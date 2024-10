Sóc Trăng: Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng

Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên chiều 23/10, một nhóm đối tượng đã mang theo hung khí là dao tự chế kéo đến một căn nhà trên đường Huỳnh Phan Hộ (Phường 6, thành phố Sóc Trăng) để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an Phường 6 đã khẩn trương phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Sóc Trăng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, đã mời làm việc và bắt giữ được 15 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí có liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tang vật thu giữ được của nhóm đối tượng.

Đến ngày 27/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, khởi tố 7 bị can gồm: Nguyễn Anh Tài (SN 2007), Trần Văn Vũ (SN 2008), Phạm Tuấn Anh (SN 2008), Liêu Khả Kỳ (SN 2008); Lương Trí Hải (SN 2008); Lý Hữu Trọng (SN 2004); Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1998) tất cả đều cùng trú tại thành phố Sóc Trăng.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sóc Trăng đã ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

