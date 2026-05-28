Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Màn rao 'bán con trai' hài hước của nghệ sĩ Vân Dung

Thứ năm, 20:02 28/05/2026 | Giải trí
Bình Minh
Bình Minh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nổi tiếng với những vai diễn đanh đá, chua ngoa trên sân khấu Táo Quân cũng như các bộ phim truyền hình nhưng ngoài đời, nghệ sĩ Vân Dung lại là một người mẹ cực kỳ tâm lý và hài hước. Mới đây, Táo Y tế đã khiến người hâm mộ được một phen "cười ra nước mắt" khi đăng tải dòng trạng thái nhắn gửi đến cô con dâu tương lai của mình.

Màn rao bán con trai hài hước của nghệ sĩ Vân Dung gây bão mạng xã hội - Ảnh 1.Màn 'dằn mặt' con dâu tương lai của nghệ sĩ Vân Dung khiến dân mạng cười ngất

GĐXH – Không giống như những bà mẹ chồng quyền lực, đậm chất hào môn trong phim ngôn tình, "Táo Y tế" Vân Dung vừa có màn nhắn nhủ con dâu tương lai cực kỳ lầy lội.

Thay vì những lời dặn dò sướt mướt hay quy chuẩn khắt khe kiểu "mẹ chồng - nàng dâu" truyền thống, nghệ sĩ Vân Dung đã chọn cách "bàn giao" con trai độc nhất – diễn viên trẻ Long Vũ theo phong cách không thể "bá đạo" hơn. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ viết:

"Gửi con dâu tương lai! Sau này hai đứa là vợ chồng, mẹ bàn giao con trai mẹ nguyên đai nguyên kiện, không bảo hành trọn đời, không tiếp nhận khiếu nại và miễn trả lại, con nhé".

Màn thả thính mang đậm tư duy "thương mại" này ngay lập tức gây bão mạng. Thay vì giữ tâm lý "giữ con", mẹ chồng quốc dân Vân Dung lại chỉ mong "chốt đơn" thành công và tuyên bố thẳng thừng: "Đã nhận hàng thì cấm trả lại".

Màn rao bán con trai hài hước của nghệ sĩ Vân Dung gây bão mạng xã hội - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Vân Dung và con trai.

Dưới phần bình luận, bài viết của nữ nghệ sĩ Vân Dung nhận về lượng tương tác khủng với hàng trăm nghìn lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận hóm hỉnh từ khán giả lẫn bạn bè đồng nghiệp.

"Làm dâu Vân Dung thì suốt ngày cười vỡ bụng mất thôi", một khán giả viết.

Ngoài những lời tán thưởng cho sự hóm hỉnh của nữ nghệ sĩ, khán giả cũng không quên dành lời khen đến diễn viên Long Vũ (con trai nghệ sĩ Vân Dung). Nhiều cô gái thậm chí còn đùa vui hỏi địa chỉ để "vào đặt cọc" ngay lập tức mà không cần bảo hành.

Qua dòng trạng thái ngắn, nghệ sĩ Vân Dung một lần nữa chứng minh đẳng cấp "cây hài" từ sân khấu ra đến đời thực. Sự tâm lý, hóm hỉnh và tư duy cởi mở của chị không chỉ xóa tan định kiến về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu căng thẳng mà còn biến chị trở thành một trong những "bà mẹ chồng quốc dân" được yêu mến nhất mạng xã hội hiện nay.

Được biết, nghệ sĩ Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc (sau này cả bố mẹ chị đều chuyển về Quân khu I). Khi còn nhỏ, chị đã bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật.

Không chỉ với chương trình Táo Quân, Vân Dung hiện tại là gương mặt thân quen của "vũ trụ" VFC, nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng qua các phim: Ghét thì yêu thôi (2017), Người Phán Xử (tiền truyện), Yêu thì ghét thôi (Ghét thì yêu thôi 2) (2018), Những nhân viên gương mẫu (2019), Những ngày không quên (2020), Hướng dương ngược nắng (2020-2021), 11 tháng 5 ngày (2021), Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ (2022)...

