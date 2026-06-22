Diệu (Quỳnh Châu) ghê sợ khi đối diện với người chồng ngoại tình

Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", Sinh (Quang Sự) đã tìm thấy Diệu (Quỳnh Châu) và đưa cô về phòng trọ của Vân (Ngọc Huyền) - em gái của Sinh.

Thay vì đến homestay, Sinh cho rằng chỗ ở chỗ Vân vừa sạch sẽ lại không tốn tiền. Trong khi đó, Vân rất bất ngờ và tò mò vì sự xuất hiện của Diệu nhưng Sinh chỉ tiết lộ lý do gia đình, không muốn cho ông Đăng (NSƯT Chí Trung) biết. Vết thương ở chân của Diệu cũng được anh em Sinh xử lý an toàn.

Sinh tìm ra Diệu và đưa về nhà em gái tá túc ít hôm. Ảnh VTV

Sau khi ổn định tâm lý hơn, Diệu trở về nhà lấy đồ đạc nhưng Dương (Tiến Lộc) ngăn cản vợ rời đi, bởi nếu ai phải đi thì người đó là anh. Mỗi lời nói của Dương đều khiến Diệu liên tưởng đến chuyện anh ngoại tình. Việc Dương hàng đêm "đi xử lý việc gấp ở công ty" khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Khi Dương tiết lộ cô bồ đã bỏ đi sau đêm đó, Diệu càng cảm thấy tổn thương và không tin. Cô cho rằng Dương sợ vợ tìm đến đánh ghen nên nói dối như vậy.

Diệu cảm thấy ghê sợ trước việc chồng ngoại tình. Ảnh VTV

Tập 16 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 22/6 trên VTV3.

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