Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 27/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với T.X.N. (SN 1972, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 16/11/2026, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Thanh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn hai xã Sóc Sơn và Vĩnh Thanh.

Đối tượng T.X.N. tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân (xã Sóc Sơn), tổ công tác dừng kiểm tra xe mô tô do anh N.V.S. (SN 1986, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển đang lưu thông trên đường Phù Đồng. Qua kiểm tra xác định anh S. không có nồng độ cồn nên tổ công tác cho người này tiếp tục tham gia giao thông.

Đến khoảng 21h cùng ngày, T.X.N. đi xe đạp đến khu vực chốt kiểm soát, sử dụng lời lẽ đe dọa và cho rằng tổ công tác đã nhận tiền của người vi phạm dù không đưa ra được bằng chứng. Sau đó, N. yêu cầu cán bộ CSGT đưa 180 triệu đồng để không tiếp tục tố giác.

Trong những ngày tiếp theo, T.X.N. liên tục gây sức ép, lấy lý do đã làm đơn tố giác hành vi của cán bộ CSGT để yêu cầu đưa tiền. Trước sự việc này, cán bộ Đ.V.H., Tổ trưởng tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị. Phòng CSGT sau đó chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, xử lý.

Chiều tối 25/11/2026, tại khu vực đường Núi Đôi (xã Sóc Sơn), khi T.X.N. hẹn gặp cán bộ H. để nhận trước số tiền 80 triệu đồng thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt quả tang, đưa về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.