Quan hệ khi mang thai tháng thứ 7 có an toàn không? Lợi ích khi quan hệ vào tháng thứ 7 thai kỳ

Những thay đổi của mẹ bầu ở tháng thứ 7

Cơ thể mẹ bầu

Bụng bầu to tròn: Em bé trong bụng đã lớn hơn, khiến bụng mẹ bầu to ra nhanh chóng, tạo nên cảm giác nặng nề, bất tiện trong di chuyển.

Bầu ngực mẹ trở nên to và căng hơn, đôi khi gây đau nhức, là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang chuẩn bị cho việc tiết sữa sau sinh.

Mệt mỏi: Cảm giác mệt mỏi, uể oải, dễ bị chóng mặt là điều thường gặp ở mẹ bầu tháng thứ 7.

Phù nề: Chân, tay, thậm chí cả mặt mẹ bầu có thể bị phù do lượng máu lưu thông trong cơ thể tăng lên, gây tích tụ nước ở các chi.

Nhiều cặp đôi lo lắng khi quan hệ tình dục trong thai kỳ.

Đau lưng và ợ nónhg: Áp lực từ tử cung lên cơ thể, đặc biệt là vùng lưng, dễ gây đau nhức. Ngoài ra, chứng ợ nóng cũng thường xuất hiện do thay đổi nội tiết tố.

Tâm lý mẹ bầu

Giảm ham muốn: Sự thay đổi nội tiết tố và áp lực từ thai kỳ có thể khiến mẹ bầu giảm ham muốn tình dục. Cảm giác nặng nề, mệt mỏi và thay đổi hình thể cũng ảnh hưởng đến tâm lý, khiến mẹ bầu ít muốn gần gũi chồng.

Dễ cáu gắt: Mẹ bầu tháng thứ 7 thường nhạy cảm và dễ bị kích động. Những thay đổi nội tiết tố, thiếu ngủ và cảm giác mệt mỏi khiến mẹ bầu dễ cáu gắt, bực bội.

Lo lắng: Mẹ bầu bắt đầu lo lắng về việc sinh nở, chăm sóc con sau sinh và những thay đổi cuộc sống sau khi bé chào đời.

Quan hệ khi mang thai tháng thứ 7 có an toàn không?

Quan hệ khi mang thai tháng thứ 7 thường an toàn nếu thai kỳ của bạn bình thường và không có bất kỳ biến chứng nào. Nước ối và cơ tử cung vững chắc sẽ bảo vệ em bé khỏi các tác động bên ngoài khi quan hệ.

Nếu mẹ bầu vẫn cảm thấy sức khỏe tốt và mong muốn duy trì quan hệ, thì việc tiếp tục chuyện ấy là hoàn toàn có thể.

Nếu không có các vấn đề như chuyển dạ sớm hoặc vấn đề về nhau thai, quan hệ tình dục thường không ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, cảm giác thoải mái và ham muốn có thể thay đổi do sự phát triển của thai kỳ. Nếu mẹ bầu vẫn cảm thấy sức khỏe tốt và mong muốn duy trì quan hệ, thì việc tiếp tục chuyện ấy là hoàn toàn có thể.

Lợi ích khi quan hệ vào tháng thứ 7 thai kỳ

Giảm căng thẳng: Quan hệ tình dục giúp cơ thể tiết ra hormone oxytocin, giúp giảm căng thẳng, lo lắng và cải thiện tâm trạng của mẹ bầu.

Tăng cường sự kết nối vợ chồng: Đời sống tình dục lành mạnh giúp duy trì sự gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng, đồng thời làm tăng cảm giác gần gũi, yêu thương.

Cải thiện giấc ngủ: Sau khi quan hệ, cơ thể mẹ bầu thường thư giãn hơn, giúp dễ dàng chìm vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn.

Tăng cường tuần hoàn máu: Quan hệ tình dục có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, điều này có lợi cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Giúp duy trì sự linh hoạt của cơ thể: Quan hệ tình dục nhẹ nhàng giúp mẹ bầu duy trì sự linh hoạt của cơ thể, giúp cơ bắp không bị cứng nhắc và giảm bớt cảm giác đau nhức.

Do vậy, quan hệ tình dục trong tháng thứ 7 của thai kỳ có thể mang lại nhiều lợi ích, từ việc giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ đến tăng cường sự kết nối vợ chồng và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của mẹ bầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là luôn lắng nghe cơ thể và chú ý đến bất kỳ dấu hiệu bất thường nào để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Những rủi ro tiềm ẩn khi quan hệ tháng thứ 7 thai kỳ

Quan hệ tình dục trong tháng thứ 7 của thai kỳ thường an toàn, nhưng có thể tiềm ẩn một số rủi ro. Những nguy cơ bao gồm sinh non do co thắt tử cung, chảy máu nếu có vấn đề về nhau thai hoặc cổ tử cung, vỡ ối sớm và nguy cơ nhiễm trùng nếu vệ sinh không tốt.

Sự an toàn của mẹ và bé luôn là ưu tiên hàng đầu, vì vậy, điều quan trọng là duy trì một đời sống tình dục phù hợp với tình trạng sức khỏe và sự thoải mái của mẹ bầu.

Mẹ bầu cũng có thể cảm thấy không thoải mái hoặc đau đớn khi quan hệ do áp lực từ thai nhi. Đặc biệt, nếu có tiền sử bệnh lý như tiền sản giật hoặc tiểu đường thai kỳ, cần thận trọng và luôn tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Quan hệ khi mang thai tháng thứ 7 của thai kỳ thường an toàn cho thai nhi nếu mẹ bầu và thai nhi đều khỏe mạnh và không có nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm. Tuy nhiên, mỗi thai kỳ đều khác nhau và mẹ bầu cần chú ý đến cơ thể mình, lắng nghe các dấu hiệu và không ngần ngại tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bất kỳ lo lắng nào. Sự an toàn của mẹ và bé luôn là ưu tiên hàng đầu, vì vậy, điều quan trọng là duy trì một đời sống tình dục phù hợp với tình trạng sức khỏe và sự thoải mái của mẹ bầu.