãng, nhưng thái độ của cô vẫn vô cùng thờ ơ.
Bà Tuyết Nhung trách cứ con gái vì cố tình không nghe điện thoại của bố, khiến bà phải chịu sự tra hỏi, áp lực suốt cả buổi tối.
Thế nhưng, Tuyết Lan chỉ có hai cách để giao tiếp với mẹ. Một là chống đối, và hai là coi mẹ như người vô hình. "Con xem lại cách cư xử của con đi", bà Nhung cảnh cáo.
Tập 18 "Phía bên kia thành phố" lên sóng lúc 21h00 ngày 23/6 trên VTV1.
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