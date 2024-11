Bắc Giang: Bắt 10 thanh thiếu niên gây rối trật tự trong đêm

Ngày 29/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trong hai ngày 27 và 28/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với: N.V.Q (SN 2007) trú tại thôn Trung, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên; N.B.H.Đ (SN 2008) trú tại thôn Làng Thị, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (đang là bị can tại ngoại trong vụ án trộm cắp tài sản do Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên thụ lý); V.T.Đ (SN 2007) trú tại thôn Đồng Lầm, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên; H.X.T (SN 2007) trú tại thôn Lương Tân, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên.

V.Đ.Đ (SN 2008) trú tại thôn Đồng Lầm, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên; N.A.D (SN 2008) trú tại thôn Trung, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên được rủ đi cùng; H.X.S (SN 2008) trú tại thôn Thúy Cầu, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (đang là bị can tại ngoại trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản do Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên thụ lý); N.T.C (SN 2008) trú tại thôn Làng Thị, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên; L.Q.H (SN 2008) trú tại thôn Bình An, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên (đang là bị can tại ngoại trong vụ án cưỡng đoạt tài sản do Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên thụ lý); N.V.H (SN 2007) trú tại thôn Làng Giếng, xã Song Vân, huyện Tân Yên.

Các đối tượng trên bị khởi tố cùng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng cầm kiếm, đi xe mô tô không biển kiểm soát gây rối tại khu vực tượng đài truyền thống huyện Hiệp Hòa tối 25/11/2024.

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/11/2024, nhóm đối tượng trên cùng Nguyễn Đ.H (SN 2008) trú tại thôn Cả, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cùng rủ nhau đến địa bàn huyện Hiệp Hòa để tìm gây sự, đánh các thanh niên của huyện Hiệp Hòa.

Quá trình di chuyển, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Khi đi đến vòng xuyến trung tâm thuộc tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (khu vực Tượng đài) thì nhóm của N.V.Q phát hiện 01 nhóm thanh niên khác đang di chuyển trong khu vực vòng xuyến trung tâm ngay trước mặt tượng đài thì N.V.H điều khiển xe mô tô chở N.B.H.Đ và H.X.S vượt lên ép đầu 01 xe mô tô chở ba người thanh niên (chưa xác định danh tính) làm xe của 03 thanh niên đổ xuống đường, do sợ nên 03 người này bỏ xe chạy bộ vào phía trong sân tượng đài.

Thấy vậy, H.X.S nhảy xuống xe cầm theo kiếm đuổi theo 03 thanh niên để chém nhưng không đuổi được nên H.X.S cầm kiếm chạy ra lên xe mô tô của N.V.H điều khiển rồi cả nhóm cùng nhau quay về khu vực nhà văn hóa thôn Làng Sai, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và tang vật tại cơ quan công an.

Tại khu vực nhà văn hóa thông Làng Sai, N.B.H.Đ bỏ về, các đối tượng tiếp tục rủ nhau mang theo hung khí sang huyện Hiệp Hòa để đánh nhau. Lúc này, có N.A.D (SN 2008) trú tại thôn Trung, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được mọi người gọi đến để cùng đi. Ngoài 02 thanh kiếm lúc trước thì H.X.S mang theo thêm 01 dao phóng lợn dài khoảng 03m.

Các đối tượng đi từ khu vực nhà văn hóa thôn Làng Sai, xã Ngọc Vân ra đường tỉnh lộ 295B hướng ra phía thị trấn Thắng, Hiệp Hòa. Khi đi qua ngã ba cây xăng thuộc thôn Ngùi, xã Việt Ngọc về hướng ngã ba Trại Cờ khoảng 200m thì phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát 98D1-481.60 do anh Nguyễn V.Q (SN 2006) trú tại thôn Trung Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang điều khiển chở anh Nguyễn V.A (2008) trú tại tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa đang di chuyển cùng chiều thì nhóm của N.V.Q bắt đầu tăng ga truy đuổi.

Truy đuổi được đoạn đường dài khoảng 1,6km thì bắt kịp xe của Nguyễn.V.Q, do bị chèn nên xe của Q mất lái và bị ngã. Sau khi bị ngã, Q bỏ chạy vào nhà dân nên không bị đánh, Nguyễn V.A bị N.V.Q, H.X.T và N.V.H lao vào dùng chân đá nhiều nhát trúng người sau đó nhóm của N.V.Q lên xe bỏ chạy về xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên. Hậu quả sự việc xe mô tô 98D1-481.60 bị hư hỏng nhẹ, anh Nguyễn V.A bị thương ở vùng mặt, gãy xương sống mũi hai bên được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa.

Qua sự việc trên, Công an huyện Hiệp Hòa đề nghị Ban giám hiệu các nhà trường, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến công tác phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, không giao phương tiện cho con em mình khi chưa đủ điều kiện sử dụng. Công an huyện Hiệp Hòa sẽ chỉ đạo các lực lượng tăng cường các biện pháp quản lý thanh thiếu niên nhất là đối với học sinh, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

