Vân Dung và con trai Long Vũ cùng góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV3

"Mùa hè năm ấy" dự kiến sẽ lên sóng vào thứ 2, 3, 4 lúc 20h trên VTV3, bắt đầu từ 03/8/2026. Lấy bối cảnh đan xen giữa những năm tháng học trò và hiện tại sau gần một thập kỷ, "Mùa hè năm ấy" là câu chuyện về tuổi trẻ, những lựa chọn và cơ hội làm lại. Phim xoay quanh nhóm bạn thân Khánh, Hoàng, Phương, Ly và Tùng, cùng trải qua những rung động đầu đời, tình bạn và những biến cố tưởng chừng chỉ thuộc về tuổi học trò.

Tuy nhiên, một sự việc xảy ra vào mùa hè cuối cấp đã khiến mỗi người rẽ sang một hướng, mang theo những hiểu lầm và day dứt kéo dài suốt nhiều năm. Mười năm sau, khi có cơ hội gặp lại, họ buộc phải đối diện với quá khứ, những bí mật từng bị chôn giấu và cả những cảm xúc chưa từng khép lại để tìm cho mình một cơ hội bước tiếp.

Điểm đặc biệt của bộ phim là việc lựa chọn dàn diễn viên trẻ riêng để thể hiện giai đoạn học trò của các nhân vật. Trong vai Khánh thời thanh xuân, Long Vũ tiếp tục có cơ hội đảm nhận vai chính sau dấu ấn ở "Đi giữa trời rực rỡ".

Nam diễn viên Long Vũ chia sẻ, rất trân trọng cơ hội lần này và đã dành nhiều tâm huyết để thể hiện một Khánh nhiệt huyết, nghĩa khí nhưng cũng nhiều tổn thương sau những biến cố cuộc đời.

Long Vũ đảm nhận vai Khánh trong phim "Mùa hè năm ấy" (Ảnh: VFC)

Đảm nhận vai Phương thời trẻ là Lưu Ly – gương mặt hoàn toàn mới của phim truyền hình giờ vàng. Hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông, cô đến với vai diễn một cách khá bất ngờ sau khi được đoàn phim liên hệ casting. Lưu Ly cho biết áp lực lớn nhất không chỉ đến từ việc đây là vai chính đầu tiên mà còn bởi quá trình ghi hình kéo dài hơn một tháng, đòi hỏi cô phải duy trì cảm xúc và thể lực liên tục.

Lưu Ly gây ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ thương và nét diễn tự nhiên (Ảnh: VFC)

Vai Tùng do Hà Thành đảm nhận. Trong phim, Tùng là chàng trai có vẻ ngoài lịch thiệp, tử tế nhưng luôn mang những toan tính riêng và tìm mọi cách chen vào chuyện tình cảm giữa Khánh và Phương. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Hải vào vai Hoàng, người bạn thân luôn đồng hành cùng Khánh. Hoàng Hải xem đây là vai diễn đầu đời và hy vọng khán giả sẽ đón nhận mình như một gương mặt mới của màn ảnh truyền hình.

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, "Mùa hè năm ấy" còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Những diễn viên giàu kinh nghiệm được đạo diễn tin tưởng giao trọng trách khắc họa chiều sâu tâm lý của các nhân vật sau gần một thập kỷ với nhiều biến cố và trải nghiệm cuộc sống.



Bộ phim cũng sở hữu cho mình dàn diễn viên đầy thực lực (Ảnh: VFC)

Tô Dũng đảm nhận vai Khánh sau gần mười năm với nhiều biến cố cuộc đời. Từ một chàng trai sôi nổi, hết lòng vì bạn bè, Khánh trở thành người sống khép kín, tự ti sau quãng thời gian vướng vòng lao lý. Dù vậy, sâu bên trong anh vẫn là người giàu lòng tự trọng và luôn dành tình cảm đặc biệt cho Phương. Minh Thu trong vai Phương – nay đã là quản lý tại một tập đoàn kinh doanh khách sạn. Mạnh mẽ, lý trí và độc lập, Phương luôn cố gắng giúp Khánh vượt qua mặc cảm để làm lại cuộc đời.

Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như nghệ sĩ Vân Dung trong vai bà Ngọc – người mẹ tảo tần, luôn hy sinh vì gia đình. Bà Ngọc là mẹ Phương, người phụ nữ tần tảo, mạnh mẽ, âm thầm gánh vác gia đình khi chồng đau ốm; NSƯT Anh Tuấn vào vai ông Vẻ – người cha chất phác, gắn bó với nghề mộc; Hồng Hạnh trong vai bà Liên – người mẹ nóng tính nhưng hết lòng vì chồng con. Bên cạnh đó, Trọng Lân, Phan Thắng, Châu Dương và Yến Nhi – những gương mặt đã ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình cũng góp mặt, hứa hẹn mang đến nhiều nút thắt và chiều sâu cho tuyến nhân vật ở giai đoạn trưởng thành.

Diễn viên Vân Dung góp mặt trong "Mùa hè năm ấy". (Ảnh: VFC)



Với câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, cùng sự kết hợp giữa nhiều gương mặt mới và các diễn viên giàu kinh nghiệm, "Mùa hè năm ấy" hứa hẹn mang đến một hành trình nhiều cảm xúc về tình bạn, tình yêu, sự trưởng thành và những cơ hội để mỗi người viết tiếp tuổi trẻ của mình.



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