Chuyện không... quan hệ và những tình huống có thai

Nguyên nhân

Xuất tinh ngoài

Nếu một trong hai người không quan hệ nhưng vẫn có tinh dịch tiếp xúc gần với âm đạo, có thể xảy ra hiện tượng thụ thai, đặc biệt nếu có tinh trùng trong chất nhờn của người nam.

Quan hệ khi mang thai tháng thứ 7 có an toàn không? Lợi ích khi quan hệ vào tháng thứ 7 thai kỳ GĐXH - Quan hệ thời kỳ mang thai luôn là vấn đề khiến nhiều cặp vợ chồng lo lắng, đặc biệt khi thai ở tháng thứ 7. Vậy quan hệ khi mang thai tháng thứ 7 có an toàn cho mẹ và bé hay không, cùng đọc bài viết dưới đây.

Thụ tinh nhân tạo (IUI)

Trường hợp làm IUI, tinh trùng sẽ được lọc rửa và bơm trực tiếp vào buồng tử cung ở giai đoạn rụng trứng. Chị em hoàn toàn có thể mang thai mà không cần phải quan hệ tình dục.

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Đây cũng là một trong những phương pháp hỗ trợ sinh sản. Ở phương pháp này, bác sĩ sẽ chọc hút trứng của người phụ nữ và lọc rửa tinh trùng của người nam. Trứng và tinh trùng sẽ được kết hợp trong ống nghiệm trong điều kiện môi trường lý tưởng để thụ tinh. Trong một số trường hợp khó khăn, có thể sử dụng phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI).

Trong một số trường hợp khó khăn, có thể sử dụng phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương trứng.

Sau khi thụ tinh, các phôi sẽ được nuôi cấy trong vài ngày (thường từ 3 đến 5 ngày), cho đến khi chúng đạt đến giai đoạn phôi nang thì bác sĩ sẽ tiến hành chuyển phôi vào trong tử cung của người nữ. Phương pháp này cho phép phụ nữ mang thai mà không cần quan hệ tình dục.

Lịch sử quan hệ gần

Nếu có quan hệ tình dục trước đó gần thời điểm rụng trứng, tinh trùng vẫn có thể sống trong cơ thể phụ nữ từ 3 đến 5 ngày, dẫn đến việc thụ thai.

Sai sót trong việc sử dụng biện pháp tránh thai: Một số biện pháp tránh thai như bao cao su có thể bị rách hoặc không hiệu quả nếu không được sử dụng đúng cách.

Một số dấu hiệu nhận biết mang thai sớm

Cơ thể mệt mỏi bất thường

Cảm giác mệt mỏi, uể oải mà không rõ nguyên nhân có thể là một dấu hiệu sớm của mang thai. Trên thực tế, có không ít chị em phụ nữ khi mang thai sẽ có biểu hiện mệt mỏi. Nguyên nhân là do lúc này cơ thể phải hoạt động liên tục để cấp dưỡng cho bào thai.

Chảy máu âm đạo ngoài kỳ kinh

Sau khoảng 6 - 12 ngày, trứng được thụ tinh, niêm mạc tử cung bong ra dẫn đến hiện tượng chảy máu âm đạo. Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết mang thai sớm mà không phải ai cũng biết.

Lượng máu chảy ra từ âm đạo lúc này hoàn toàn khác với máu kinh bởi máu chỉ rỉ ra một chút ở quần lót. Máu có thể có màu đỏ nhạt, màu hồng hoặc màu nâu với thời gian ra máu khoảng 24 - 48 giờ.

Nhiệt độ cơ thể tăng

Khi mang thai, nhiệt độ cơ thể của phụ nữ thường có sự thay đổi do sự tác động của hormone, đặc biệt là hormone progesterone. Nhiệt độ cơ thể có thể tăng lên nhẹ trong giai đoạn đầu của thai kỳ, thường là từ 0,5 đến 1 độ C so với bình thường.

Trong suốt thai kỳ, nhiệt độ cơ thể còn có thể biến đổi do các yếu tố như hoạt động thể chất, môi trường xung quanh hay do trong chế độ ăn uống có sự thay đổi.

Sự tăng nhiệt độ này có thể là một dấu hiệu của việc cơ thể đang chuẩn bị cho sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, trong suốt thai kỳ, nhiệt độ cơ thể còn có thể biến đổi do các yếu tố như hoạt động thể chất, môi trường xung quanh hay do trong chế độ ăn uống có sự thay đổi.

Thay đổi ở bầu ngực

Sưng và thâm đầu vú là hiện tượng khá phổ biến trong giai đoạn mang thai. Đầu vú có thể trở nên lớn hơn và nhạy cảm hơn. Da quanh đầu vú có thể có màu sậm hơn. Chị em có thể cảm thấy đau hoặc khó chịu khi chạm vào.

Nguyên nhân là do trong thai kỳ, mức độ hormone estrogen và progesterone tăng lên, dẫn đến sự phát triển của mô vú, lưu lượng máu đến vùng ngực tăng, gây ra tình trạng sưng và thâm. Hormone cũng có thể làm thay đổi sắc tố da, dẫn đến tình trạng thâm đầu vú.

Thường xuyên buồn nôn

Buồn nôn khi mang thai là một trong những triệu chứng ốm nghén. Đây là một hiện tượng khá phổ biến mà nhiều phụ nữ trải qua trong tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ. Tình trạng này có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày song thường gặp nhất là vào buổi sáng.

Đi tiểu nhiều hơn bình thường

Thay đổi hormone: Khi mang thai, cơ thể sản xuất nhiều hormone, đặc biệt là hormone hCG (human chorionic gonadotropin) và progesterone. Những hormone này có thể ảnh hưởng đến thận và làm tăng sản xuất nước tiểu.

Tăng lượng máu: Trong quá trình mang thai, lưu lượng máu trong cơ thể tăng lên, dẫn đến việc thận phải lọc nhiều hơn và sản xuất nhiều nước tiểu hơn.

Khi mang thai, cơ thể sản xuất nhiều hormone, đặc biệt là hormone hCG (human chorionic gonadotropin) và progesterone

Sự phát triển của tử cung: Khi thai nhi phát triển, tử cung mở rộng và có thể chèn ép lên bàng quang, làm gia tăng nhu cầu đi tiểu.

Một số dấu hiệu khác

Bên cạnh những dấu hiệu phổ biến nêu trên, một số dấu hiệu dưới đây cũng được coi là dấu hiệu nhận biết mang thai sớm:

Thói quen ăn uống bị rối loạn; Đầy bụng và táo bón; Nhạy cảm với mùi; Thường xuyên bị chóng mặt, ngất xỉu; Đau âm ỉ vùng bụng dưới…