Tối 27/11, Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra đối với Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về các dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh khóa học và sách.

Trên mạng xã hội, Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải các video chia sẻ câu chuyện thành công của học viên sau khi tham gia các khóa học do mình tổ chức. Những nội dung này được sử dụng để quảng bá, thu hút sự quan tâm của đông đảo người theo dõi, đặc biệt là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an - (ảnh Bộ Công an).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Anh Đức từng giữ chức Giám đốc Công ty CP Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025 và giữ chức Giám đốc Công ty CP Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life từ tháng 8/2025 đến nay.

Trong quá trình kinh doanh khóa học và sách, Đức đã thu tiền học phí, bán sách thông qua 4 tài khoản ngân hàng cá nhân, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán, không kê khai và nộp thuế với tổng số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đầu tháng 11/2026, sau khi có thông tin truyền thông phản ánh về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán rà soát, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che giấu hành vi vi phạm với cơ quan chức năng.

Trong quá trình kinh doanh khóa học và sách, Đức đã thu tiền học phí, bán sách thông qua 4 tài khoản ngân hàng cá nhân, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán, không kê khai và nộp thuế - (ảnh Bộ Công an).

Ngày 26/11/2026, kết luận giám định xác định hành vi của Nguyễn Anh Đức đã gây thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức để điều tra về tội "Trốn thuế".

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác và vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến vụ việc khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng để phối hợp giải quyết.