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạp

Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạp

'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTV

'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTV

Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

Ảnh hiếm lúc 15 tuổi của 'Táo Y tế' Vân Dung

Ảnh hiếm lúc 15 tuổi của 'Táo Y tế' Vân Dung

Cùng chuyên mục

Nam NSƯT 60 tuổi vừa khoe 'bình yên' bên Hồng Đào, Thành Lộc bình luận một câu gây chú ý

Nam NSƯT 60 tuổi vừa khoe 'bình yên' bên Hồng Đào, Thành Lộc bình luận một câu gây chú ý

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào vừa có khoảnh khắc bình yên bên nhau. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như: Thành Lộc, Tú Vi... để lại bình luận hài hước khiến khán giả thích thú.

Tin sao ngày 28/5: Việt Hoa lãng mạn bên Trọng Trí trên du thuyền, H'Hen Niê chính thức trở lại, Diễm My 9X gây bất ngờ

Tin sao ngày 28/5: Việt Hoa lãng mạn bên Trọng Trí trên du thuyền, H'Hen Niê chính thức trở lại, Diễm My 9X gây bất ngờ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Cặp đôi vợ chồng diễn viên Việt Hoa - Trọng Trí có những khoảnh khắc lãng mạn trên du thuyền, trong khi đó Hoa hậu H'Hen Niê chính thức trở lại với vai trò mentor The Face Vietnam 2026 sau khi sinh con.

Thêm đại gia muốn đầu tư lớn cho Hoa hậu Vi Minh

Thêm đại gia muốn đầu tư lớn cho Hoa hậu Vi Minh

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Vị đại gia mới đặt vấn đề muốn Hoa hậu Vi Minh rời khỏi vai trò làm gương mặt đại diện cho Tập đoàn Hải Minh và hứa hẹn sẽ đầu tư lớn cho cô.

Danh ca Bảo Yến kể câu chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc

Danh ca Bảo Yến kể câu chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Danh ca Bảo Yến và các nghệ sĩ trẻ như Phan Mạnh Quỳnh, An Huy, Thùy Chi ... tham gia chương trình nghệ thuật "true Concert 2026 -Tình Đất". Chương trình nghệ thuật này sẽ chính thức được phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 31/5/2026.

Chồng H'Hen Niê có động thái gây chú ý khi vợ có 'tin vui'

Chồng H'Hen Niê có động thái gây chú ý khi vợ có 'tin vui'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - H'Hen Niê trở lại với vai trò mentor The Face Vietnam 2026 sau khi sinh con. Chồng cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh cùng con gái bày tỏ sự ủng hộ vợ vô điều kiện.

Nữ diễn viên quê Tuyên Quang từng bị bắt vì ma tuý, xác nhận ly hôn ở tuổi 52

Nữ diễn viên quê Tuyên Quang từng bị bắt vì ma tuý, xác nhận ly hôn ở tuổi 52

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Nữ diễn viên Lệ Hằng gây chú ý khi xác nhận ly hôn ở tuổi 52 sau 20 năm ly thân. Cô chia sẻ về cuộc sống sau biến cố và những bài học quý giá.

Á hậu vừa nhận bằng Thạc sĩ MBA tại Mỹ: Từng là BTV VTV, Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ

Á hậu vừa nhận bằng Thạc sĩ MBA tại Mỹ: Từng là BTV VTV, Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu/BTV Quỳnh Nga gây chú ý khi hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

Khán giả Việt Nam xem trực tiếp FIFA World Cup 2026 trên những kênh sóng nào?

Khán giả Việt Nam xem trực tiếp FIFA World Cup 2026 trên những kênh sóng nào?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam.

Con gái Phương Oanh gây chú ý

Con gái Phương Oanh gây chú ý

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh tiếp tục khiến khán giả yêu mến khi được mẹ chia sẻ hình ảnh với biểu cảm ngộ nghĩnh trên trang cá nhân.

Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80

Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Hồng Vân bước sang tuổi 60 nhưng vẫn giữ trọn tình yêu và sự nhiệt huyết dành cho sân khấu, điện ảnh. Ngoài gia đình, chị còn có tình bạn thân thiết với nghệ sĩ Hồng Đào, kéo dài từ thập niên 80.

Xem nhiều

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.

Ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật đặc biệt ở tuổi 31

Ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật đặc biệt ở tuổi 31

Giải trí
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Xem - nghe - đọc
18 tuổi gây chú ý của con gái cựu người mẫu Thúy Hằng

18 tuổi gây chú ý của con gái cựu người mẫu Thúy Hằng

Giải trí
Con gái Phương Oanh gây chú ý

Con gái Phương Oanh gây chú ý

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top