Cú điện thoại trong đêm và màn kịch cướp táo tợn của kẻ lạ mặt
GĐXH - Nhận được điện thoại của nam thanh niên lạ mặt đặt xe đi Hà Nội, anh Công không hề biết, các đối tượng đã lên kế hoạch từ trước để cướp tài sản của mình...
Chiều 27/11, Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông tin ban đầu vụ cướp tài sản xảy ra ngày 24/11 trên địa bàn phường Thái Bình.
Theo thông tin, ngày 24/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội (Công an tỉnh Hưng Yên) nhận được tin báo về vụ việc cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Thái Bình.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội phối hợp với Công an phường Thái Bình khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn. Cùng với đó, đơn vị sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật.
Qua xác minh ban đầu xác định, vào lúc 21h45 ngày 24/11, anh Đặng Thành Công (SN 1999, trú tại thôn Tăng bổng, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) đang ở nhà thì có một số điện thoại lạ gọi đặt xe đi Hà Nội. Trên đường đi, anh Công được người gọi điện đặt xe trước đó gửi định vị đến ngã tư nút giao Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng (thuộc khu vực tổ 1 Lê Hồng Phong, phường Thái Bình) để đón.
Sau khi anh Công đón được nam thanh niên lên xe, người này yêu cầu tài xế di chuyển đến khu vực gầm cầu Độc Lập (thuộc khu vực phường Thái Bình) đón thêm 2 nam thanh niên khác.
Khi đón được 2 thanh niên, các đối tượng đe dọa, yêu cầu anh Công xuống xe và chiếm đoạt 2 triệu đồng, cùng 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone. Cướp được tài sản của nạn nhân xong, nhóm đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Bằng tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đến khoảng 21h ngày 25/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội đã phối hợp Công an phường Thái Bình đã truy bắt được 2 đối tượng.
Danh tính các đối tượng, gồm: Lại Đức Côn (SN 1996, trú tại xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) và Cao Văn Đoàn (SN 2000, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) - là người có liên quan đến vụ việc cướp cắp tài sản trên.
Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ, tài liệu; tiếp tục xác minh, truy bắt 1 đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc.
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