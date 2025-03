Bà bầu lên đỉnh có ảnh hưởng tới thai nhi?

"Chuyện ấy" ở từng giai đoạn thai kỳ

3 tháng đầu: Cảm giác buồn nôn và mỏi mệt làm giảm hứng khởi tình dục. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên bạn nên tránh "yêu" trong 3 tháng đầu để hạn chế nguy cơ sảy thai. Do đó, việc quan hệ lên đỉnh khi mang thai tháng đầu là điều không được khuyến khích.

3 tháng giữa: Thời điểm này, cơ thể bạn sẽ có nhiều thay đổi khi ngực trở nên nhạy cảm hơn, âm đạo sung huyết hơn, vì thế bạn sẽ dễ đạt cực khoái. Giai đoạn này khá là an toàn trong việc quan hệ tình dục với các mẹ bầu có sức khỏe bình thường.

3 tháng cuối: Ở giai đoạn này, đôi khi việc lên đỉnh khi mang thai sẽ làm phát sinh các cơn co thắt tử cung nhưng các cơ co này không giống như cơn co trong chuyển dạ và không kéo dài. Nếu quan hệ tình dục vào những ngày sắp sinh thì có thể có những cơn co tử cung kéo dài khoảng nửa giờ.

Lên đỉnh khi mang thai và một số sự thật thú vị

Lên đỉnh khi mang thai giúp giảm stress: Khi bà bầu lên đỉnh, cơ thể sẽ tiết ra andrenaline, làm gia tăng cảm xúc và giảm căng thẳng để bạn có giấc ngủ ngon. Ngoài ra, việc này còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Hỗ trợ cho việc chuyển dạ: Việc đạt cực khoái giúp cải thiện khung xương chậu, điều này rất cần thiết cho việc chuyển dạ. Bởi trong quá trình chuyển dạ và sinh con, các cơ xương chậu sẽ phải làm hết công suất để đẩy em bé ra ngoài. Việc mẹ bầu lên đỉnh khi mang thai là cách để cơ thể tập luyện nhằm tăng cường sức khỏe cho ngày trọng đại này.

Tăng sức mạnh của cơ: Trong thời gian mang thai, bạn sẽ đi tiểu nhiều hơn bình thường. Nguyên nhân là do bé ngày một lớn sẽ tạo áp lực lên bàng quang. Việc mẹ bầu đạt cực khoái có thể giúp tăng cường sức mạnh các cơ để kiểm soát việc lưu trữ nước tiểu trong cơ thể.

Khi đạt cực khoái thai nhi cổ tử cung co bóp mạnh hơn và thai nhi của động nhiều hơn nhưng không có ảnh hưởng gì nhiều.

Tăng tự tin: Do sự thay đổi nội tiết tố, bạn sẽ rất dễ thay đổi tâm trạng và hay cảm thấy chán nản. Hoạt động quan hệ tình dục với chồng và đạt được cực khoái có thể giúp bạn thấy vui vẻ và hạnh phúc, từ đó bạn sẽ thấy tự tin hơn.

Đau bụng dưới: Đau bụng dưới là điều khá bình thường trong thai kỳ, mỗi lần đạt cực khoái, cường độ của những cơn đau cũng sẽ khác nhau.