Màn rao 'bán con trai' hài hước của nghệ sĩ Vân Dung

Màn 'dằn mặt' con dâu tương lai của nghệ sĩ Vân Dung khiến dân mạng cười ngất GĐXH – Không giống như những bà mẹ chồng quyền lực, đậm chất hào môn trong phim ngôn tình, "Táo Y tế" Vân Dung vừa có màn nhắn nhủ con dâu tương lai cực kỳ lầy lội.

Thay vì những lời dặn dò sướt mướt hay quy chuẩn khắt khe kiểu "mẹ chồng - nàng dâu" truyền thống, nghệ sĩ Vân Dung đã chọn cách "bàn giao" con trai độc nhất – diễn viên trẻ Long Vũ theo phong cách không thể "bá đạo" hơn. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ viết:

"Gửi con dâu tương lai! Sau này hai đứa là vợ chồng, mẹ bàn giao con trai mẹ nguyên đai nguyên kiện, không bảo hành trọn đời, không tiếp nhận khiếu nại và miễn trả lại, con nhé".

Màn thả thính mang đậm tư duy "thương mại" này ngay lập tức gây bão mạng. Thay vì giữ tâm lý "giữ con", mẹ chồng quốc dân Vân Dung lại chỉ mong "chốt đơn" thành công và tuyên bố thẳng thừng: "Đã nhận hàng thì cấm trả lại".

Nghệ sĩ Vân Dung và con trai.

Dưới phần bình luận, bài viết của nữ nghệ sĩ Vân Dung nhận về lượng tương tác khủng với hàng trăm nghìn lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận hóm hỉnh từ khán giả lẫn bạn bè đồng nghiệp.

"Làm dâu Vân Dung thì suốt ngày cười vỡ bụng mất thôi", một khán giả viết.

Ngoài những lời tán thưởng cho sự hóm hỉnh của nữ nghệ sĩ, khán giả cũng không quên dành lời khen đến diễn viên Long Vũ (con trai nghệ sĩ Vân Dung). Nhiều cô gái thậm chí còn đùa vui hỏi địa chỉ để "vào đặt cọc" ngay lập tức mà không cần bảo hành.

Qua dòng trạng thái ngắn, nghệ sĩ Vân Dung một lần nữa chứng minh đẳng cấp "cây hài" từ sân khấu ra đến đời thực. Sự tâm lý, hóm hỉnh và tư duy cởi mở của chị không chỉ xóa tan định kiến về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu căng thẳng mà còn biến chị trở thành một trong những "bà mẹ chồng quốc dân" được yêu mến nhất mạng xã hội hiện nay.

Được biết, nghệ sĩ Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc (sau này cả bố mẹ chị đều chuyển về Quân khu I). Khi còn nhỏ, chị đã bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật.

Không chỉ với chương trình Táo Quân, Vân Dung hiện tại là gương mặt thân quen của "vũ trụ" VFC, nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng qua các phim: Ghét thì yêu thôi (2017), Người Phán Xử (tiền truyện), Yêu thì ghét thôi (Ghét thì yêu thôi 2) (2018), Những nhân viên gương mẫu (2019), Những ngày không quên (2020), Hướng dương ngược nắng (2020-2021), 11 tháng 5 ngày (2021), Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ (2022)...