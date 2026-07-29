Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm Trần Văn Tam (sinh năm 1985, trú tại thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và chống đối lực lượng thực thi công vụ. Tam được xác định là đối tượng đang trong diện trốn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc của cơ quan chức năng.

Cụ thể vụ việc diễn ra trong quá trình tổ công tác gồm Công an xã Cát Thịnh, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Thượng Bằng La phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua khu vực thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 21A-062.84 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã bám sát.

Đối tượng Trần Văn Tam bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CAX Cát Thịnh

Dù Trần Văn Tam đã lên kế hoạch ngụy trang tinh vi, sử dụng tóc giả và đeo kính đen nhằm che giấu thân phận và qua mắt lực lượng tuần tra, song bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tổ công tác vẫn nhanh chóng nhận diện chính xác đối tượng. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, thay vì chấp hành, Tam bất ngờ đạp ga tăng tốc, điều khiển xe bỏ chạy theo hướng đi xã Thượng Bằng La.

Ngay sau đó, lực lượng phối hợp đã triển khai phương án truy bắt, đồng thời tổ chức chốt chặn trên các tuyến đường đối tượng có khả năng di chuyển. Sau gần 10 km truy đuổi, lực lượng chức năng đã chặn dừng chiếc xe tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Trần Phú, xã Thượng Bằng La.

Đối tượng sau đó chốt chặt cửa, ngoan cố cố thủ bên trong cabin ô tô nhằm kéo dài thời gian. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế, khống chế thành công đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực và lực lượng tham gia truy bắt.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Tam thừa nhận trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp một ví da bên trong chứa nhiều gói, viên nén, qua giám định là ma túy với khối lượng 0,42g.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh từ giao dịch trên WeChat, thu giữ 11.600 viên ma túy GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 4 bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Quá trình triệt phá, lực lượng chức năng thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.



