Tối 27/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một phụ nữ đi bán rau tại chợ Cầu, xã Sơn Đông, bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải. Qua xác minh, Công an xã Hoàng An khẳng định nội dung này không đúng sự thật.

Cụ thể, khoảng 5h30 ngày 22/11/2026, bà N.T.H (SN 1982, trú tại thôn An Hòa, xã Hoàng An) đi xe máy từ nhà đến chợ Cầu bán rau cùng mợ. Đến khoảng 10h cùng ngày, sau khi bán hết rau, bà H. ở lại chờ mợ bán xong để cùng về.

Tuy nhiên, do có ý định đi làm ăn xa, hơn 10h, bà H tự ý đi bộ ra đường lớn tìm xe đi Hà Nội mà không thông báo với gia đình. Trên đường đi, bà bị lạc, đi bộ khoảng 15km rồi bắt xe khách 16 chỗ đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội).

Khoảng 16h cùng ngày, tại bến xe Giáp Bát, bà H mua vé đi Lâm Đồng và chuyển khoản 1,2 triệu đồng tiền vé cho nhà xe. Xe xuất bến lúc 18h30. Trong quá trình di chuyển, bà H tâm sự với một phụ nữ ngồi cùng hàng ghế về dự định đi làm xa và được người này khuyên nên quay về. Sau đó, bà H lưỡng lự rồi quyết định trở về.

Người phụ nữ làm việc tại cơ quan công an - (ảnh cắt từ clip).

Trong khi đó, do không liên lạc được với bà H, gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoàng An phối hợp với Công an xã Sơn Đông và gia đình tổ chức xác minh, tìm kiếm.

Gần 23h ngày 23/11, bà H xuống xe tại bến xe Khánh Hòa và hỏi xe về Hà Nội. Bà chờ tại bến đến rạng sáng 24/11 mới bắt được xe, trả 700.000 đồng tiền vé bằng hình thức chuyển khoản.

Đến sáng sớm 25/11, bà H về tới bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Do điện thoại hết tiền, bà đến khu vực có lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ và nhờ gọi điện cho người thân đến đón.

Theo lời trình bày của bà H, do lo sợ bị gia đình trách móc vì tự ý bỏ đi xa khiến người thân lo lắng, phải tổ chức tìm kiếm, bà đã nghĩ ra câu chuyện bị người lạ vỗ vai ở chợ, sau đó không biết mình đi đâu và khi tỉnh dậy thì tìm cách chạy thoát.

Sau đó, một số người quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Từ đây, thông tin bà H bị chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải được lan truyền, gây hoang mang trong dư luận.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không tiếp tục phát tán video kèm nội dung sai sự thật, tránh gây hoang mang và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.



Video sự thật phía sau câu chuyện người phụ nữ bán rau bị chuốc thuốc mê ở Phú Thọ:

Nguồn video: Công an tỉnh Phú Thọ.



